Οι θερινές σκέψεις Κ.Μ για εκλογές, συντελεστές δόμησης τέλος, αγρότες SOS και διπλές πληρωμές, Cepal και Intrum ξαναμιλάνε, δεύτερος γύρος για τη Nova TV, εξαγορά Eurobank στη Βουλγαρία
Οι θερινές σκέψεις Κ.Μ για εκλογές, συντελεστές δόμησης τέλος, αγρότες SOS και διπλές πληρωμές, Cepal και Intrum ξαναμιλάνε, δεύτερος γύρος για τη Nova TV, εξαγορά Eurobank στη Βουλγαρία
Χαίρετε, πριν πάμε στα καθημερινά δεν μπορώ παρά να σχολιάσω την άκρως ενδιαφέρουσα κινητικότητα της κυβέρνησης σε «θέματα νομιμότητας» από αυτά που τα γνωρίζει όλη η Ελλάδα εδώ και χρόνια, τα χωριάτικα, τους αχυρανθρώπους, τις ακραίες δημόσιες συμπεριφορές στα social media, στους δρόμους, του τύπου «...απ’ αυτό και δέρνω» γιατί ξέρω φίλους, κολλητούς, αδέρφια και ξαδέρφια, με τη γνωστή φράση «καλώς την κι ας άργησε»
Την κυβέρνηση εννοώ. Ευλόγως λοιπόν η κοινή γνώμη, ο κόσμος όντας καχύποπτος ρωτάει, καλά τώρα τα θυμηθήκανε που έρχονται εκλογές, αλλά φυσικά, πάντα υπάρχει και η απάντηση κάλιο αργά παρά ποτέ, για να το ρίξουμε στα λαϊκά γνωμικά πρωί πρωί. Τέλος πάντων να σας πω ότι ο Χρυσοχοΐδης έχει κι άλλα τέτοια project, όπως άκουσα και διάβασα και ο Πιτσιλής ετοιμάζει υπό τον Πιερρακάκη μια σειρά από ενδιαφέροντα μέτρα γι’ αυτό το χάλι με τις εικονικές εταιρείες και τους αχυρανθρώπους. Μένει να δούμε βεβαίως όλα όσα πηγαίνουν στη Δικαιοσύνη, στους εισαγγελείς, τι απογίνονται γιατί σήμερα η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι και να τους βρουν οι Αρχές καθαρίζουν στα δικαστήρια. Να… μην ξεχάσω να πω επίσης ότι για όλα όσα γίνονται και από τον Χρυσοχοΐδη είναι, είτε κατόπιν πλήρους ενημέρωσης του Μητσοτάκη, είτε και κατόπιν εντολής του.
Και εκλογές πότε με το καλό;-Μιας λοιπόν και όλα αυτά γίνονται έστω και τώρα, γιατί πάμε σε κάλπες, το ερώτημα που συζητά η πιάτσα είναι πότε θα πάμε σε εκλογές. Αυτό δεν είναι κάτι εντελώς απροσδιόριστο όπως καταλαβαίνετε, είτε θα γίνει πριν, είτε μετά το Πάσχα που είναι την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου. Μου λένε ότι για την ώρα είμαστε στο τέλος Μαΐου μπορεί και αρχές Ιουνίου (στο μυαλό του Κ.Μ) αλλά αυτά βεβαίως αλλάζουν. Η πολιτική σκέψη είναι σχετικά απλή, θα μπει το δίλημμα της μιας κάλπης γιατί μετά από ένα μήνα παίρνουμε και την προεδρία της ΕΕ και ο κόσμος θα το ξανασκεφτεί να... παίξει με το συναίσθημα του τύπου «τιμωρώ την πρώτη Κυριακή αλλά ψηφίζω τη δεύτερη». Τι να σας πω, όλα έχουν λογική, άσε που το καλοκαίρι ψηφίζουν λιγότεροι νέοι που δουλεύουν ή διακοπάρουν στα νησιά.
Συντελεστές δόμησης (τέλος ιστορίας)-Το μεσημέρι στο Μ.Μ θα πάνε οι έξι δήμαρχοι περιοχών των Βόρειων Προαστίων που βγήκαν τις προάλλες στο αντάρτικο και έστειλαν επιστολή στον Μητσοτάκη για την υπόθεση με τους συντελεστές δόμησης και τα επιπλέον τετραγωνικά από τις ζώνες υποδοχής που αποφάσισε να ξεπαγώσει το ΥΠΕΝ μετά από 45 χρόνια εκκρεμότητας. Τώρα, γιατί χρειάστηκε να γίνει αυτό προεκλογικά και να δοθεί η αίσθηση ότι η κυβέρνηση πάει να εξυπηρετήσει κάποιον δεν το ξέρω, ας το δουν οι αρμόδιοι. Πάντως, από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας στο παρασκήνιο ο Μητσοτάκης ζητά να χαμηλώσουν οι τόνοι, προκειμένου να γίνει η αναγκαία «καλίμπρα» και το θέμα να λήξει ήρεμα-ήρεμα, καθώς δεν θα γίνει τίποτα το ιδιαίτερο στο τέλος και το σχέδιο θα μείνει σχέδιο και στη διαβούλευση. Παρών θα είναι στο ραντεβού και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης που εκλέγεται στα Βόρεια, αλλά και ο Σταύρος Παπασταύρου που είναι ο αρμόδιος, αν και ομολογουμένως τον χειρισμό τον έχουν κάνει περισσότερο η υφυπουργός Χωροταξίας Μαριλένα Σούκουλη και ο νέος ΓΓ του υπουργείου Βαγγέλης Κυριαζόπουλος.
Αγρότες SOS και διπλή πληρωμή-Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει έναν ειδικό χειρισμό με τους αγρότες, για να αποφευχθεί το περσινό «τράκο», που οδήγησε σε κινητοποιήσεις δυόμιση μηνών, αφού δεν λειτουργεί η πλατφόρμα καλά για αιτήσεις ώστε μετά την υποβολή τους να πληρωθούν. Αρχικά, το Αγροτικής Ανάπτυξης και η ΑΑΔΕ έχουν δώσει αρκετές παρατάσεις για τις αιτήσεις και στο τέλος Νοεμβρίου θα πληρωθεί μια «βαριά» προκαταβολή σε όσους έχουν κάνει την αίτηση, ενώ θα εξοφληθούν στο τέλος του χρόνου. Χθες πάντως, ο Σχοινάς και ο Πιτσιλής ανακοίνωσαν και κάτι ακόμα σημαντικό: όσοι δεν κάνουν αίτηση αυτές τις μέρες, γιατί δεν κατέστη εφικτό, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λεγόμενη ΠΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής, κάνοντας τις αιτήσεις ως το τέλος Νοεμβρίου. Κοινώς, όσοι δεν μπόρεσαν να κάνουν αίτηση ως τώρα, θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία και θα πληρωθούν όλο το ποσό στο τέλος του έτους. Οι διευκολύνσεις όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς η ΝΔ δεν θέλει να κάνει εκλογές με απλήρωτους αγρότες. Αντιλαμβάνομαι ότι, από τη στιγμή που η ΑΑΔΕ και το Αγροτικής Ανάπτυξης θα έχουν στα χέρια τους την πλατφόρμα για τις αιτήσεις, θα μπορούν να ανοίξουν τις προκαταβολές του 2027 ήδη από την Άνοιξη. Εφόσον ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές μετά το Πάσχα, είναι πολύ πιθανό οι αγρότες να πληρωθούν και προκαταβολή πριν τις κάλπες, μαζί με το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία που ισχύει ήδη από την 1η Νοεμβρίου.
Γιατί η αντιπολίτευση κατέβασε τους τόνους-Αν εξαιρέσει κανείς τους ηρωισμούς του Βελόπουλου που δεν πήγε στην ενημέρωση του Γεραπετρίτη και την προαναγγελία Νατσιού ότι δεν θα πάει και αυτός την Τρίτη, αν ο Γεραπετρίτης δεν τους δώσει τη γαλλική ρηματική διακοίνωση, οι υπόλοιποι αρχηγοί και πήγαν το Σάββατο και άκουσαν αναλυτική ενημέρωση και μετά από αυτή χαμήλωσαν πολύ τους τόνους, σε σχέση με τις κορώνες που ακούστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτό γιατί ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε άπαντες με απλά λόγια ότι οι Γάλλοι απλώς ενημέρωσαν Τούρκους και Αιγύπτιους, χωρίς να παρεμβαίνουν στη διμερή διαφορά με την Τουρκία και ξεκαθαρίζοντας ότι ενημερώνουν μόνο για λόγους αβροφροσύνης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ζητούν άδεια για το έργο το καλωδίου. Τούτου λεχθέντος και με πρώτο τον Ανδρουλάκη, όλοι άρχισαν να αλλάζουν ρητορική, αποφεύγοντας τα «τσάμικα» και τις «κορώνες» για εθνικές ήττες κ.λπ. Κάπως έτσι, το έργο θα συνεχιστεί χωρίς ιδιαίτερα υψηλούς τόνους (και μιντιακό ενδιαφέρον) και τα ξαναλέμε του χρόνου, λογικά μετά τις εκλογές μας, όταν θα έχουν τελειώσει οι βυθομετρικές έρευνες και θα περάσουμε στο σκέλος της πόντισης του καλωδίου.
Nova TV και συζητήσεις…-Μαθαίνω ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη συνδρομητική τηλεόραση της Nova κατόπιν της εξέλιξης να πάρει ο Αλαφούζος το χρυσό πακέτο του Champions League. Η Nova είναι ένα στημένο έτοιμο σύστημα, μία πλατφόρμα με περίπου 300.000 συνδρομητές και το ευρωπαϊκό μπάσκετ μέχρι το 2028 όπως επίσης και το αγγλικό ποδόσφαιρο. Τώρα που υπάρχει άγριος ανταγωνισμός βέβαια, το τίμημα ανέβηκε αρκετά, ακούω πάνω από 50 εκατ. ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι αν το πάρει κι αυτό ο Sport FM του ιδιοκτήτη του ΣΚΑΙ ενδυναμώνεται παρά πολύ γι’ αυτό και μου λένε ότι μιλάνε μαζί τους (με τον Νίκο Σταθόπουλο) και από την Per Capita των καναλαρχών, αλλά δεν έχει προχωρήσει καμμιά συμφωνία με μία από τις δύο πλευρές. Να προσθέσω ένα στοιχείο που έμαθα από media shop ότι για κάποιο λόγο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου η διαφήμιση στην ελεύθερη τηλεόραση είχε μια δραματική πτώση της τάξεως του 60% η οποία αναμένεται να διορθωθεί βέβαια εντός του μηνός. Όμως γενικά αναμένεται πτωτική πορεία στα έσοδα φέτος αλλά και του χρόνου που παραδοσιακά πέφτουν λόγω εκλογικής χρονιάς. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά συνδέονται.
Ξανάρχισαν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Cepal και Intrum-Πάμε τώρα στα νέα της αγοράς όπου έχουμε φρέσκιες ειδήσεις. Συγκεκριμένα προχωρούν εκ νέου και μάλιστα αυτή τη φορά ταχύτατα (έτσι μου λένε, αλλά το deal δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε απλό) οι διαδικασίες για να συγχωνευτεί η Intrum Hellas με την Cepal Hellas. Οι συζητήσεις είχαν ξεκινήσει και στο πρόσφατο παρελθόν, διεξάγονταν και στο εξωτερικό αλλά είχαν διακοπεί οριστικά, κατά την τότε φημολογία. Οι συνθήκες όμως στην αγορά άλλαξαν και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δυο servicers δεν είναι άσχετη με τις πιέσεις που δέχεται συνολικά η συγκεκριμένη αγορά. Οι μεγάλες εταιρείες αρχίζουν και πείθονται ότι μόλις το 25% των κόκκινων δανείων υπό τη διαχείρισή τους έχει σοβαρές πιθανότητες ανάκτησης, καθώς το υπόλοιπο είναι εξαιρετικά επισφαλές και η ανάκτηση αν δεν είναι πολύ δύσκολη και περίπλοκη είναι τουλάχιστον υπό συζήτηση. Τα έσοδα περιορίζονται και φαίνεται πως δεν επαρκούν πλέον για όλους. Σύμφωνα με τους πίνακες της Τράπεζας της Ελλάδος, στην αγορά δραστηριοποιούνται 17 εταιρείες. Οι μεγαλύτερες επιχείρησαν να επεκταθούν και στις εισπράξεις οφειλών του ιδιωτικού τομέα, πέρα από τις τραπεζικές απαιτήσεις. Ωστόσο, και εκεί οι δουλειές είναι περιορισμένες, οι ανακτήσεις δύσκολες και οι προμήθειες μικρές. Πιθανόν η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Cepal Hellas σχετίζεται και με το εκτεταμένο πρόγραμμα μείωσης προσωπικού που εκτελεί αυτήν την περίοδο η Intrum Hellas. Η εταιρεία δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2019, με τη σουηδική Intrum να κατέχει το 80% και την Τράπεζα Πειραιώς το 20% και αποτελεί χρυσοφόρο κομμάτι του σουηδικού ομίλου σε μια περίοδο δυσκολιών για τη μαμά εταιρεία. Η Cepal Hellas ιδρύθηκε το 2016, με μετόχους το αμερικανικό fund Davidson Kempner (80%) και την Alpha Bank (20%). Η επικείμενη συνένωση δείχνει ότι η αγορά περνά σε νέα φάση: λιγότεροι παίκτες, μεγαλύτερα σχήματα και σκληρότερος αγώνας για την κερδοφορία.
Διπλή εξαγορά της Eurobank στη Βουλγαρία-Εκπλήξεις φαίνεται ότι ετοιμάζει η Eurobank με τις κυοφορούμενες επενδυτικές κινήσεις της στη Βουλγαρία. Δεν γνωρίζω αν και η ζωηράδα που παρουσιάζει η μετοχή της Eurobank στις τελευταίες χρηματιστηριακές συνεδριάσεις συνδέεται με τις συγκεκριμένες εκπλήξεις, αλλά αν όλα πάνε καλά -όπως φαίνεται ως τώρα- η Eurobank θα αιφνιδιάσει ανακοινώνοντας μια διπλή εξαγορά, με τις φήμες να θέλουν να αποκτά τράπεζα αλλά και asset management. Γενικά η Eurobank ψάχνεται πολύ, ειδικά για την αγορά της Βουλγαρίας και κατά καιρούς έχει εξετάσει τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες κ.ά. Υπενθυμίζεται ότι το 45,9% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών της Eurobank στο εννεάμηνο 2026 προήλθε από τις δραστηριότητες εξωτερικού που συνολικά συνεισέφεραν τα 555 εκατ. στα 1,20 δισ. που ανακοίνωσε η τράπεζα. Μετά την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας, η Κύπρος είναι η πλέον κερδοφόρα χώρα για τον όμιλο της Eurobank. Η θυγατρική της στη Βουλγαρία είχε επίσης άνοδο κερδοφορίας το εννεάμηνο και συνεισέφερε 182 εκατ. στα 555 εκατ. Ωστόσο, συνολικά η επίδοση του εξωτερικού με το 45,9% των καθαρών κερδών, ήταν χαμηλότερη από αυτήν του εννεαμήνου 2025, όπου το εξωτερικό αντιπροσώπευε το 52,7% των κερδών της τράπεζας. Οπότε προφανώς η στρατηγική που έχει επιλέξει ο CEO Φ. Καραβίας είναι να επαναλάβει την στρατηγική που έκανε στην Κύπρο, ενισχύοντας την παρουσία της Eurobank στη Βουλγαρική αγορά, την οποία γνωρίζει καλά λόγω της παρουσίας του ομίλου, ενώ με την υιοθέτηση του ευρώ εξέλιπε και ο συναλλαγματικός κίνδυνος.
Το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο μπαίνει στα data centers -Παίρνει ποσοστό στην Data4 Greece-Είναι θετικό ότι το νέο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο αρχίζει πλέον να παίρνει μπροστά και να τοποθετεί κεφάλαια σε επενδύσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Μετά την πρώτη επένδυση των 35 εκατ. ευρώ στη φινλανδική ICEYE, που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, έρχεται ήδη η δεύτερη κίνηση, αυτή τη φορά στον χώρο των ψηφιακών υποδομών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), με επικεφαλής τον Στέλιο Φράγκο, μπαίνει ως μειοψηφικός μέτοχος στην Data4 Greece, την ελληνική θυγατρική του γαλλικού ομίλου Data4, που αναπτύσσει ένα μεγάλο συγκρότημα data centers στην Παιανία. Η επιλογή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Data4 έχει καταφέρει να κινηθεί πολύ ταχύτερα από άλλους παίκτες της ελληνικής αγοράς. Το μυστικό βρίσκεται στο επιχειρηματικό της μοντέλο. Αντί να κατασκευάζει ένα data center και στη συνέχεια να αναζητεί πελάτες, εξασφαλίζει εκ των προτέρων μακροχρόνιες μισθώσεις από μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους και αναπτύσσει τις εγκαταστάσεις με βάση τις δικές τους προδιαγραφές και ανάγκες. Κάπως έτσι, μέσα σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, ολοκλήρωσε το πρώτο της κέντρο δεδομένων, ισχύος πληροφορικής 15 MW, το οποίο βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία και αναμένεται να εγκαινιαστεί επισήμως μέσα στο επόμενο δίμηνο. Και εδώ υπάρχει μια ακόμη ενδιαφέρουσα πληροφορία. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση προορίζεται για τη Microsoft! Η αμερικανική εταιρεία, που μόλις την περασμένη εβδομάδα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών της διεθνώς, συνεχίζει παράλληλα την κατασκευή του δικού της data center στην Αττική, το οποίο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό προς τα τέλη του 2027. Ωστόσο, το αρχικό επενδυτικό σχέδιο που είχε ανακοινώσει το 2020, προβλέποντας την κατασκευή τριών ιδιόκτητων data centers, έχει στην πορεία αναθεωρηθεί. Έτσι, πέρα από τη συνεργασία με τη Data4, η Microsoft φέρεται να έχει μισθώσει σχετική υποδομή και από τη Digital Realty, συμπληρώνοντας με εγκαταστάσεις τρίτων τα τρία κέντρα δεδομένων που προβλέπει ο σχεδιασμός της για τη νέα περιοχή cloud στην Αθήνα. Επιστρέφοντας στη Data4, οι Γάλλοι δεν σταματούν στο πρώτο κέντρο. Ήδη δρομολογούν την κατασκευή δεύτερου, αντίστοιχης ισχύος, ενώ στα σχέδια υπάρχει και τρίτο. Και εδώ η συμμετοχή του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου εκτιμάται ότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση της επόμενης φάσης ενός επενδυτικού προγράμματος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Miracolo: Πάρκινγκ στην Αράχωβα!-Είναι τοπικής εμβέλειας είδηση, αλλά με ευρύτερη σημασία γιατί όσοι έχουν περάσει από την Αράχωβα γνωρίζουν ότι αντιμετωπίζει κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά και σοβαρό ζήτημα όσον αφορά τη στάθμευση των οχημάτων. Αυτό προφανώς σκέφτηκαν και εκείνοι που προχώρησαν την περασμένη Παρασκευή στη σύσταση της εταιρείας “AgoraArachova”. Βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι οι υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων. Από εκεί και πέρα όμως, στις δευτερεύουσες δραστηριότητες υπάρχει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Από εκμετάλλευση υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου μέχρι ταβέρνες, ψαροταβέρνες και ψησταριές με ζωντανή μουσική. Και από εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων μέχρι μπαρ, χορευτικό κέντρο, κέτερινγκ, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και… υπηρεσίες γυμναστηρίου και μασάζ. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 1 εκατ. ευρώ (έχει καταβληθεί σε μετρητά) διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές των 100 ευρώ. Μέτοχοι είναι δύο εταιρείες που συστάθηκαν φέτος, η «Κασσότις» που έβαλε 510.000 ευρώ (ποσοστό 51%) και εκπροσωπείται από τον Αλέξιο Χαρίτου και η Stonghold που κατέβαλε 490.000 ευρώ (ποσοστό 49%) και εκπροσωπείται από τον Όθωνα Νικηφόρο. Στο πρώτο Δ.Σ. της “Agora Arachova” συμμετέχουν η Κωνσταντίνα Μαρίνη, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος καθώς και οι Μιχαήλ Νιώτης και Κωνσταντίνος Τραμπάκουλος ως μέλη.
Από τον Αστέρα στη Μύκονο-Ανακατατάξεις υπήρξαν, όπως μαθαίνω, στα… υψηλά δώματα της Four Seasons Astir Palace. Συγκεκριμένα, σε σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης της 30ης Οκτωβρίου, αναφέρεται ότι ο Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, κ. Maxime Pierre Jean Regad, έχει ανακοινώσει την οικειοθελή αποχώρησή του, με ισχύ από 01-11-2026. Περαιτέρω τονίζεται ότι στο πλαίσιο των καθηκόντων του και δυνάμει ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποτυπώθηκε σε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, «είχε λάβει ρητές εντολές εκπροσώπησης της Εταιρείας για τους σκοπούς κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών & webbanking που τηρούνται από την Εταιρεία για λογαριασμό της Four Seasons όπως και αναφορικά με ορισμένες υπηρεσίες σχετικά με τη λειτουργία και τη διαχείριση του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος κατά τα οριζόμενα στην υφιστάμενη Σύμβαση Διαχείρισης Ξενοδοχείου (Hotel Management Agreement)». Έτσι, λόγω αποχώρησης, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα «την ανάκληση με άμεση ισχύ, της χορήγησης οιασδήποτε εξουσίας εκπροσώπησης, κάθε είδους, της Εταιρείας, ως είχε ληφθεί από τον κ. Maxime Pierre Jean Regad», καθώς και την υπογραφή πράξης μερικής ανάκλησης του πληρεξουσίου ως προς τον παραπάνω από τον Δημήτριο Λαμπρόπουλο -Αντιπρόεδρο και Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας. Ο Maxime Regad, στέλεχος επί 22 χρόνια της Four Seasons, διορίστηκε Hotel Manager στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens από τον Σεπτέμβριο του 2024. Η αποχώρησή του από το εμβληματικό συγκρότημα οφείλεται στο γεγονός ότι από αυτό το μήνα αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Four Seasons Hotel Mykonos στο Καλό Λιβάδι, το οποίο άνοιξε τις πύλες του κατά τη φετινή σεζόν.
Διπλή αποκοπή μερισμάτων στο Χρηματιστήριο-Με δύο σημαντικές χρηματικές διανομές ξεκινά η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς σήμερα οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και της Jumbo διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η Εθνική προχωρά στη διανομή προσωρινού μερίσματος συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ, με το μικτό ποσό να διαμορφώνεται στα 0,2606 ευρώ ανά μετοχή και το καθαρό στα 0,2475 ευρώ. Η καταβολή θα ξεκινήσει στις 20 Νοεμβρίου. Η μετοχή της ΕΤΕ έκλεισε την Παρασκευή στα 17,44 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 7,13% την περασμένη εβδομάδα και απόδοση 34,15% από την αρχή του έτους. Όσον αφορά την Jumbo, η έκτακτη χρηματική διανομή ανέρχεται σε 1 ευρώ μικτά ανά μετοχή (0,95 ευρώ καθαρά), με συνολικό ποσό 134,4 εκατ. ευρώ. Η μετοχή έκλεισε την Παρασκευή στα 27,70 ευρώ, με οριακή εβδομαδιαία άνοδο 0,87%, ενώ παραμένει σχεδόν αμετάβλητη από την αρχή του έτους. Η είσοδος της ολλανδικής αλυσίδας Action στην Ελλάδα προκάλεσε πιέσεις, με απώλειες 2,47% στις 12 Νοεμβρίου. Αντίβαρο αποτελεί η αύξηση των πωλήσεων της Jumbo κατά 13% τον Οκτώβριο και 6,7% στο δεκάμηνο.
Η Εθνική και τα «ειδικά μερίσματα»-Η αγορά στο μεταξύ συζητά ήδη το επόμενο μέρισμα της Εθνικής. Την Παρασκευή η μετοχή έκλεισε στα €17,44 με κεφαλαιοποίηση €15,75 δισ., 3η στο ταμπλό, με απόδοση +34% από την αρχή του έτους. Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι από τις 4 έως τις 11 Νοεμβρίου αγόρασε 150.000 ίδιες μετοχές, προς €16,66 κατά μέσο όρο και €2,5 εκατ. συνολικά. Αγόρασε δηλαδή στις υποχωρήσεις, σχεδόν 5% κάτω από το κλείσιμο. Η Εθνική έχει 20.401.115 τίτλους, το 2,26% του κεφαλαίου, αξίας περίπου €356 εκατ. σε τρέχουσες τιμές, τους οποίους προτίθεται να ακυρώσει. Το μυστικό κρύβεται στην κεφαλαιακή της θέση. Ο δείκτης CET1 είναι 17,5%, και μάλιστα αφού έχει αφαιρεθεί πρόβλεψη για διανομή του 60% των κερδών. Το πλεόνασμα φτάνει περίπου τις 450 μονάδες βάσης, ή €2 δισ. κατά τη διοίκηση. Στην παρουσίαση του 9μήνου, τα «ειδικά μερίσματα» εμφανίζονται στη λίστα των επιλογών, δίπλα στις εξαγορές και στην αγορά ενήμερων δανείων. Αν ο δείκτης υποχωρήσει στο 16%–16,5%, αποδεσμεύονται 100–150 μονάδες βάσης. Οι αναλυτές υπολογίζουν €450–670 εκατ., ή €0,50–0,75 ανά μετοχή. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο SSM παύει να προεγκρίνει τα μερίσματα των ελληνικών τραπεζών και θα αρκεί η γνωστοποίηση της μερισματικής πολιτικής. Η άρση καλύπτει τα κέρδη του 2026, χρονιά στην οποία η Εθνική έχει ήδη κέρδη ανά μετοχή €1,48 στο εννεάμηνο, έναντι ετήσιου στόχου άνω των €1,40. Το μόνο «όχι» στο έκτακτο μέρισμα μπορεί να το πει ένας καλός στόχος εξαγοράς.
Οι εκκρεμότητες της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ-Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ήταν η μοναδική ελληνική αλλαγή στην αναθεώρηση του MSCI για τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις. Η ΕΛΧΑ μπαίνει στον MSCI Greece Small Cap, στη θέση της Autohellas. Η αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων θα ολοκληρωθεί στο κλείσιμο της 30ής Νοεμβρίου, με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου. Μεσολαβούν 2 εβδομάδες δηλαδή, για να τοποθετηθούν όσοι ακολουθούν τον δείκτη. Την Παρασκευή, η μετοχή έκλεισε στα €3,55, με πτώση -2,07%, στο χαμηλό της ημέρας, η εταιρεία ήταν από τους τίτλους που υπέφεραν από συστηματικές πωλήσεις στη συνεδρίαση. Η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα €1,543 δισ. και η απόδοση από την αρχή του έτους είναι αρνητική -5,6%. Η πραγματική εκκρεμότητα της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ εντοπίζεται στον περασμένο Ιούλιο. Τότε, η εταιρεία άντλησε €250 εκατ., διαθέτοντας 59.523.810 νέες μετοχές προς €4,20, με υπερκάλυψη 2,74 φορές. Σήμερα η τιμή βρίσκεται -15,5% χαμηλότερα. Όσοι πήραν χαρτί στην αύξηση γράφουν αθροιστικά ζημιά περίπου €39 εκατ. στα χαρτιά. Τα θεμελιώδη μεγέθη δεν δικαιολογούν τις απώλειες. Στο πρώτο εξάμηνο ο κύκλος εργασιών έφτασε τα €2,2 δισ. (+18%) και το προσαρμοσμένο EBITDA τα €143,3 εκατ. (+6,6%), με καθαρό δανεισμό €547,9 εκατ. πριν εισρεύσουν τα κεφάλαια της αύξησης. Αυτά, περίπου €237 εκατ. καθαρά, προορίζονται για επενδυτικό πρόγραμμα €855 εκατ. έως το 2030, από τα οποία €455 εκατ. σε αναπτυξιακά έργα. Ζητούμενο για τη μετοχή παραμένει η διασπορά. Η διοίκηση την τοποθετούσε, μετά την αύξηση, κοντά στο 30%, δηλαδή περίπου €460 εκατ. σε τρέχουσες τιμές. Σε μια τόσο «ρηχή» μετοχή, η παθητική ζήτηση της 30ής Νοεμβρίου μπορεί να μετρήσει περισσότερο απ' όσο δείχνει το μέγεθος του δείκτη.
Ικτίνος: Η καλύτερη συνεδρίαση του τελευταίου εξαμήνου ελέω Θάσου-Επιστροφή στις παρυφές των 0,3 ευρώ πραγματοποίησε η Ικτίνος για πρώτη φορά από τα τέλη Σεπτεμβρίου, με τη μετοχή να ενισχύεται την περασμένη Παρασκευή κατά 9,17% στα 0,2975 ευρώ. Πρόκειται για την καλύτερη ημερήσια επίδοση του τελευταίου εξαμήνου, μετά το +11,15% της 13ης Μαΐου. Αυξημένη ήταν και η συναλλακτική δραστηριότητα, με τζίρο 101,7 χιλ. ευρώ και όγκο 348,4 χιλ. τεμαχίων, μεγέθη αισθητά υψηλότερα από τα συνήθη επίπεδα της μετοχής. Καταλύτης της ανοδικής αντίδρασης ήταν η συμφωνία πώλησης της λατομικής δραστηριότητας στη Θάσο έναντι 8,5 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα και να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας, δίνοντας μια σημαντική ανάσα σε έναν όμιλο που αντιμετωπίζει πιέσεις τα τελευταία χρόνια.
Τα 91 τάνκερ, το ταμείο της Costamare και τα 703 εκατ. της Φράγκου-Στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων, ο αριθμός που ξεχωρίζει είναι το 91. Τόσα δεξαμενόπλοια αγόρασαν οι Έλληνες εφοπλιστές στο δεκάμηνο του 2026, έναντι 28 των Κινέζων. Άλλα τόσα πλοία αγόρασαν οι Έλληνες και στο ξηρό φορτίο. Εκεί, όμως, οι Κινέζοι έφτασαν τις 148 αγορές. Ο ίδιος ελληνικός αριθμός, δύο πολύ διαφορετικές ισορροπίες. Στο ξηρό φορτίο, ο Πόλυς Χατζηιωάννου έχει λόγους να κοιτάζει με ικανοποίηση το εννεάμηνο. Η Safe Bulkers υπερτριπλασίασε τα καθαρά κέρδη της στα 96,3 εκατ. δολάρια, ενώ στο τρίτο τρίμηνο οι ημερήσιοι ναύλοι της ήταν αυξημένοι κατά 37% σε ετήσια βάση. Η διοίκηση ανέβασε το μέρισμα στα 9 σεντς ανά μετοχή και έχει οκτώ νεότευκτα υπό παραγγελία. Στην Costamare Bulkers του Κωστή Κωνσταντακόπουλου, τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου ήταν 31,7 εκατ. δολάρια και η συνολική ρευστότητα 358,2 εκατ. δολάρια. Η κίνηση με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται στη χρηματοδότηση. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις για δάνεια 133 εκατ. δολαρίων που μεταθέτουν λήξεις από το 2029 στο 2031–2032. Με την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης, τα πλοία χωρίς τραπεζικές εξασφαλίσεις αναμένεται να αυξηθούν από τρία σε έντεκα. Αυτό της δίνει μεγαλύτερη ευχέρεια να κινηθεί όταν βρει την τιμή που θέλει. Η Αγγελική Φράγκου, από την πλευρά της, έχει ήδη γράψει την επιταγή. Η Navios Maritime Partners προχώρησε σε επενδύσεις 703,2 εκατ. δολαρίων για επτά νεότευκτα, ενώ τα συμβολαιοποιημένα μελλοντικά έσοδά της έφταναν τα 5 δισ. δολάρια με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή, η τριμηνιαία διανομή έμεινε στα 6 σεντς ανά μερίδιο.
Η Τραυλού και ο τερματικός σταθμός στη Γαλλία-Η Μελίνα Τραυλού προσθέτει έξι πλοία στο ναυπηγικό πρόγραμμα της Neptune και ανεβάζει το Genesis Project από τέσσερα σε δέκα πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων και φορτηγών. Δύο έχουν ήδη παραδοθεί και οκτώ είναι υπό παραγγελία. Ο όμιλος διαχειρίζεται σήμερα 26 πλοία, οπότε το μέγεθος του προγράμματος δείχνει πόσο βάρος δίνει στην ανανέωση του στόλου. Το δεύτερο νεότευκτο, που παραδόθηκε από τη Fujian Mawei της Κίνας, μπορεί να λειτουργεί με LNG ή συμβατικά καύσιμα, δίνοντας στη Neptune ευελιξία στην επιλογή καυσίμου. Η δεύτερη επένδυση είναι στη στεριά. Στο Port-La-Nouvelle της νότιας Γαλλίας, η Neptune σχεδιάζει τον πρώτο δικό της τερματικό σταθμό αυτοκινήτων. Εκεί βρίσκεται το επιχειρηματικό ενδιαφέρον της διπλής κίνησης. Με τα νεότευκτα η Τραυλού ενισχύει την παρουσία της στη θαλάσσια μεταφορά οχημάτων. Με τον τερματικό διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο από τις υπηρεσίες που χρειάζεται ο ίδιος πελάτης μόλις τα αυτοκίνητα βγουν από το πλοίο.
Άλλος γράφει κέρδος, άλλος ναύλους-Στα ναυτιλιακά του Nasdaq, οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες Pyxis και Rubico βρήκαν δύο διαφορετικούς τρόπους να προσελκύσουν το ενδιαφέρον. Η πρώτη συμφερόντων του Βαλέντιου Βαλεντή συμφώνησε να πουλήσει το παλαιότερο πλοίο της, το Pyxis Karteria, για 37 εκατ. δολάρια, πάνω από το διπλάσιο της εκτιμώμενης λογιστικής του αξίας. Με την παράδοση περιμένει να γράψει κέρδος 21 εκατ. δολαρίων και, αφού εξοφλήσει το δάνειο και πληρώσει τα έξοδα, να βάλει στο ταμείο 25,9 εκατ. Καθόλου άσχημο αντίο για ένα πλοίο που, κατά την εταιρεία, θα έχει επιστρέψει σε μετρητά 6,3 φορές τα ίδια κεφάλαια που μπήκαν αρχικά. Στη Rubico, του Ευάγγελου Πιστιόλη ο αριθμός που τραβάει το μάτι είναι τα 150,9 εκατ. δολάρια σε δυνητικούς μικτούς ναύλους, μαζί με τις προαιρέσεις παράτασης, για δύο τάνκερ που θα παραδοθούν το 2028 και το 2029. Η λεπτομέρεια όμως βρίσκεται στους όρους της συμφωνίας με τη συνδεδεμένη Top Ships. Αν η Rubico σηκώσει χρήματα με νέο δανεισμό ή έκδοση μετοχών πριν κλείσει η συναλλαγή, όλα τα καθαρά έσοδα θα πάνε στην πληρωμή του τιμήματος. Και μέρος του λογαριασμού μπορεί να εξοφληθεί με μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές. Οι ναυλωτές έχουν βρεθεί. Οι μέτοχοι έχουν ακόμη λόγο να κοιτάζουν πώς θα πληρωθεί ο λογαριασμός.
Τα δερμάτινα μπουφάν των πολυδισεκατομμυριούχων-Το ερώτημα της Κυριακής στο «X» ήταν σοβαρό, δημοφιλές και ενδυματολογικό. Τι μάρκα είναι τα δερμάτινα των δισεκατομμυριούχων και πόσο κοστίζουν. Η ανάρτηση για το μπουφάν του Έλον Μασκ μάζεψε 522.000 προβολές σε 2 ώρες. Για τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, η απάντηση είναι γνωστή. Φορά Tom Ford και ένα αντίστοιχο κομμάτι κοστίζει περίπου $9.000. Στις 17 Ιουλίου, ένα μπουφάν που είχε φορέσει και είχε υπογράψει ο ίδιος, πουλήθηκε στον Οίκο Sotheby’s της Νέας Υόρκης για $960.000, ύστερα από 65 προσφορές. Η εκτίμηση ήταν $40.000–60.000. Το τίμημα, περίπου 100πλάσιο της τιμής καταστήματος, πήγε σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό που χρηματοδοτεί υποτροφίες τεχνολογίας. Τέσσερις μήνες αργότερα, το μπουφάν αξίζει περισσότερης προσοχής από ποτέ. Το Forbes δημοσίευσε αφιέρωμα στις «στολές» των δισεκατομμυριούχων, με το μαύρο δερμάτινο πρώτο στη λίστα. Για τον Έλον Μασκ, η απάντηση είναι λιγότερο καθαρή. Το Grok, το μοντέλο της δικής του εταιρείας, αποφάνθηκε ότι το μπουφάν με τον γούνινο γιακά είναι AllSaints, αξίας $1.600–1.800. Το Gizmodo, όμως, είχε ταυτοποιήσει το μπουφάν της εμφάνισης στο DealBook ως Belstaff Black Mustang, των $1.695. Στο διαδίκτυο οι απομιμήσεις πωλούνται από $129. Σημασία έχει ότι το ακριβότερο δερμάτινο της Silicon Valley κοστίζει όσο ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πόλης. Η υπογραφή πάνω του, το έκανε διαμέρισμα. Στη Silicon Valley η στολή λειτουργεί ως λογότυπο. Τα λογότυπα, όπως έδειξε η περασμένη εβδομάδα, αντέχουν περισσότερο από τους ιδρυτές.
Νέα εταιρεία από τον Γ. Δασκαλαντωνάκη-Μια νέα εταιρεία ίδρυσε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ο Γιάννης Δασκαλαντωνάκης, της γνωστής οικογένειας ξενοδόχων, που εδώ και χρόνια έχει τραβήξει ξεχωριστή πορεία στην τουριστική αγορά. Η νέα εταιρεία έχει την επωνυμία “Rodi Leasco Μ.Α.Ε.”, εδρεύει επί της λεωφόρου Κηφισίας και στο σκοπό της περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες (ξενοδοχεία ύπνου, Πολυτελείας και Α’ Κατηγορίας με εστιατόριο), υπηρεσίες επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κ.λπ.), κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, μασάζ, σάουνας και ατμόλουτρων, καθώς και αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ και έχει καταβληθεί σε μετρητά από την κυπριακή “Milanovia Limited” την οποία εκπροσωπεί ο Γιάννης Δασκαλαντωνάκης. Ο ίδιος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Δ.Σ., με Αναπληρωτή Πρόεδρο τον Μιχαήλ Φραγκούλη και μέλος τον Δημήτριο Βαλέργα.
Το Κατάρ εγκαταστάθηκε στο Ψυχικό-Η πρεσβεία του Κατάρ απέκτησε νέα στέγη στο Παλαιό Ψυχικό, στην οδό 25ης Μαρτίου. Τα εγκαίνια έκανε την Παρασκευή ο υπουργός Επικρατείας για τις Εξωτερικές Υποθέσεις Σουλτάν μπιν Σαάντ Αλ Μουραϊχί, με οικοδεσπότη τον πρέσβη Αλί μπιν Χαλφάν Αλ Μανσούρι και η κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε επισήμως από τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη ο οποίος στάθηκε ειδικά στις συνεργασίες αρχών και επενδυτικών κεφαλαίων του Κατάρ τις οποίες χαρακτήρισε «σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία». Την ίδια ημέρα, ο αντιπρόεδρος μιλούσε στην ετήσια συνάντηση του Διεθνούς Φόρουμ Κρατικών Επενδυτικών Ταμείων στην Αθήνα, παρουσιάζοντας ευκαιρίες σε ενέργεια, μεταφορές, ψηφιακές υποδομές, τεχνητή νοημοσύνη και αμυντική τεχνολογία. Λίγες μέρες νωρίτερα, 5 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε ο ετήσιος Στρατηγικός Διάλογος Αθήνας–Ντόχας, με ατζέντα που περιλαμβάνει εμπόριο, επενδύσεις, άμυνα, τεχνολογία και ελευθερία ναυσιπλοΐας, ως συνέχεια της επίσκεψης του εμίρη στην Αθήνα τον Απρίλιο. Η Ντόχα κοιτάζει ακίνητα, ψηφιακή οικονομία και υποδομές LNG, μεταξύ αυτών και την πλωτή μονάδα της Αλεξανδρούπολης. Η QatarEnergy χτίζει στόλο περίπου 200 πλοίων LNG.
Το χρήμα θα γίνει ακόμη πιο ακριβό (και ακριβοθώρητο)-Οι αγορές δεν αναρωτιούνται πλέον αν η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα Fed θα δώσει το σύνθημα, ανεβάζοντας πάλι τα επιτόκια τον Δεκέμβριο. Η συζήτηση γίνεται για το πόσες φορές θα αυξήσει το κόστος του χρήματος έως το φθινόπωρο του 2027. Η καμπύλη των προθεσμιακών αποδόσεων, όπως την αποτυπώνει το Bloomberg, προεξοφλεί περίπου 3,5 αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης σε έναν χρόνο. Θεωρητικά προβλέπει λίγο πάνω από μία στις 9 Δεκεμβρίου, σχεδόν δύο έως τα τέλη Ιανουαρίου, δυόμισι έως τον Μάρτιο. Το τεκμαρτό επιτόκιο ανεβαίνει από το 3,9% προς το 4,75%. Σήμερα το εύρος των επιτοκίων του δολαρίου κυμαίνεται ανάμεσα στο 3,75%–4%. Αν το δολάριο ανεβάσει τα επιτόκια, οι υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες και πρώτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα υποχρεωθούν να αναθεωρήσουν την πολιτική τους. Στην Αμερική, αφορμή δίνει ο πληθωρισμός του Οκτωβρίου με +0,4% σε μηνιαία βάση έναντι πρόβλεψης 0,3%, και +0,3% ο δομικός έναντι 0,2%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, εκτινάχθηκε στο 4,73%, με τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων 19 μηνών. Το δεκαετές έφτασε το 4,94%. Το παρασκήνιο, καταγράφηκε στις επίσημες δηλώσεις μπροστά σε μικρόφωνα και κάμερες. Ο Κρίστοφερ Γουόλερ είπε από το Λονδίνο ότι στο τραπέζι του Δεκεμβρίου πρέπει να μπει αύξηση μισής ποσοστιαίας μονάδας, γιατί «Hiking only 25 basis points would put our credibility at risk» (μια αύξηση κατά ¼ της μονάδας, θα έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία της Fed). Ο Τζον Γουίλιαμς της Νέας Υόρκης χαρακτήρισε τον πληθωρισμό πολύ υψηλό και προανήγγειλε νέες κινήσεις. Η Λόρι Λόγκαν του Ντάλας διακρίνει την ανάγκη για δύο ακόμη αυξήσεις. Κόλινς, Ντέιλι, Μπάουμαν και Γκούλσμπι κινήθηκαν στην ίδια γραμμή μέσα σε ένα τετραήμερο. Στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, όταν η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτών Αγορών άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα, η Μπεθ Χάμακ και η Λίζα Κουκ είχαν ζητήσει αύξηση. Τώρα η διαφωνία αφορά τον ρυθμό, η Χάμακ θέλει μικρά, σταθερά βήματα, ο Γουόλερ μιλά για άλμα. Η αγορά δίνει 88,5% πιθανότητες στις 25 μονάδες και 11,5% στις 50. Η Bank of America περιμένει τρεις διαδοχικές αυξήσεις στις αρχές του 2027. Η JPMorgan, πριν από τα στοιχεία, έβλεπε μία αύξηση τον Δεκέμβριο και όχι κύκλο.
Αύριο η Nvidia, μεθαύριο η Anthropic-Η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης κρίνεται αυτή την εβδομάδα σε δύο ραντεβού, με απόσταση 24 ωρών. Τρίτη βράδυ, Nvidia. Τα αποτελέσματα τριμήνου βγαίνουν μετά το κλείσιμο της Wall Street, γύρω στις 23:20 ώρα Ελλάδας και θα είναι τα πρώτα χωρίς τον Τζένσεν Χουάνγκ. Την τηλεδιάσκεψη θα διευθύνει η Κολέτ Κρες, οικονομική διευθύντρια από το 2013 και πλέον μεταβατική CEO. Τον πήχη των προσδοκιών έχει θέσει η ίδια η εταιρεία, έσοδα $108 δισ.,+/- 2%, χωρίς πωλήσεις τσιπ για κέντρα δεδομένων στην Κίνα. Οι αναλυτές περιμένουν περίπου $109,2 δισ. και προσαρμοσμένα κέρδη $2,48 ανά μετοχή, από $1,30 πέρυσι. Το πραγματικό τεστ, όμως, είναι τρία νούμερα που έχει δώσει η ίδια η Κρες από τον Αύγουστο. 1) Η νέα πλατφόρμα Vera Rubin θα έφτανε το 20% των εσόδων από κέντρα δεδομένων. 2) Η ζήτηση των μεγάλων πελατών θα επιταχυνόταν ξανά στο 4ο τρίμηνο. 3) Το μικτό περιθώριο, από 75% στο δεύτερο τρίμηνο, θα έπιανε πάτο στο 71%–72% λόγω της ακρίβειας στις μνήμες. Αν οποιοδήποτε από τα τρία αναθεωρηθεί, η αγορά θα το χρεώσει στην αλλαγή ηγεσίας. Η μετοχή έκλεισε την Παρασκευή στα $162,85, με 6 συνεχόμενες πτωτικές εβδομάδες. Την Τετάρτη έρχεται η Anthropic. Η τιμολόγηση γίνεται στις 18 Νοεμβρίου και η διαπραγμάτευση ξεκινά την επομένη στον Nasdaq, με σύμβολο ANT. Προσφέρονται 825 εκατ. μετοχές στα $70–78, δηλαδή $57,8–64,4 δισ., με αναδόχους τις Goldman Sachs και Morgan Stanley. Η αποτίμηση φτάνει το $1,02 τρισ. στις υφιστάμενες μετοχές και το $1,4 τρισ. σε πλήρως απομειωμένη βάση. Το βιβλίο καλύφθηκε 2 φορές την πρώτη ημέρα και 6 φορές έως την Πέμπτη. Οι Financial Times γράφουν ότι οι τράπεζες εξετάζουν τιμή πάνω από το εύρος. Έως 20% προορίζεται για ιδιώτες. Παράλληλα με τη δημόσια εγγραφή, 7 εταιρείες αγοράζουν μετοχές $26 δισ. στην ίδια τιμή. Είναι οι AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia, TSMC. Google και Nvidia που βάζουν από $10 δισ. Οι μετοχές αυτές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά ούτε και δέσμευση διακράτησης. Οι προμηθευτές χρηματοδοτούν τον πελάτη τους. Ο πελάτης έχει υπογράψει να επενδύσει $900 δισ.
Δύσκολες νύχτες για τα κρυπτονομίσματα-Το Bitcoin συμπλήρωσε την Κυριακή 6 συνεχόμενες πτωτικές εβδομάδες. Την προηγούμενη Κυριακή είχε κλείσει στα $74.740. Χθες τα ξημερώματα, άγγιξε τα $62.112 στην ασιατική συνεδρίαση, χαμηλό από τις 14 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια της Κυριακής επανήλθε πάνω από τα $65.000, με εβδομαδιαίες απώλειες περίπου 13%. Το Ether υποχώρησε έως τα $1.711. Σε ένα 24ωρο ρευστοποιήθηκαν μοχλευμένες θέσεις $2,05 δισ., από τις οποίες $1,91 δισ. ήταν στοιχήματα ανόδου. Η συνολική αξία της αγοράς έπεσε στα $2,26 τρισ. Η τεχνική ανάλυση βλέπει ότι πρώτα χάθηκε ο κινητός μέσος 200 ημερών, κοντά στα $73.000, ενώ το Σάββατο έπεσε ο μέσος 200 εβδομάδων, στα $67.922.Το παρασκήνιο, δεν διαδραματίζεται στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων αλλά στη Wall Street. Τα αμερικανικά spot ETF, που η αγορά θεωρούσε ότι θα λειτουργούν ως μόνιμος αγοραστής τελευταίας καταφυγής, μετρούν 7 συνεχόμενες συνεδριάσεις εκροών, $1,91 δισ. από τις 5 Νοεμβρίου. Σχεδόν τα ¾ έφυγαν από ένα ταμείο, το IBIT της BlackRock. Για το σύνολο του 2026 το ισοζύγιο ροών έχει γυρίσει αρνητικό. Ο δεύτερος μεγάλος αγοραστής, η Strategy του Μάικλ Σέιλορ, κρατά 850.364 bitcoin που της κόστισαν $64,16 δισ., δηλαδή $75.456 το ένα. Γύρω στα $65.000 η λογιστική ζημιά πλησιάζει τα $9 δισ. Στο κλείσιμο της 30ής Νοεμβρίου, η μετοχή βγαίνει από τους δείκτες MSCI, και τα παθητικά κεφάλαια θα πουλήσουν από $1,5 δισ. έως $2,8 δισ. Κατά το Lookonchain, 14 εισηγμένες έχουν ήδη πουλήσει ή μεταφέρει 108.247 bitcoin φέτος, κυρίως miners που ξεπληρώνουν χρέη. Απέναντι σε όλα αυτά, στέκεται το κόστος του χρήματος. Η αγορά δίνει 88,5% πιθανότητα για αύξηση 25 μ.β. από τη Fed στις 9 Δεκεμβρίου και 11,5% για 50 μ.β. Επιπλέον, υπάρχει και μια δημόσια εγγραφή που διψά για ρευστό, το CoinDesk συνδέει την πτώση με την IPO της Anthropic, έως $64,4 δισ., με ζήτηση περίπου 6πλάσια των διαθέσιμων μετοχών. Όταν ο αγοραστής της τελευταίας καταφυγής χρειάζεται ο ίδιος αγοραστή, στην επενδυτική στρατηγική κυριαρχεί ο φόβος.
Πηγή: www.newmoney.gr
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