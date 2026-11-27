ΠΕΔΜΕΔΕ ECO: Όταν τα μπάζα αποκτούν νέα αξία
ΠΕΔΜΕΔΕ ECO: Όταν τα μπάζα αποκτούν νέα αξία
Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
Τι συμβαίνει στα υλικά όταν ένα κατασκευαστικό έργο ολοκληρώνεται; Για τους περισσότερους, εκεί βρίσκεται το τέλος της διαδρομής τους. Για την ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, όμως, είναι μόνο η αρχή.
Τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) μπορούν, μέσα από την κατάλληλη εναλλακτική διαχείριση, να πάψουν να αντιμετωπίζονται ως υπολείμματα μιας κατασκευαστικής δραστηριότητας, και να επιστρέψουν στον παραγωγικό κύκλο ως αξιοποιήσιμοι πόροι και δευτερογενή υλικά υψηλών προδιαγραφών. Έτσι περιορίζεται η ανάγκη για νέες πρώτες ύλες, η κατανάλωση φυσικών πόρων και οι εκπομπές CO2, ενώ ενισχύεται ένα πιο αποτελεσματικό κυκλικό μοντέλο.
Σε αυτό το πεδίο δραστηριοποιείται δυναμικά η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ που συνδυάζει το μέγεθος και το κύρος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με την εμπειρία και την εγγύηση της ΠΕΔΜΕΔΕ. Με παρουσία σε περισσότερες από 40 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας και ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο άνω των 100 συνεργαζόμενων μονάδων, η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε τα ΑΕΚΚ να διαχειρίζονται με οργανωμένο, υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
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Τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) μπορούν, μέσα από την κατάλληλη εναλλακτική διαχείριση, να πάψουν να αντιμετωπίζονται ως υπολείμματα μιας κατασκευαστικής δραστηριότητας, και να επιστρέψουν στον παραγωγικό κύκλο ως αξιοποιήσιμοι πόροι και δευτερογενή υλικά υψηλών προδιαγραφών. Έτσι περιορίζεται η ανάγκη για νέες πρώτες ύλες, η κατανάλωση φυσικών πόρων και οι εκπομπές CO2, ενώ ενισχύεται ένα πιο αποτελεσματικό κυκλικό μοντέλο.
Σε αυτό το πεδίο δραστηριοποιείται δυναμικά η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ που συνδυάζει το μέγεθος και το κύρος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με την εμπειρία και την εγγύηση της ΠΕΔΜΕΔΕ. Με παρουσία σε περισσότερες από 40 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας και ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο άνω των 100 συνεργαζόμενων μονάδων, η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε τα ΑΕΚΚ να διαχειρίζονται με οργανωμένο, υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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