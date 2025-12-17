Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025: Έρχεται η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου - Πότε πέφτει
Ξεκινά επίσημα ο χειμώνας - Στις 21 Δεκεμβρίου 2025 έρχεται το Χειμερινό Ηλιοστάσιο με τη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το σημαντικό αστρονομικό φαινόμενο
Το χειμερινό ηλιοστάσιο 2025 αναμένεται στις 21 Δεκεμβρίου, λίγες μόνο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό αστρονομικό γεγονός που χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη νύχτα και τη συντομότερη ημέρα του έτους στο βόρειο ημισφαίριο. Αυτή η ιδιαίτερη στιγμή σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του χειμώνα και αποτελεί σημείο καμπής για την πορεία του φωτός στον ουρανό.
Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025 δεν αποτελεί απλώς επιστημονικό γεγονός. Σε πολλούς πολιτισμούς και παραδόσεις ανά τον κόσμο, η συγκεκριμένη ημέρα γιορτάζεται ως σύμβολο της επιστροφής του φωτός και της ανανέωσης. Ιστορικά, πολλές κοινωνίες τελούσαν τελετές και εορτασμούς για να τιμήσουν αυτή τη στροφή προς το φως, θεωρώντας την ως μήνυμα ελπίδας για τους επόμενους μήνες.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, από την εαρινή ισημερία τον Μάρτιο μέχρι τη φθινοπωρινή ισημερία τον Σεπτέμβριο, το βόρειο ημισφαίριο στρέφεται περισσότερο προς τον Ήλιο. Το αποκορύφωμα αυτής της κλίσης συμβαίνει γύρω στις 21 Ιουνίου, κατά το θερινό ηλιοστάσιο. Αντίθετα, το δεύτερο εξάμηνο το βόρειο ημισφαίριο απομακρύνεται από τον Ήλιο, με το μέγιστο της απόκλισης να συμβαίνει στις 21 Δεκεμβρίου, την ημέρα του Χειμερινού Ηλιοστασίου 2025.
Τι σημαίνει το χειμερινό ηλιοστάσιοΚατά τη διάρκεια του Χειμερινού Ηλιοστασίου 2025, ο ήλιος θα βρεθεί στο χαμηλότερο σημείο της ουράνιας πορείας του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ημέρα να διαρκεί λιγότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή του χρόνου, ενώ η νύχτα επεκτείνεται στη μέγιστη δυνατή διάρκειά της. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί κρίσιμο σημείο στον ετήσιο αστρονομικό κύκλο, καθώς από την επομένη της 21ης Δεκεμβρίου οι ημέρες ξεκινούν να επιμηκύνονται σταδιακά, φέρνοντας περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας μέχρι να φτάσουμε στο θερινό ηλιοστάσιο του Ιουνίου.
Πώς λειτουργεί το χειμερινό ηλιοστάσιο και η κλίση της ΓηςΗ εξήγηση πίσω από το Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025 βρίσκεται στην κλίση του άξονα περιστροφής της Γης. Ο πλανήτης μας περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο με τον άξονά του να παρουσιάζει κλίση περίπου 23 μοιρών και 26 λεπτών σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς του, που ονομάζεται εκλειπτική. Αυτή ακριβώς η κλίση ευθύνεται για τη δημιουργία των τεσσάρων εποχών.
