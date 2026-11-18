Κλιματισμός αυτοκινήτου: Γιατί δεν πρέπει να τον κλείνετε τον χειμώνα – Τι λένε οι ειδικοί
Κλιματισμός αυτοκινήτου: Γιατί δεν πρέπει να τον κλείνετε τον χειμώνα – Τι λένε οι ειδικοί
Η χρήση του air condition τον χειμώνα βοηθά στο ξεθάμπωμα των τζαμιών, περιορίζει την υγρασία και προστατεύει το σύστημα κλιματισμού από φθορές που μπορεί να οδηγήσουν σε δαπανηρές επισκευές
Ο κλιματισμός του αυτοκινήτου δεν είναι χρήσιμος μόνο όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία. Η λειτουργία του κατά τους χειμερινούς μήνες μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική, τόσο για την ασφάλεια του οδηγού όσο και για την προστασία του οχήματος από φθορές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε δαπανηρές επισκευές. Παρότι πολλοί οδηγοί απενεργοποιούν το air condition μόλις τελειώσει το καλοκαίρι, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρατεταμένη αχρησία του συστήματος μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα αποτρέπει.
Σύμφωνα με τη βρετανική λέσχη αυτοκινήτου RAC, η περιοδική ενεργοποίηση του κλιματισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους συμβάλλει στη σωστή συντήρηση των εξαρτημάτων του, περιορίζει τη συσσώρευση υγρασίας και διευκολύνει σημαντικά την οδήγηση σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Μάλιστα, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χρήσης του τον χειμώνα δεν έχει σχέση με τη θερμοκρασία στην καμπίνα, αλλά με την ορατότητα του οδηγού και το γρήγορο ξεθάμπωμα των τζαμιών.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
Σύμφωνα με τη βρετανική λέσχη αυτοκινήτου RAC, η περιοδική ενεργοποίηση του κλιματισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους συμβάλλει στη σωστή συντήρηση των εξαρτημάτων του, περιορίζει τη συσσώρευση υγρασίας και διευκολύνει σημαντικά την οδήγηση σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Μάλιστα, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χρήσης του τον χειμώνα δεν έχει σχέση με τη θερμοκρασία στην καμπίνα, αλλά με την ορατότητα του οδηγού και το γρήγορο ξεθάμπωμα των τζαμιών.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
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