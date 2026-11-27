ACS: Η βιώσιμη ανάπτυξη στην πράξη, με επενδύσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα

Με επενδύσεις σε νέες υποδομές, σύγχρονη τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό, η ACS ενσωματώνει τη βιωσιμότητα στην καθημερινή της λειτουργία, καταγράφοντας ουσιαστική πρόοδο στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην κοινωνική προσφορά