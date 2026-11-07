ΗΠΑ: Αντιμέτωπος με καθαίρεση ο υπ. Αμυνας – Χάνει και τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών ο Χέγκσεθ
ΗΠΑ: Αντιμέτωπος με καθαίρεση ο υπ. Αμυνας – Χάνει και τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών ο Χέγκσεθ
Η πρόταση για την καθαίρεση του αναμένεται να κατατεθεί ίσως και την ερχόμενη εβδομάδα - Στο επίκεντρο ο πόλεμος στο Ιράν χωρίς έγκριση του Κογκρέσου, όπως επίσης η σύλληψη Μαδούρο και οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική
Αντιμέτωπος με διαδικασία παραπομπής με το ερώτημα της καθαίρεσης ενδέχεται να βρεθεί ίσως και την ερχόμενη εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, καθώς η δυσαρέσκεια για τη διαχείριση του πολέμου στο Ιράν διογκώνεται στο Κογκρέσο, αγγίζοντας πλέον και τους Ρεπουμπλικανούς.
Η πολιτική πίεση εντείνεται μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, που έφεραν τους Δημοκρατικούς στον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας από τον Ιανουάριο.
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Η πολιτική πίεση εντείνεται μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, που έφεραν τους Δημοκρατικούς στον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας από τον Ιανουάριο.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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