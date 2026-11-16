Ποιοι είναι οι σημερινοί… Ωνάσηδες – Από το «λεβεντόπαιδο Αρίστο» στον… Χουάνγκ και τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ
Ποιοι είναι οι σημερινοί… Ωνάσηδες – Από το «λεβεντόπαιδο Αρίστο» στον… Χουάνγκ και τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ
Κάποτε μετρούσαν την περιουσία τους σε πλοία
UPD:
Σήμερα τη μετρούν σε… μικροτσίπ. Είναι πολύ πλουσιότεροι από τον Ωνάση, αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν το εκτόπισμά του. Ποιοι είναι οι «υπερδισεκατομμυριούχοι» της εποχής μας και πώς τα πηγαίνουν στο δικό τους κρας τεστ: το χρηματιστήριο.
Στη λαϊκή συνείδηση, κάποτε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου είχε ελληνικό όνομα. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης διέθετε τον μεγαλύτερο ιδιωτικό εμπορικό στόλο του πλανήτη, ένα δικό του νησί και μια θέση μόνιμη στα εξώφυλλα. Όταν πέθανε, το 1975, η περιουσία του υπολογιζόταν γύρω στα 500 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 3 δισεκατομμύρια σε σημερινά χρήματα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Στη λαϊκή συνείδηση, κάποτε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου είχε ελληνικό όνομα. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης διέθετε τον μεγαλύτερο ιδιωτικό εμπορικό στόλο του πλανήτη, ένα δικό του νησί και μια θέση μόνιμη στα εξώφυλλα. Όταν πέθανε, το 1975, η περιουσία του υπολογιζόταν γύρω στα 500 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 3 δισεκατομμύρια σε σημερινά χρήματα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
UPD:
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