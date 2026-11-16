Συγκλονίζει η μαρτυρία του επιζώντα πυροσβέστη από το Ζεφύρι: «Προσπάθησα να σώσω τον συνάδελφό μου, αλλά μου τελείωσε το οξυγόνο»
«Αντιλήφθηκα τον συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου», ανέφερε χαρακτηριστικά
Ο πυροσβέστης, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, αποκάλυψε ότι προσπάθησε να βοηθήσει τον 44χρονο συνάδελφό του, τον οποίο εντόπισε πεσμένο κοντά στη σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο. Ωστόσο, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια όταν τελείωσε το οξυγόνο στη φιάλη του.
«Έσβηνα τη φωτιά με τη μάνικα, αλλά κάποια στιγμή φούντωσαν οι φλόγες. Αντιλήφθηκα τον συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μου τελείωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η 34χρονη διώκεται σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό, ενώ αναζητείται και ο πατέρας της οικογένειας, καθώς έχει εκδοθεί εις βάρος του ένταλμα σύλληψης. Οι δύο κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 13 και 16 ετών, είναι αντιμέτωπες με την ίδια κατηγορία.
Στάχτες και υπολείμματα ξυλόσομπας πετούσαν μητέρα και κόρες στο υπόγειο
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η μητέρα υποστήριξε ότι «στις 08:20 περίπου με μία σπάτουλα έβγαλα από την μεταλλική ξυλόσομπα που βρισκόταν στον κύριο χώρο του διαμερίσματος που διαμένω με την οικογένειά μου στάχτη και κάρβουνα από καύση που έγινε το προηγούμενο βράδυ». «Τα έδωσα στην κόρη μου και της είπα να πάει να τα ρίξει στο κλιμακοστάσιο που υπάρχει στην διπλανή είσοδο του κτηρίου, σε σημείο που συνηθίζουμε να τα πετάμε», πρόσθεσε.
Παράλληλα, η μία ανήλικη κόρη κατέθεσε: «Μου ζήτησε η μαμά μου, να πάω να αδειάσω στάχτες και κάρβουνα από την ξυλόσομπα του σπιτιού μας, σε ισόγειο κλειστό εγκαταλελειμμένο χώρο που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο που διαμένουμε και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο. Σε σημείο που συνηθίζει η μαμά μου να πετάει τις στάχτες».
Θύματα της τραγωδίας ήταν ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης. Οι δύο πυροσβέστες όρμησαν με αυτοθυσία στη φωτιά αφήνοντας την τελευταία τους πνοή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στο φλεγόμενο κτήριο στο Ζεφύρι. Και οι δύο υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.
Ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός με πολυετή εμπειρία στο Πυροσβεστικό Σώμα, είχε αποφασίσει να καταταγεί στην Πυροσβεστική πριν από 15 χρόνια, μετά από ένα σοβαρό προσωπικό ατύχημα, ενώ ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης είχε αποφοιτήσει πριν λίγους μήνες.
Οι στάχτες από την ξυλόσομπα στο ισόγειο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου που πετιούνταν στο κλιμακοστάσιο φέρεται, να προκάλεσαν τη φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι.
Τα σενάρια για τη φονική πυρκαγιά
Αξιωματικοί της Πυροσβεστικής διαπίστωσαν ότι οι συλληφθείσες είχαν πετάξει τα υπολείμματα καύσης από την ξυλόσομπα στις σκάλες του υπογείου, όπου υπήρχαν συσσωρευμένα σκουπίδια, πλαστικά και άλλα εύφλεκτα υλικά.
Το χρονικό της τραγωδίας
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι, και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών, ηλικίας 44 και 23 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.
Ένας ακόμη πυροσβέστης, 43 ετών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.
Οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το εσωτερικό του κτηρίου και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ο 44χρονος δέχθηκε προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ ο 23χρονος έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Ο νεότερος πυροσβέστης είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες νωρίτερα.
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