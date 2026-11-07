ΗΠΑ: Αντιμέτωπος με καθαίρεση ο υπ. Αμυνας – Χάνει και τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών ο Χέγκσεθ

Η πρόταση για την καθαίρεση του αναμένεται να κατατεθεί ίσως και την ερχόμενη εβδομάδα - Στο επίκεντρο ο πόλεμος στο Ιράν χωρίς έγκριση του Κογκρέσου, όπως επίσης η σύλληψη Μαδούρο και οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική