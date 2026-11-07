Τουρκία: Συνελήφθη πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το μεγάλο σκάνδαλο των funds
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρκία: Συνελήφθη πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το μεγάλο σκάνδαλο των funds

Διευρύνεται το χρηματοοικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία, με τη σύλληψη πρώην αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Οι έρευνες για χειραγώγηση επενδυτικών κεφαλαίων αξίας 20 δισ. δολαρίων αγγίζουν πολιτικούς και κορυφαία οικονομικά στελέχη της χώρας

Τουρκία: Συνελήφθη πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το μεγάλο σκάνδαλο των funds
Σε νέα σύλληψη υψηλόβαθμου στελέχους των χρηματοπιστωτικών αρχών προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, καθώς διευρύνεται το σκάνδαλο που συγκλονίζει την αγορά επενδυτικών κεφαλαίων της χώρας, με την υπόθεση να αγγίζει πλέον πολιτικά πρόσωπα και κορυφαίους παράγοντες του χρηματοοικονομικού τομέα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Σάββατο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, οι αρχές συνέλαβαν τον πρώην αντιπρόεδρο της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενβέρ Ουστζά, ο οποίος είναι το τελευταίο υψηλόβαθμο στέλεχος που εμπλέκεται στην ολοένα διευρυνόμενη υπόθεση.

Δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση του Ουστζά με κατηγορίες για δωροδοκία, όπως μετέδωσε το Anadolu, χωρίς να επικαλείται συγκεκριμένη πηγή για την πληροφορία.

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