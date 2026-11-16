Και εκλογές πότε με το καλό;

Συντελεστές δόμησης (τέλος ιστορίας)

Αγρότες SOS και διπλή πληρωμή

Γιατί η αντιπολίτευση κατέβασε τους τόνους

Nova TV και συζητήσεις…

Ξανάρχισαν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Cepal και Intrum

Διπλή εξαγορά της Eurobank στη Βουλγαρία

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Το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο μπαίνει στα data centers -Παίρνει ποσοστό στην Data4 Greece

Miracolo: Πάρκινγκ στην Αράχωβα!

Από τον Αστέρα στη Μύκονο

Διπλή αποκοπή μερισμάτων στο Χρηματιστήριο

Την κυβέρνηση εννοώ. Ευλόγως λοιπόν η κοινή γνώμη, ο κόσμος όντας καχύποπτος ρωτάει, καλά τώρα τα θυμηθήκανε που έρχονται εκλογές, αλλά φυσικά, πάντα υπάρχει και η απάντηση κάλιο αργά παρά ποτέ, για να το ρίξουμε στα λαϊκά γνωμικά πρωί πρωί. Τέλος πάντων να σας πω ότι ο Χρυσοχοΐδης έχει κι άλλα τέτοια project, όπως άκουσα και διάβασα και ο Πιτσιλής ετοιμάζει υπό τον Πιερρακάκη μια σειρά από ενδιαφέροντα μέτρα γι’ αυτό το χάλι με τις εικονικές εταιρείες και τους αχυρανθρώπους. Μένει να δούμε βεβαίως όλα όσα πηγαίνουν στη Δικαιοσύνη, στους εισαγγελείς, τι απογίνονται γιατί σήμερα η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι και να τους βρουν οι Αρχές καθαρίζουν στα δικαστήρια. Να… μην ξεχάσω να πω επίσης ότι για όλα όσα γίνονται και από τον Χρυσοχοΐδη είναι, είτε κατόπιν πλήρους ενημέρωσης του Μητσοτάκη, είτε και κατόπιν εντολής του.-Μιας λοιπόν και όλα αυτά γίνονται έστω και τώρα, γιατί πάμε σε κάλπες, το ερώτημα που συζητά η πιάτσα είναι πότε θα πάμε σε εκλογές. Αυτό δεν είναι κάτι εντελώς απροσδιόριστο όπως καταλαβαίνετε, είτε θα γίνει πριν, είτε μετά το Πάσχα που είναι την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου. Μου λένε ότι για την ώρα είμαστε στο τέλος Μαΐου μπορεί και αρχές Ιουνίου (στο μυαλό του Κ.Μ) αλλά αυτά βεβαίως αλλάζουν. Η πολιτική σκέψη είναι σχετικά απλή, θα μπει το δίλημμα της μιας κάλπης γιατί μετά από ένα μήνα παίρνουμε και την προεδρία της ΕΕ και ο κόσμος θα το ξανασκεφτεί να... παίξει με το συναίσθημα του τύπου «τιμωρώ την πρώτη Κυριακή αλλά ψηφίζω τη δεύτερη». Τι να σας πω, όλα έχουν λογική, άσε που το καλοκαίρι ψηφίζουν λιγότεροι νέοι που δουλεύουν ή διακοπάρουν στα νησιά.-Το μεσημέρι στο Μ.Μ θα πάνε οι έξι δήμαρχοι περιοχών των Βόρειων Προαστίων που βγήκαν τις προάλλες στο αντάρτικο και έστειλαν επιστολή στον Μητσοτάκη για την υπόθεση με τους συντελεστές δόμησης και τα επιπλέον τετραγωνικά από τις ζώνες υποδοχής που αποφάσισε να ξεπαγώσει το ΥΠΕΝ μετά από 45 χρόνια εκκρεμότητας. Τώρα, γιατί χρειάστηκε να γίνει αυτό προεκλογικά και να δοθεί η αίσθηση ότι η κυβέρνηση πάει να εξυπηρετήσει κάποιον δεν το ξέρω, ας το δουν οι αρμόδιοι. Πάντως, από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας στο παρασκήνιο ο Μητσοτάκης ζητά να χαμηλώσουν οι τόνοι, προκειμένου να γίνει η αναγκαία «καλίμπρα» και το θέμα να λήξει ήρεμα-ήρεμα, καθώς δεν θα γίνει τίποτα το ιδιαίτερο στο τέλος και το σχέδιο θα μείνει σχέδιο και στη διαβούλευση. Παρών θα είναι στο ραντεβού και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης που εκλέγεται στα Βόρεια, αλλά και ο Σταύρος Παπασταύρου που είναι ο αρμόδιος, αν και ομολογουμένως τον χειρισμό τον έχουν κάνει περισσότερο η υφυπουργός Χωροταξίας Μαριλένα Σούκουλη και ο νέος ΓΓ του υπουργείου Βαγγέλης Κυριαζόπουλος.-Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει έναν ειδικό χειρισμό με τους αγρότες, για να αποφευχθεί το περσινό «τράκο», που οδήγησε σε κινητοποιήσεις δυόμιση μηνών, αφού δεν λειτουργεί η πλατφόρμα καλά για αιτήσεις ώστε μετά την υποβολή τους να πληρωθούν. Αρχικά, το Αγροτικής Ανάπτυξης και η ΑΑΔΕ έχουν δώσει αρκετές παρατάσεις για τις αιτήσεις και στο τέλος Νοεμβρίου θα πληρωθεί μια «βαριά» προκαταβολή σε όσους έχουν κάνει την αίτηση, ενώ θα εξοφληθούν στο τέλος του χρόνου. Χθες πάντως, ο Σχοινάς και ο Πιτσιλής ανακοίνωσαν και κάτι ακόμα σημαντικό: όσοι δεν κάνουν αίτηση αυτές τις μέρες, γιατί δεν κατέστη εφικτό, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λεγόμενη ΠΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής, κάνοντας τις αιτήσεις ως το τέλος Νοεμβρίου. Κοινώς, όσοι δεν μπόρεσαν να κάνουν αίτηση ως τώρα, θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία και θα πληρωθούν όλο το ποσό στο τέλος του έτους. Οι διευκολύνσεις όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς η ΝΔ δεν θέλει να κάνει εκλογές με απλήρωτους αγρότες. Αντιλαμβάνομαι ότι, από τη στιγμή που η ΑΑΔΕ και το Αγροτικής Ανάπτυξης θα έχουν στα χέρια τους την πλατφόρμα για τις αιτήσεις, θα μπορούν να ανοίξουν τις προκαταβολές του 2027 ήδη από την Άνοιξη. Εφόσον ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές μετά το Πάσχα, είναι πολύ πιθανό οι αγρότες να πληρωθούν και προκαταβολή πριν τις κάλπες, μαζί με το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία που ισχύει ήδη από την 1η Νοεμβρίου.-Αν εξαιρέσει κανείς τους ηρωισμούς του Βελόπουλου που δεν πήγε στην ενημέρωση του Γεραπετρίτη και την προαναγγελία Νατσιού ότι δεν θα πάει και αυτός την Τρίτη, αν ο Γεραπετρίτης δεν τους δώσει τη γαλλική ρηματική διακοίνωση, οι υπόλοιποι αρχηγοί και πήγαν το Σάββατο και άκουσαν αναλυτική ενημέρωση και μετά από αυτή χαμήλωσαν πολύ τους τόνους, σε σχέση με τις κορώνες που ακούστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτό γιατί ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε άπαντες με απλά λόγια ότι οι Γάλλοι απλώς ενημέρωσαν Τούρκους και Αιγύπτιους, χωρίς να παρεμβαίνουν στη διμερή διαφορά με την Τουρκία και ξεκαθαρίζοντας ότι ενημερώνουν μόνο για λόγους αβροφροσύνης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ζητούν άδεια για το έργο το καλωδίου. Τούτου λεχθέντος και με πρώτο τον Ανδρουλάκη, όλοι άρχισαν να αλλάζουν ρητορική, αποφεύγοντας τα «τσάμικα» και τις «κορώνες» για εθνικές ήττες κ.λπ. Κάπως έτσι, το έργο θα συνεχιστεί χωρίς ιδιαίτερα υψηλούς τόνους (και μιντιακό ενδιαφέρον) και τα ξαναλέμε του χρόνου, λογικά μετά τις εκλογές μας, όταν θα έχουν τελειώσει οι βυθομετρικές έρευνες και θα περάσουμε στο σκέλος της πόντισης του καλωδίου.-Μαθαίνω ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη συνδρομητική τηλεόραση της Nova κατόπιν της εξέλιξης να πάρει ο Αλαφούζος το χρυσό πακέτο του Champions League. Η Nova είναι ένα στημένο έτοιμο σύστημα, μία πλατφόρμα με περίπου 300.000 συνδρομητές και το ευρωπαϊκό μπάσκετ μέχρι το 2028 όπως επίσης και το αγγλικό ποδόσφαιρο. Τώρα που υπάρχει άγριος ανταγωνισμός βέβαια, το τίμημα ανέβηκε αρκετά, ακούω πάνω από 50 εκατ. ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι αν το πάρει κι αυτό ο Sport FM του ιδιοκτήτη του ΣΚΑΙ ενδυναμώνεται παρά πολύ γι’ αυτό και μου λένε ότι μιλάνε μαζί τους (με τον Νίκο Σταθόπουλο) και από την Per Capita των καναλαρχών, αλλά δεν έχει προχωρήσει καμμιά συμφωνία με μία από τις δύο πλευρές. Να προσθέσω ένα στοιχείο που έμαθα από media shop ότι για κάποιο λόγο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου η διαφήμιση στην ελεύθερη τηλεόραση είχε μια δραματική πτώση της τάξεως του 60% η οποία αναμένεται να διορθωθεί βέβαια εντός του μηνός. Όμως γενικά αναμένεται πτωτική πορεία στα έσοδα φέτος αλλά και του χρόνου που παραδοσιακά πέφτουν λόγω εκλογικής χρονιάς. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά συνδέονται.-Πάμε τώρα στα νέα της αγοράς όπου έχουμε φρέσκιες ειδήσεις. Συγκεκριμένα προχωρούν εκ νέου και μάλιστα αυτή τη φορά ταχύτατα (έτσι μου λένε, αλλά το deal δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε απλό) οι διαδικασίες για να συγχωνευτεί η Intrum Hellas με την Cepal Hellas. Οι συζητήσεις είχαν ξεκινήσει και στο πρόσφατο παρελθόν, διεξάγονταν και στο εξωτερικό αλλά είχαν διακοπεί οριστικά, κατά την τότε φημολογία. Οι συνθήκες όμως στην αγορά άλλαξαν και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δυο servicers δεν είναι άσχετη με τις πιέσεις που δέχεται συνολικά η συγκεκριμένη αγορά. Οι μεγάλες εταιρείες αρχίζουν και πείθονται ότι μόλις το 25% των κόκκινων δανείων υπό τη διαχείρισή τους έχει σοβαρές πιθανότητες ανάκτησης, καθώς το υπόλοιπο είναι εξαιρετικά επισφαλές και η ανάκτηση αν δεν είναι πολύ δύσκολη και περίπλοκη είναι τουλάχιστον υπό συζήτηση. Τα έσοδα περιορίζονται και φαίνεται πως δεν επαρκούν πλέον για όλους. Σύμφωνα με τους πίνακες της Τράπεζας της Ελλάδος, στην αγορά δραστηριοποιούνται 17 εταιρείες. Οι μεγαλύτερες επιχείρησαν να επεκταθούν και στις εισπράξεις οφειλών του ιδιωτικού τομέα, πέρα από τις τραπεζικές απαιτήσεις. Ωστόσο, και εκεί οι δουλειές είναι περιορισμένες, οι ανακτήσεις δύσκολες και οι προμήθειες μικρές. Πιθανόν η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Cepal Hellas σχετίζεται και με το εκτεταμένο πρόγραμμα μείωσης προσωπικού που εκτελεί αυτήν την περίοδο η Intrum Hellas. Η εταιρεία δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2019, με τη σουηδική Intrum να κατέχει το 80% και την Τράπεζα Πειραιώς το 20% και αποτελεί χρυσοφόρο κομμάτι του σουηδικού ομίλου σε μια περίοδο δυσκολιών για τη μαμά εταιρεία. Η Cepal Hellas ιδρύθηκε το 2016, με μετόχους το αμερικανικό fund Davidson Kempner (80%) και την Alpha Bank (20%). Η επικείμενη συνένωση δείχνει ότι η αγορά περνά σε νέα φάση: λιγότεροι παίκτες, μεγαλύτερα σχήματα και σκληρότερος αγώνας για την κερδοφορία.-Εκπλήξεις φαίνεται ότι ετοιμάζει η Eurobank με τις κυοφορούμενες επενδυτικές κινήσεις της στη Βουλγαρία. Δεν γνωρίζω αν και η ζωηράδα που παρουσιάζει η μετοχή της Eurobank στις τελευταίες χρηματιστηριακές συνεδριάσεις συνδέεται με τις συγκεκριμένες εκπλήξεις, αλλά αν όλα πάνε καλά -όπως φαίνεται ως τώρα- η Eurobank θα αιφνιδιάσει ανακοινώνοντας μια διπλή εξαγορά, με τις φήμες να θέλουν να αποκτά τράπεζα αλλά και asset management. Γενικά η Eurobank ψάχνεται πολύ, ειδικά για την αγορά της Βουλγαρίας και κατά καιρούς έχει εξετάσει τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες κ.ά. Υπενθυμίζεται ότι το 45,9% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών της Eurobank στο εννεάμηνο 2026 προήλθε από τις δραστηριότητες εξωτερικού που συνολικά συνεισέφεραν τα 555 εκατ. στα 1,20 δισ. που ανακοίνωσε η τράπεζα. Μετά την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας, η Κύπρος είναι η πλέον κερδοφόρα χώρα για τον όμιλο της Eurobank. Η θυγατρική της στη Βουλγαρία είχε επίσης άνοδο κερδοφορίας το εννεάμηνο και συνεισέφερε 182 εκατ. στα 555 εκατ. Ωστόσο, συνολικά η επίδοση του εξωτερικού με το 45,9% των καθαρών κερδών, ήταν χαμηλότερη από αυτήν του εννεαμήνου 2025, όπου το εξωτερικό αντιπροσώπευε το 52,7% των κερδών της τράπεζας. Οπότε προφανώς η στρατηγική που έχει επιλέξει ο CEO Φ. Καραβίας είναι να επαναλάβει την στρατηγική που έκανε στην Κύπρο, ενισχύοντας την παρουσία της Eurobank στη Βουλγαρική αγορά, την οποία γνωρίζει καλά λόγω της παρουσίας του ομίλου, ενώ με την υιοθέτηση του ευρώ εξέλιπε και ο συναλλαγματικός κίνδυνος.-Είναι θετικό ότι το νέο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο αρχίζει πλέον να παίρνει μπροστά και να τοποθετεί κεφάλαια σε επενδύσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Μετά την πρώτη επένδυση των 35 εκατ. ευρώ στη φινλανδική ICEYE, που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, έρχεται ήδη η δεύτερη κίνηση, αυτή τη φορά στον χώρο των ψηφιακών υποδομών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), με επικεφαλής τον Στέλιο Φράγκο, μπαίνει ως μειοψηφικός μέτοχος στην Data4 Greece, την ελληνική θυγατρική του γαλλικού ομίλου Data4, που αναπτύσσει ένα μεγάλο συγκρότημα data centers στην Παιανία. Η επιλογή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Data4 έχει καταφέρει να κινηθεί πολύ ταχύτερα από άλλους παίκτες της ελληνικής αγοράς. Το μυστικό βρίσκεται στο επιχειρηματικό της μοντέλο. Αντί να κατασκευάζει ένα data center και στη συνέχεια να αναζητεί πελάτες, εξασφαλίζει εκ των προτέρων μακροχρόνιες μισθώσεις από μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους και αναπτύσσει τις εγκαταστάσεις με βάση τις δικές τους προδιαγραφές και ανάγκες. Κάπως έτσι, μέσα σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, ολοκλήρωσε το πρώτο της κέντρο δεδομένων, ισχύος πληροφορικής 15 MW, το οποίο βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία και αναμένεται να εγκαινιαστεί επισήμως μέσα στο επόμενο δίμηνο. Και εδώ υπάρχει μια ακόμη ενδιαφέρουσα πληροφορία. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση προορίζεται για τη Microsoft! Η αμερικανική εταιρεία, που μόλις την περασμένη εβδομάδα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών της διεθνώς, συνεχίζει παράλληλα την κατασκευή του δικού της data center στην Αττική, το οποίο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό προς τα τέλη του 2027. Ωστόσο, το αρχικό επενδυτικό σχέδιο που είχε ανακοινώσει το 2020, προβλέποντας την κατασκευή τριών ιδιόκτητων data centers, έχει στην πορεία αναθεωρηθεί. Έτσι, πέρα από τη συνεργασία με τη Data4, η Microsoft φέρεται να έχει μισθώσει σχετική υποδομή και από τη Digital Realty, συμπληρώνοντας με εγκαταστάσεις τρίτων τα τρία κέντρα δεδομένων που προβλέπει ο σχεδιασμός της για τη νέα περιοχή cloud στην Αθήνα. Επιστρέφοντας στη Data4, οι Γάλλοι δεν σταματούν στο πρώτο κέντρο. Ήδη δρομολογούν την κατασκευή δεύτερου, αντίστοιχης ισχύος, ενώ στα σχέδια υπάρχει και τρίτο. Και εδώ η συμμετοχή του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου εκτιμάται ότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση της επόμενης φάσης ενός επενδυτικού προγράμματος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.-Είναι τοπικής εμβέλειας είδηση, αλλά με ευρύτερη σημασία γιατί όσοι έχουν περάσει από την Αράχωβα γνωρίζουν ότι αντιμετωπίζει κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά και σοβαρό ζήτημα όσον αφορά τη στάθμευση των οχημάτων. Αυτό προφανώς σκέφτηκαν και εκείνοι που προχώρησαν την περασμένη Παρασκευή στη σύσταση της εταιρείας “AgoraArachova”. Βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι οι υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων. Από εκεί και πέρα όμως, στις δευτερεύουσες δραστηριότητες υπάρχει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Από εκμετάλλευση υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου μέχρι ταβέρνες, ψαροταβέρνες και ψησταριές με ζωντανή μουσική. Και από εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων μέχρι μπαρ, χορευτικό κέντρο, κέτερινγκ, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και… υπηρεσίες γυμναστηρίου και μασάζ. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 1 εκατ. ευρώ (έχει καταβληθεί σε μετρητά) διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές των 100 ευρώ. Μέτοχοι είναι δύο εταιρείες που συστάθηκαν φέτος, η «Κασσότις» που έβαλε 510.000 ευρώ (ποσοστό 51%) και εκπροσωπείται από τον Αλέξιο Χαρίτου και η Stonghold που κατέβαλε 490.000 ευρώ (ποσοστό 49%) και εκπροσωπείται από τον Όθωνα Νικηφόρο. Στο πρώτο Δ.Σ. της “Agora Arachova” συμμετέχουν η Κωνσταντίνα Μαρίνη, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος καθώς και οι Μιχαήλ Νιώτης και Κωνσταντίνος Τραμπάκουλος ως μέλη.-Ανακατατάξεις υπήρξαν, όπως μαθαίνω, στα… υψηλά δώματα της Four Seasons Astir Palace. Συγκεκριμένα, σε σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης της 30ης Οκτωβρίου, αναφέρεται ότι ο Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, κ. Maxime Pierre Jean Regad, έχει ανακοινώσει την οικειοθελή αποχώρησή του, με ισχύ από 01-11-2026. Περαιτέρω τονίζεται ότι στο πλαίσιο των καθηκόντων του και δυνάμει ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποτυπώθηκε σε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, «είχε λάβει ρητές εντολές εκπροσώπησης της Εταιρείας για τους σκοπούς κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών & webbanking που τηρούνται από την Εταιρεία για λογαριασμό της Four Seasons όπως και αναφορικά με ορισμένες υπηρεσίες σχετικά με τη λειτουργία και τη διαχείριση του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος κατά τα οριζόμενα στην υφιστάμενη Σύμβαση Διαχείρισης Ξενοδοχείου (Hotel Management Agreement)». Έτσι, λόγω αποχώρησης, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα «την ανάκληση με άμεση ισχύ, της χορήγησης οιασδήποτε εξουσίας εκπροσώπησης, κάθε είδους, της Εταιρείας, ως είχε ληφθεί από τον κ. Maxime Pierre Jean Regad», καθώς και την υπογραφή πράξης μερικής ανάκλησης του πληρεξουσίου ως προς τον παραπάνω από τον Δημήτριο Λαμπρόπουλο -Αντιπρόεδρο και Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας. Ο Maxime Regad, στέλεχος επί 22 χρόνια της Four Seasons, διορίστηκε Hotel Manager στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens από τον Σεπτέμβριο του 2024. Η αποχώρησή του από το εμβληματικό συγκρότημα οφείλεται στο γεγονός ότι από αυτό το μήνα αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Four Seasons Hotel Mykonos στο Καλό Λιβάδι, το οποίο άνοιξε τις πύλες του κατά τη φετινή σεζόν.-Με δύο σημαντικές χρηματικές διανομές ξεκινά η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς σήμερα οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και της Jumbo διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η Εθνική προχωρά στη διανομή προσωρινού μερίσματος συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ, με το μικτό ποσό να διαμορφώνεται στα 0,2606 ευρώ ανά μετοχή και το καθαρό στα 0,2475 ευρώ. Η καταβολή θα ξεκινήσει στις 20 Νοεμβρίου. Η μετοχή της ΕΤΕ έκλεισε την Παρασκευή στα 17,44 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 7,13% την περασμένη εβδομάδα και απόδοση 34,15% από την αρχή του έτους. Όσον αφορά την Jumbo, η έκτακτη χρηματική διανομή ανέρχεται σε 1 ευρώ μικτά ανά μετοχή (0,95 ευρώ καθαρά), με συνολικό ποσό 134,4 εκατ. ευρώ. Η μετοχή έκλεισε την Παρασκευή στα 27,70 ευρώ, με οριακή εβδομαδιαία άνοδο 0,87%, ενώ παραμένει σχεδόν αμετάβλητη από την αρχή του έτους. Η είσοδος της ολλανδικής αλυσίδας Action στην Ελλάδα προκάλεσε πιέσεις, με απώλειες 2,47% στις 12 Νοεμβρίου. Αντίβαρο αποτελεί η αύξηση των πωλήσεων της Jumbo κατά 13% τον Οκτώβριο και 6,7% στο δεκάμηνο.