Υποστηρίζει ότι τα μέλη του Fridays for Future στη Γερμανία «έχουν κρατήσει αποστάσεις» από την ίδια «επειδή είπα ότι και οι Παλαιστίνιοι είναι άνθρωποι και ότι, όταν ζητάμε δικαιοσύνη πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα αιτήματα»





Η Τούνμπεργκ στο μήνυμά της κατηγορεί







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Η ανάρτηση της Γκρέτα Τούνμπεργκ

Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως, στο οποίο εμφανίζομαι να γελάω, ενώ ακούω για μια κινητοποίηση της οργάνωσης Fridays for Future στη Γερμανία, στο πλαίσιο μιας συνέντευξης. Για να δοθεί το απαραίτητο πλαίσιο, αυτό συνέβη τις ίδιες ημέρες που εμείς αποκλείαμε έναν κατασκευαστή όπλων εκεί και μόλις είχαμε πληροφορηθεί ότι την ίδια στιγμή πραγματοποιούνταν μια εγκεκριμένη από την αστυνομία διαδήλωση για το κλίμα, σε μια γνωστή για τον λευκό πληθυσμό της, μεσοαστική περιοχή, από το ίδιο ακριβώς γερμανικό κίνημα για το κλίμα, το οποίο με είχε ακυρώσει και είχε «κρατήσει αποστάσεις» από εμένα επειδή είπα ότι και οι Παλαιστίνιοι είναι άνθρωποι και ότι, όταν ζητάμε δικαιοσύνη, οι Παλαιστίνιοι πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα αιτήματα.



Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία: ο κόσμος ΧΛΕΥΑΖΕΙ τη Γερμανία επειδή είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα και παραμένει εγκλωβισμένη σε εξαιρετικά ρατσιστικές νοοτροπίες και πρακτικές, ενώ ταυτόχρονα είναι απροκάλυπτα συνένοχη σε γενοκτονία, οικοκτονία και στην κλιματική κρίση – μια συζήτηση που πολλοί έγχρωμοι άνθρωποι στη Γερμανία αναδεικνύουν εδώ και πάρα πολύ καιρό.



Κλείσιμο Τα γέλια της Γκρέτα Τούνμπεργκ

Η δήλωση της Γκρέτα Τούνμπεργκ έγινε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από ντοκιμαντέρ με τίτλο «Με άρματα μάχης προς την κλιματική κρίση: Πώς ποινικοποιείται ο ακτιβισμός» στο οποίο φαίνεται να βάζει δυνατά γέλια όταν ο παρουσιαστής την ενημέρωσε ότι στην πρωτεύουσα της Γερμανίας οι διαδηλώσεις αυτού του είδους συνεχίζονται ακόμα και σήμερα.



«Αλήθεια;» ρώτησε εμφανώς έκπληκτη η Γκρέτα Τούνμπεργκ προτού ξεσπάσει σε δυνατά γέλια. «Σοβαρά; Ακόμη το κάνουν αυτό;» αναρωτήθηκε η ακτιβίστρια ενώ οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν επίσης σε γέλια μέχρι που η 23χρονη σήμερα Τούνμπεργκ να φωνάξει «Cut!»



Με μια δήλωση που ανήρτησε στο Instagram επιχείρησε η Γκρέτα Τούνμπεργκ να δικαιολογήσει τα γέλια που έβαλε με ακτιβιστές στο Βερολίνο, μέλη του κινήματος που δημιούργησε η ίδια το 2018.Η Τούνμπεργκ στο μήνυμά της κατηγορεί τα μέλη της οργάνωσης Fridays for Future στη Γερμανία για « ρατσισμό » και «συνενοχή σε γενοκτονία», υποστηρίζοντας ότι «έχουν κρατήσει αποστάσεις» από την ίδια «επειδή είπα ότι και οι Παλαιστίνιοι είναι άνθρωποι και ότι, όταν ζητάμε δικαιοσύνη, οι Παλαιστίνιοι πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα αιτήματα».«Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία: ο κόσμος ΧΛΕΥΑΖΕΙ τη Γερμανία επειδή είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα και παραμένει εγκλωβισμένη σε εξαιρετικά ρατσιστικές νοοτροπίες και πρακτικές, ενώ ταυτόχρονα είναι απροκάλυπτα συνένοχη σε γενοκτονία, οικοκτονία και στην κλιματική κρίση» γράφει η Γκρέτα Τούνμπεργκ.Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως, στο οποίο εμφανίζομαι να γελάω, ενώ ακούω για μια κινητοποίηση της οργάνωσης Fridays for Future στη Γερμανία, στο πλαίσιο μιας συνέντευξης. Για να δοθεί το απαραίτητο πλαίσιο, αυτό συνέβη τις ίδιες ημέρες που εμείς αποκλείαμε έναν κατασκευαστή όπλων εκεί και μόλις είχαμε πληροφορηθεί ότι την ίδια στιγμή πραγματοποιούνταν μια εγκεκριμένη από την αστυνομία διαδήλωση για το κλίμα, σε μια γνωστή για τον λευκό πληθυσμό της, μεσοαστική περιοχή, από το ίδιο ακριβώς γερμανικό κίνημα για το κλίμα, το οποίο με είχε ακυρώσει και είχε «κρατήσει αποστάσεις» από εμένα επειδή είπα ότι και οι Παλαιστίνιοι είναι άνθρωποι και ότι, όταν ζητάμε δικαιοσύνη, οι Παλαιστίνιοι πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα αιτήματα.Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία: ο κόσμος ΧΛΕΥΑΖΕΙ τη Γερμανία επειδή είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα και παραμένει εγκλωβισμένη σε εξαιρετικά ρατσιστικές νοοτροπίες και πρακτικές, ενώ ταυτόχρονα είναι απροκάλυπτα συνένοχη σε γενοκτονία, οικοκτονία και στην κλιματική κρίση – μια συζήτηση που πολλοί έγχρωμοι άνθρωποι στη Γερμανία αναδεικνύουν εδώ και πάρα πολύ καιρό.Η δήλωση της Γκρέτα Τούνμπεργκ έγινε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από ντοκιμαντέρ με τίτλο «Με άρματα μάχης προς την κλιματική κρίση: Πώς ποινικοποιείται ο ακτιβισμός» στο οποίο φαίνεται να βάζει δυνατά γέλια όταν ο παρουσιαστής την ενημέρωσε ότι στην πρωτεύουσα της Γερμανίας οι διαδηλώσεις αυτού του είδους συνεχίζονται ακόμα και σήμερα.«Αλήθεια;» ρώτησε εμφανώς έκπληκτη η Γκρέτα Τούνμπεργκ προτού ξεσπάσει σε δυνατά γέλια. «Σοβαρά; Ακόμη το κάνουν αυτό;» αναρωτήθηκε η ακτιβίστρια ενώ οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν επίσης σε γέλια μέχρι που η 23χρονη σήμερα Τούνμπεργκ να φωνάξει «Cut!»



Ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ, Χούμπερτους Κοχ, περιέγραψε το αστείο ως κάτι που «άγγιζε τα όρια», ενώ παράλληλα εξήρε την Τούνμπεργκ για τον ακτιβισμό της υπέρ της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και κατά του πολέμου στη Γάζα.



Τι είναι το κίνημα Fridays for Future

Το Fridays for Future είναι ένα κίνημα που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018, όταν η 15χρονη τότε Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι νεαροί ακτιβιστές άρχισαν να κάθονται μπροστά από το σουηδικό κοινοβούλιο κάθε σχολική ημέρα, επί τρεις εβδομάδες, διαμαρτυρόμενοι για την έλλειψη δράσης απέναντι στην κλιματική κρίση.



Οι διαμαρτυρίες αυτές αναρτήθηκαν σε Instagram και Twitter από την Γκρέτα Τούνμπεργκ με αποτέλεσμα να πάρουν μεγάλη δημοσιότητα και να τη φέρουν στο προσκήνιο του κινήματος για την προστασία του περιβάλλοντος.





