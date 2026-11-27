Μετά την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ, που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα για 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχους άλλες δύο πληρωμές περιμένουν τους συνταξιούχους σε διάστημα ενός μήνα έως τα Χριστούγεννα.Όπως διευκρινίστηκε από τα αρμόδια υπουργεία στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ η τακτική ενίσχυση των 400 ευρώ που αφορά στους:• Ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.• Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.• ⁠Ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία που είναι ενταγμένα σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.Την ίδια ώρα μια δεύτερη πληρωμή των συντάξεων του Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.Έτσι, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 (και συγκεκριμένα από το απόγευμα της Τρίτης) θα καταβληθούν οι συντάξεις στους μη μισθωτούς, περιλαμβάνοντας τους συνταξιούχους των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν οι νέοι συνταξιούχοι (όσοι εντάχθηκαν στο σύστημα από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα), καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 (συγκεκριμένα από το απόγευμα της Πέμπτης) θα πληρωθούν οι μισθωτοί των μεγάλων εντασσόμενων ταμείων, όπως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι Τράπεζες, το ΕΤΑΤ, το ΝΑΤ, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ. Την ίδια ημερομηνία, οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα λάβουν ταυτόχρονα τις κύριες και τις επικουρικές τους συντάξεις, ολοκληρώνοντας τον κύκλο.Μια τρίτη πληρωμή είναι σε φάση προετοιμασίας το Δεκέμβριο.Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν τις αυξημένες συντάξεις του Ιανουαρίου.Η αύξηση έχει προεξοφληθεί στο 2,9% με βάση τον κρατικό προϋπολογισμό που κατετέθηκε χθες, ο οποίος προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κλείσει το 2026 στο 4% και η ανάπτυξη στο 2%.Επομένως με βάση τον μαθηματικό τύπο που καθορίζει την αύξηση των συντάξεων, άθροισμα πληθωρισμού και ανάπτυξης δια δύο, το ποσοστό της αύξησης των συντάξεων αντιστοιχεί στο 3%.

Ωστόσο όπως διευκρίνισαν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, η αύξηση θα «κλειδώσει» στο 2,9% καθώς κατά την τελική επεξεργασία των μεγεθών της οικονομίας διαπιστώθηκε, ότι πέρυσι οι συνταξιούχοι έλαβαν 0,1% παραπάνω αύξηση η οποία θα αφαιρεθεί από τις φετινές αυξήσεις.Αυτό σημαίνει ότι το 2027, η μέση σύνταξη λόγω γήρατος από τα 975 ευρώ μικτά που είναι τώρα θα φτάσει στα 1.003.2 ευρώ. Ειδικότερα οι χαμηλές συντάξεις των 600 ευρώ θα αυξηθούν κατά 17,4 ευρώ και οι υψηλές των 2.500 ευρώ κατά 72,5 ευρώ.Σε ετήσια βάση οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν όφελος 208,8 ευρώ, οι συνταξιούχοι της μεσαίας κατηγορίας θα κερδίσουν περίπου 339 ευρώ, οι συνταξιούχοι με αποδοχές ως 2.000 ευρώ θα έχουν ετήσιο όφελος ως 700 ευρώ κα οι συνταξιούχοι με αποδοχές άνω των 2.700 ευρώ θα έχουν ετήσιες αυξήσεις της τάξης των 940 ευρώ.Η εθνική σύνταξη θα αυξηθεί για όλους τους συνταξιούχους και για όσους συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2027. Το δε, ποσό με την αύξηση του 2,9 % θα διαμορφωθεί στα 459 ευρώ από 446 ευρώ σήμερα.Σε κάθε περίπτωση η αύξηση που θα πάρουν οι συνταξιούχοι το 2027 θα είναι υψηλότερη από το 2,4% που πήραν φέτος. Όμως και πάλι το ποσοστό της αύξησης θα υπολείπεται του πληθωρισμού, δυσκολεύοντας την αξιοπρεπή διαβίωση των νοικοκυριών που καλούνται να αντιμετωπίζουν την ακρίβεια.Το στοιχείο που θα κάνει φέτος τη μεγάλη διαφορά στις αυξήσεις που θα χορηγηθούν το Δεκέμβριο είναι ότι καταργείται πλήρως η προσωπική διαφορά και περίπου 670.000 συνταξιούχοι εισέρχονται στον κύκλο των αυξήσεων εισπράττοντας για πρώτη φορά πραγματικές αυξήσεις, στην τσέπη και όχι λογιστικά στα χαρτιά.Οι εν λόγω συνταξιούχοι, εδώ και τρία χρόνια δεν έβλεπαν πραγματικές αυξήσεις καθώς διατηρούσαν προσωπική διαφορά αλλά έβλεπαν λογιστική απομείωση της προσωπικής τους διαφοράς στα εκκαθαριστικά τους. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, περίπου 800.000 συνταξιούχοι δεν έλαβαν στο σύνολό τους τις αυξήσεις της περιόδου 2023-2025, καθώς αυτές συμψηφίστηκαν με την προσωπική διαφορά.Όπως εκτιμούν οι ειδικοί στην ασφάλιση χιλιάδες συνταξιούχοι (κυρίως του πρώην ΤΕΒΕ) που διατηρούσαν μεγάλη προσωπική διαφορά πάνω από 300 ευρώ, αν δεν αποφασιζόταν η κατάργησή της, θα έπρεπε να περιμένουν έως και 10 χρόνια για να πάρουν ζεστό χρήμα στην τσέπη.Η πλήρης απάλειψη της προσωπικής διαφοράς δε σημαίνει ότι η προσωπική διαφορά θα προστεθεί στο ποσό της σύνταξης, κάτι που θα επηρεάσει την ετήσια αύξηση της κύριας σύνταξης.Δηλαδή, αν το ποσοστό αύξησης κλείσει στο 2,9%, χιλιάδες συνταξιούχοι που διατηρούν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς δεν θα λάβουν την αύξηση του 2,9% στο σύνολο της σύνταξής τους (εθνική συν ανταποδοτική), αλλά μόνο στο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της προσωπικής διαφοράς.Έτσι συνταξιούχος με 35 χρόνια ασφάλισης, κύρια σύνταξη 1.300 ευρώ και αναπομείνασα προσωπική διαφορά 75 ευρώ, θα λάβει νέα σύνταξη το Δεκέμβριο 2026 1337,7 ευρώ (μηνιαία αύξηση 37,7 ευρώ και ετήσια 452,4). Αν η αύξηση υπολογιζόταν στο σύνολο των 1.375 ευρώ, η σύνταξη θα έφτανε τα 1414,8. Επομένως, η διαφορά ανέρχεται σε 77,1 ευρώ το μήνα και 925,2 ευρώ τον χρόνο.