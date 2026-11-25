Νέα ιστορικά υψηλά για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια το 2027 προβλέπουν αναλυτές και διαχειριστές κεφαλαίων, παρά τις έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, την αναζωπύρωση του πληθωρισμού και τους αυξανόμενους πολιτικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους.Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 16 και 24 Νοεμβρίου, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 αναμένεται να αναρριχηθεί στις 680 μονάδες έως τα μέσα του 2027, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 7% σε σχέση με τα επίπεδα της Τρίτης. Ωστόσο, ο νέος στόχος είναι ελαφρώς χαμηλότερος από τις 695 μονάδες που προέβλεπε η προηγούμενη έρευνα, αντανακλώντας την αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών.Οι επιμέρους προβλέψεις κυμαίνονται μεταξύ 630 και 720 μονάδων, καταδεικνύοντας τη διάσταση απόψεων σχετικά με τις προοπτικές της ευρωπαϊκής αγοράς.Ακόμη πιο αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις για το σύνολο της επόμενης χρονιάς, καθώς η διάμεση πρόβλεψη τοποθετεί τον Stoxx 600 στις 703 μονάδες στο τέλος του 2027, επίπεδο αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη τριμηνιαία δημοσκόπηση.