Οι «χρυσές» δημοπρασίες για τα πιο σπάνια αντικείμενα: Από τον Καρλ Μαρξ, στα ρολόγια και τους… δεινόσαυρους
Οι «χρυσές» δημοπρασίες για τα πιο σπάνια αντικείμενα: Από τον Καρλ Μαρξ, στα ρολόγια και τους… δεινόσαυρους
Εάν με κάποιο μαγικό ή μεταφυσικό τρόπο μάθαινε ο Καρλ Μαρξ ότι το σπουδαιότερο έργο του, το περίφημο «Κεφάλαιο», θα έβγαινε σε δημοπρασία για να πουληθεί και μάλιστα έναντι υψηλού τιμήματος, από μεγάλο οίκο σε μια διαδικασία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σύμβολο του καπιταλισμού, θα…ίδρωνε από την οργή του
Πράγματι, ένα μοναδικό αντίτυπο του εμβληματικού τετράτομου “Das Kapital” από την πρώτη του έκδοση φιγουράρει στις λίστες των σπάνιων βιβλίων που έχει βγάλει προς πώληση ο φημισμένος διεθνής οίκος δημοπρασιών Sotheby’s.
Οι «χρυσές» δημοπρασίες για τα πιο σπάνια αντικείμενα: Από τον Καρλ Μαρξ, στα ρολόγια και τους… δεινόσαυρους
Οι δερματόδετοι τόμοι της ιστορικής πρώτης έκδοσης του «Κεφαλαίου» του Καρλ Μαρξ, που βγαίνουν στο σφυρί για 116.848 ευρώ.
Πρόκειται για ένα αντίτυπο του οποίου ο πρώτος τόμος κυκλοφόρησε στις 14 Σεπτεμβρίου 1867 στο Αμβούργο της Γερμανίας από τον εκδότη Otto Meisner και ακολούθησαν οι επόμενοι το 1885 και το 1894.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Οι «χρυσές» δημοπρασίες για τα πιο σπάνια αντικείμενα: Από τον Καρλ Μαρξ, στα ρολόγια και τους… δεινόσαυρους
Οι δερματόδετοι τόμοι της ιστορικής πρώτης έκδοσης του «Κεφαλαίου» του Καρλ Μαρξ, που βγαίνουν στο σφυρί για 116.848 ευρώ.
Πρόκειται για ένα αντίτυπο του οποίου ο πρώτος τόμος κυκλοφόρησε στις 14 Σεπτεμβρίου 1867 στο Αμβούργο της Γερμανίας από τον εκδότη Otto Meisner και ακολούθησαν οι επόμενοι το 1885 και το 1894.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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