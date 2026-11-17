Μια καθημερινή συνήθεια που έχουν εκατομμύρια καταναλωτές προκαλεί συχνά ερωτήματα για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας: να αφήνουν τον φορτιστή του κινητού μόνιμα στην πρίζα, ακόμη και όταν δεν φορτίζουν κάποια συσκευή.Με τους σύγχρονους ταχυφορτιστές να προσφέρουν ολοένα μεγαλύτερη ισχύ, αρκετοί αναρωτιούνται εάν η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές επιβαρύνσεις στον λογαριασμό του ρεύματος.Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε έπειτα από δηλώσεις ηλεκτρολόγου στην Ισπανία, τις οποίες παρουσίασε η εφημερίδα El Economista. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ένας φορτιστής υπερταχείας φόρτισης που παραμένει στην πρίζα ενδέχεται να καταναλώνει ενέργεια αντίστοιχη με εκείνη που απαιτείται για τον φωτισμό ενός σπιτιού επί ένα 24ωρο.Τα πραγματικά δεδομένα, ωστόσο, δείχνουν ότι η επιβάρυνση από έναν σύγχρονο φορτιστή χωρίς συνδεδεμένη συσκευή είναι συνήθως εξαιρετικά μικρή.Το κλειδί βρίσκεται στη διαφορά ανάμεσα στη μέγιστη ισχύ φόρτισης και στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται.