Βιωσιμότητα στην πράξη: Πώς αλλάζει το επιχειρηματικό μοντέλο των σύγχρονων επιχειρήσεων
Βιωσιμότητα στην πράξη: Πώς αλλάζει το επιχειρηματικό μοντέλο των σύγχρονων επιχειρήσεων
Με σταθερά βήματα και νέες πρωτοβουλίες, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ενσωματώνει τη βιωσιμότητα σε όλο και περισσότερες πτυχές της καθημερινής της λειτουργίας – Τι αποκαλύπτει η Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2025
Σε ένα περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της εταιρικής διαφάνειας, η βιωσιμότητα μετατρέπεται σταδιακά από μια επιμέρους πρωτοβουλία σε βασικό πυλώνα επιχειρηματικής στρατηγικής.
Για επιχειρήσεις με μεγάλο λειτουργικό αποτύπωμα, όπως οι αλυσίδες λιανικού εμπορίου, η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η διαχείριση της ενέργειας, των προμηθευτών, των αποβλήτων, του ανθρώπινου δυναμικού και των σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες επηρεάζει άμεσα τόσο τη λειτουργική αποτελεσματικότητα όσο και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα.
Αυτή τη σύνδεση μεταξύ βιώσιμης ανάπτυξης και επιχειρηματικής εξέλιξης αποτυπώνει η Έκθεση Βιωσιμότητας 2025 της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., η οποία παρουσιάζει μετρήσιμα αποτελέσματα στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης, καταδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές ESG ενσωματώνονται στον συνολικό σχεδιασμό της εταιρείας.
Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε εθελοντικά με αναφορά στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας (ESRS) και στις αρχές της Οδηγίας CSRD, αναδεικνύει μια χρονιά κατά την οποία η εταιρεία επένδυσε τόσο σε ουσιαστικές δράσεις όσο και στη δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών και πολιτικών που θα ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και διαφάνεια της λειτουργίας της.
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Για επιχειρήσεις με μεγάλο λειτουργικό αποτύπωμα, όπως οι αλυσίδες λιανικού εμπορίου, η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η διαχείριση της ενέργειας, των προμηθευτών, των αποβλήτων, του ανθρώπινου δυναμικού και των σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες επηρεάζει άμεσα τόσο τη λειτουργική αποτελεσματικότητα όσο και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα.
Αυτή τη σύνδεση μεταξύ βιώσιμης ανάπτυξης και επιχειρηματικής εξέλιξης αποτυπώνει η Έκθεση Βιωσιμότητας 2025 της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., η οποία παρουσιάζει μετρήσιμα αποτελέσματα στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης, καταδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές ESG ενσωματώνονται στον συνολικό σχεδιασμό της εταιρείας.
Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε εθελοντικά με αναφορά στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας (ESRS) και στις αρχές της Οδηγίας CSRD, αναδεικνύει μια χρονιά κατά την οποία η εταιρεία επένδυσε τόσο σε ουσιαστικές δράσεις όσο και στη δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών και πολιτικών που θα ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και διαφάνεια της λειτουργίας της.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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