Εάν με κάποιο μαγικό ή μεταφυσικό τρόπο μάθαινε ο Καρλ Μαρξ ότι το σπουδαιότερο έργο του, το περίφημο «Κεφάλαιο», θα έβγαινε σε δημοπρασία για να πουληθεί και μάλιστα έναντι υψηλού τιμήματος, από μεγάλο οίκο σε μια διαδικασία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σύμβολο του καπιταλισμού, θα…ίδρωνε από την οργή του