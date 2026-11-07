Τουρκία: Συνελήφθη πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το μεγάλο σκάνδαλο των funds

Διευρύνεται το χρηματοοικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία, με τη σύλληψη πρώην αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Οι έρευνες για χειραγώγηση επενδυτικών κεφαλαίων αξίας 20 δισ. δολαρίων αγγίζουν πολιτικούς και κορυφαία οικονομικά στελέχη της χώρας