Με σταθερά βήματα και νέες πρωτοβουλίες, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ενσωματώνει τη βιωσιμότητα σε όλο και περισσότερες πτυχές της καθημερινής της λειτουργίας – Τι αποκαλύπτει η Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2025