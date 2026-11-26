Γυμνασμένοι, ημίγυμνοι άνδρες χορευτές πετούν τις φορεσιές τους μπροστά σε κατάμεστες θεατρικές αίθουσες. Ηθοποιοί με ενδυμασίες εποχής σε θεματικά πάρκα φωτογραφίζονται από εκατοντάδες γυναίκες. Ρωμαλέοι νεαροί ανεβαίνουν τρέχοντας βουνά, κρατώντας στην αγκαλιά τους γυναίκες πεζοπόρους.Σε ολόκληρη την Κίνα, οι επιχειρήσεις αξιοποιούν μια νέα, ιδιαίτερα επικερδή αγορά: τη γυναικεία απόλαυση.Ακόμη και καθώς η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας επιβραδύνεται και οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους και αποταμιεύουν περισσότερο, οι γυναίκες με αυξανόμενα εισοδήματα τροφοδοτούν τον κλάδο της ψυχαγωγίας στο πλαίσιο της λεγόμενης «sheconomy» των 1,5 τρισ. δολαρίων, ενός όρου που χρησιμοποιεί η κινεζική κυβέρνηση για να περιγράψει την καταναλωτική δύναμη των γυναικών.Γυναίκες με άφθονο διαθέσιμο εισόδημα αναπτύσσουν εικονικές ερωτικές σχέσεις με συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης, παίζουν βιντεοπαιχνίδια που ανταποκρίνονται στις γυναικείες ερωτικές φαντασιώσεις και παρακολουθούν με ενθουσιασμό τηλεοπτικές σειρές ή διαβάζουν μυθιστορήματα στα οποία οι γυναίκες εμφανίζονται ως μεγιστάνες των επιχειρήσεων, στρατιωτικοί διοικητές και πολιτικοί ηγέτες — ρόλοι που παραδοσιακά δεν αποδίδονταν σε γυναικείους χαρακτήρες.Μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων δραστηριοτήτων συγκαταλέγονται υπηρεσίες ψυχαγωγίας, ενίοτε τολμηρού χαρακτήρα, που μετατρέπουν τους άνδρες σε αντικείμενο θαυμασμού.Η τάση αντιστρέφει το λεγόμενο «ανδρικό βλέμμα» (male gaze), στο πλαίσιο του οποίου οι γυναίκες αποτελούν αντικείμενα της ανδρικής επιθυμίας, εξηγεί η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, Μινγκλού Τσεν, η οποία μελετά ζητήματα φύλου και πολιτικής στην Κίνα, γράφουν οι New York Times.