ACS: Η βιώσιμη ανάπτυξη στην πράξη, με επενδύσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα
ACS: Η βιώσιμη ανάπτυξη στην πράξη, με επενδύσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα
Με επενδύσεις σε νέες υποδομές, σύγχρονη τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό, η ACS ενσωματώνει τη βιωσιμότητα στην καθημερινή της λειτουργία, καταγράφοντας ουσιαστική πρόοδο στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην κοινωνική προσφορά
Στον κλάδο των ταχυμεταφορών κάθε χρόνο διακινούνται εκατομμύρια αποστολές και η αυξητική τους τάση είναι σταθερή. Είναι ξεκάθαρο πως η βιώσιμη ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με τον τρόπο οργάνωσης των μεταφορών, την αξιοποίηση των πόρων και την αποτελεσματική λειτουργία των υποδομών. Για τις εταιρείες του κλάδου, η πρόκληση είναι η ανταπόκριση στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς, περιορίζοντας όμως παράλληλα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.
Με 45 χρόνια παρουσίας στον κλάδο και συνεχή ανοδική πορεία, η ACS η οποία ηγείται στην αγορά αυτή, έχει εντάξει τη βιωσιμότητα στον επιχειρηματικό της σχεδιασμό, συνδέοντας τις επενδύσεις και την τεχνολογική εξέλιξη με την περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα. Ως μέλος του Ομίλου Quest, ακολουθεί μια στρατηγική που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αναδεικνύουν οι επιδόσεις της για το 2025.
Μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με ουσιαστικές παρεμβάσεις
Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αποτελεί βασική προτεραιότητα της ACS. Σύμφωνα με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2025, η εταιρεία πέτυχε μείωση 29% των εκπομπών Scope 1 και Scope 2 σε σχέση με το έτος βάσης 2022, ενώ οι άμεσες εκπομπές Scope 1 μειώθηκαν κατά 19,4% συγκριτικά με το 2024.
Σημαντικό ρόλο έχει η σταδιακή ανανέωση του εταιρικού στόλου, με την αξιοποίηση οχημάτων χαμηλότερων εκπομπών. Το 2025, τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα αντιπροσώπευαν το 74% του εταιρικού στόλου, ενώ το 13% των ιδιόκτητων van ήταν αμιγώς ηλεκτρικά.
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Με 45 χρόνια παρουσίας στον κλάδο και συνεχή ανοδική πορεία, η ACS η οποία ηγείται στην αγορά αυτή, έχει εντάξει τη βιωσιμότητα στον επιχειρηματικό της σχεδιασμό, συνδέοντας τις επενδύσεις και την τεχνολογική εξέλιξη με την περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα. Ως μέλος του Ομίλου Quest, ακολουθεί μια στρατηγική που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αναδεικνύουν οι επιδόσεις της για το 2025.
Μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με ουσιαστικές παρεμβάσεις
Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αποτελεί βασική προτεραιότητα της ACS. Σύμφωνα με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2025, η εταιρεία πέτυχε μείωση 29% των εκπομπών Scope 1 και Scope 2 σε σχέση με το έτος βάσης 2022, ενώ οι άμεσες εκπομπές Scope 1 μειώθηκαν κατά 19,4% συγκριτικά με το 2024.
Σημαντικό ρόλο έχει η σταδιακή ανανέωση του εταιρικού στόλου, με την αξιοποίηση οχημάτων χαμηλότερων εκπομπών. Το 2025, τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα αντιπροσώπευαν το 74% του εταιρικού στόλου, ενώ το 13% των ιδιόκτητων van ήταν αμιγώς ηλεκτρικά.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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