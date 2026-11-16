

Το χρονικό της τραγωδίας

Στις επικρατέστερες εκδοχές για τα αίτια της τραγωδίας, εξετάζεται οι δύο άτυχοι πυροσβέστες να γλίστρησαν στη σκάλα που οδηγεί στο υπόγειο και να έχασαν τις αισθήσεις τους ή να αποπροσανατολίστηκαν από τους πυκνούς καπνούς με αποτέλεσμα να μη βρουν την έξοδο και να εγκλωβιστούν.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι, και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών, ηλικίας 44 και 23 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.



Ένας ακόμη πυροσβέστης, 43 ετών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.



Οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το εσωτερικό του κτηρίου και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ο 44χρονος δέχθηκε προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ ο 23χρονος έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Ο νεότερος πυροσβέστης είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες νωρίτερα.