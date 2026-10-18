Τα φορτία εξαφανίζονται, τα πλοία περισσεύουν: Η νέα παγίδα για τους Έλληνες εφοπλιστές

Η κατάρρευση του εμπορίου χάλυβα στη Μαύρη Θάλασσα απειλεί να μεταφέρει την πίεση στους ναύλους της Μεσογείου – Η Signal καταγράφει 193 Handysize χωρίς φορτίο σε τρεις θαλάσσιες περιοχές και δραματική μείωση των μεταφορικών ευκαιριών – Τι επισημαίνει η αναλύτρια Μαρία Μπερτζελέτου

για την αγορά των μικρότερων φορτηγών πλοίων, με πιθανές επιπτώσεις και στους ελληνόκτητους στόλους, καθώς η κατάρρευση των μεταφορών χάλυβα από τη Μαύρη Θάλασσα δημιουργεί συνθήκες αυξανόμενου ανταγωνισμού για την εξασφάλιση φορτίων. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον στις εμπόλεμες θαλάσσιες περιοχές, αλλά ενδέχεται να επεκταθεί και σε γειτονικές ναυλαγορές, με πρώτη τη Μεσόγειο, εφόσον περισσότερα πλοία αναζητήσουν εναλλακτική απασχόληση.



Τα στοιχεία της Signal αποτυπώνουν το μέγεθος της ανατροπής. Οι καταγεγραμμένες μεταφορές χάλυβα και παλαιοσιδήρου από λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας μειώθηκαν κατά 65,6% το τρίτο τρίμηνο του 2026, ενώ μόνο τον Σεπτέμβριο η πτώση έφθασε στο 96% σε ετήσια βάση.



μια σημαντική μεταβολή στην ισορροπία της αγοράς: λιγότερα διαθέσιμα φορτία για πλοία που μέχρι πρόσφατα εξυπηρετούσαν τις εξαγωγές της Ρωσίας και της Ουκρανίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και το κόστος ασφάλισης αυξάνονται.



Στην εβδομαδιαία έκθεση Weekly Dry Market Monitor της Signal, η Μαρία Μπερτζελέτου, Senior Market Analyst της εταιρείας, καταγράφει τη σημαντική επιδείνωση των συνθηκών απασχόλησης για τα μικρότερα bulk carriers, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατηγορία Handysize.



Όπως επισημαίνει στην ανάλυσή της, «τα μικρότερα φορτηγά πλοία βρίσκονται αντιμέτωπα με λιγότερα φορτία χάλυβα και υψηλότερους κινδύνους στα ταξίδια στη Μαύρη Θάλασσα».







Σύμφωνα με τη Signal, στην ευρύτερη γεωγραφική ζώνη που περιλαμβάνει τον Βόρειο Ατλαντικό, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα καταγράφονται 193 Handysize χωρίς φορτίο, τα οποία αποτελούν μέρος της διαθέσιμης χωρητικότητας που αναζητεί εμπορική απασχόληση.



Ο αριθμός αυτός δεν σημαίνει ότι και τα 193 πλοία έχουν εγκαταλείψει τις μεταφορές χάλυβα ή έχουν μετακινηθεί από τη Μαύρη Θάλασσα. Αποτυπώνει, ωστόσο, το ευρύτερο περιβάλλον προσφοράς χωρητικότητας μέσα στο οποίο οι πλοιοκτήτες καλούνται να εξασφαλίσουν νέες ναυλώσεις.



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Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η μείωση του αριθμού των ταξιδιών, από 109 σε μόλις 49.



Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από τα μισά ταξίδια μεταφοράς ρωσικού χάλυβα που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη χρονιά δεν πραγματοποιήθηκαν στο εξεταζόμενο εννεάμηνο.



Η εξέλιξη περιορίζει μια παραδοσιακή πηγή απασχόλησης για τα μικρότερα φορτηγά πλοία, τα οποία διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέγγιση λιμανιών και στη μεταφορά φορτίων μικρότερου όγκου.



Μια νέα απειλή διαμορφώνεται, με πιθανές επιπτώσεις και στους ελληνόκτητους στόλους, καθώς η κατάρρευση των μεταφορών χάλυβα από τη Μαύρη Θάλασσα δημιουργεί συνθήκες αυξανόμενου ανταγωνισμού για την εξασφάλιση φορτίων. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον στις εμπόλεμες θαλάσσιες περιοχές, αλλά ενδέχεται να επεκταθεί και σε γειτονικές ναυλαγορές, με πρώτη τη Μεσόγειο, εφόσον περισσότερα πλοία αναζητήσουν εναλλακτική απασχόληση.Τα στοιχεία της Signal αποτυπώνουν το μέγεθος της ανατροπής. Οι καταγεγραμμένες μεταφορές χάλυβα και παλαιοσιδήρου από λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας μειώθηκαν κατά 65,6% το τρίτο τρίμηνο του 2026, ενώ μόνο τον Σεπτέμβριο η πτώση έφθασε στο 96% σε ετήσια βάση.Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκεται: λιγότερα διαθέσιμα φορτία για πλοία που μέχρι πρόσφατα εξυπηρετούσαν τις εξαγωγές της Ρωσίας και της Ουκρανίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και το κόστος ασφάλισης αυξάνονται.Στην εβδομαδιαία έκθεση Weekly Dry Market Monitor της Signal, η, Senior Market Analyst της εταιρείας, καταγράφει τη σημαντική επιδείνωση των συνθηκών απασχόλησης για τα μικρότερα bulk carriers, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατηγορία Handysize.Όπως επισημαίνει στην ανάλυσή της, «τα μικρότερα φορτηγά πλοία βρίσκονται αντιμέτωπα με λιγότερα φορτία χάλυβα και υψηλότερους κινδύνους στα ταξίδια στη Μαύρη Θάλασσα».Η συγκεκριμένη επισήμανση αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν συνδυαστεί με τα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα πλοίων.Σύμφωνα με τη Signal,καταγράφονται 193 Handysize χωρίς φορτίο, τα οποία αποτελούν μέρος της διαθέσιμης χωρητικότητας που αναζητεί εμπορική απασχόληση.Ο αριθμός αυτός δεν σημαίνει ότι και τα 193 πλοία έχουν εγκαταλείψει τις μεταφορές χάλυβα ή έχουν μετακινηθεί από τη Μαύρη Θάλασσα. Αποτυπώνει, ωστόσο, το ευρύτερο περιβάλλον προσφοράς χωρητικότητας μέσα στο οποίο οι πλοιοκτήτες καλούνται να εξασφαλίσουν νέες ναυλώσεις.Το πρόβλημα γίνεται πιο εμφανές στην περίπτωση των ρωσικών εξαγωγών. Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου, οι καταγεγραμμένες μεταφορές ρωσικού χάλυβα με Handysize περιορίστηκαν σε 1,25 εκατ. τόνους, σημειώνοντας πτώση 53,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η, από 109 σε μόλις 49.Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από τα μισά ταξίδια μεταφοράς ρωσικού χάλυβα που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη χρονιά δεν πραγματοποιήθηκαν στο εξεταζόμενο εννεάμηνο.Η εξέλιξη περιορίζει μια παραδοσιακή πηγή απασχόλησης για τα μικρότερα φορτηγά πλοία, τα οποία διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέγγιση λιμανιών και στη μεταφορά φορτίων μικρότερου όγκου.

Η Signal υπολογίζει ότι τα Handysize αντιπροσώπευαν το 37,2% των καταγεγραμμένων ρωσικών μεταφορών χάλυβα, ενώ τα Supramax κατείχαν ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο, 43,9%.



Στην Ουκρανία, τα μικρότερα bulk carriers μετέφεραν το 91% των καταγεγραμμένων ποσοτήτων χάλυβα, γεγονός που αναδεικνύει την εξάρτηση της συγκεκριμένης εμπορικής δραστηριότητας από τα μικρότερα μεγέθη πλοίων.



Για την ελληνική πλοιοκτησία, η οποία διατηρεί ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά ξηρού φορτίου, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα πρόσθετο πεδίο εμπορικής αβεβαιότητας.



Ακόμη και για πλοιοκτήτες που δεν δραστηριοποιούνται απευθείας στη Μαύρη Θάλασσα, μια πιθανή μετακίνηση διαθέσιμης χωρητικότητας προς τη Μεσόγειο ή άλλες αγορές μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό για τα ίδια φορτία.



Εάν περισσότερα πλοία διεκδικήσουν περιορισμένο αριθμό ναυλώσεων, οι ναυλωτές αποκτούν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ευχέρεια, ενώ οι πλοιοκτήτες ενδέχεται να αναγκαστούν να αποδεχθούν χαμηλότερες αποδόσεις ή μεγαλύτερες περιόδους αναμονής.



Πρόκειται για έναν πιθανό μηχανισμό μετάδοσης της πίεσης, ο οποίος, πάντως, δεν έχει ακόμη ποσοτικοποιηθεί από τη Signal ως προς την άμεση επίδρασή του στους ναύλους της Μεσογείου.



Η εικόνα γίνεται περισσότερο σύνθετη εάν εξεταστούν οι γενικότερες συνθήκες στην αγορά Handysize. Στις 9 Οκτωβρίου, ο σχετικός δείκτης Baltic Handysize Index υποχώρησε στις 996 μονάδες, καταγράφοντας εβδομαδιαία πτώση 11 μονάδων, ενώ οι μέσες ημερήσιες αποδόσεις των πλοίων διαμορφώθηκαν στα 17.926 δολάρια, μειωμένες κατά 191 δολάρια.



Ωστόσο, οι επιδόσεις παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά γεωγραφική περιοχή. Στον Κόλπο του Μεξικού, οι ημερήσιες αποδόσεις στη διαδρομή HS4 μειώθηκαν κατά 2.671 δολάρια, στα 21.436 δολάρια, καθώς η περιορισμένη ζήτηση συνδυάστηκε με αυξημένη διαθεσιμότητα πλοίων. Αντίθετα, στον Νότιο Ατλαντικό, οι αποδόσεις στη διαδρομή HS3 ενισχύθηκαν κατά 1.006 δολάρια, φθάνοντας τα 26.600 δολάρια ημερησίως, χάρη στην αυξημένη ζήτηση φορτίων και τη μικρότερη διαθέσιμη χωρητικότητα.



Η διαφορά αυτή αποκαλύπτει ότι η αγορά δεν κινείται ενιαία. Οι τοπικές ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις, ακόμη και μεταξύ πλοίων της ίδιας κατηγορίας. Στην περίπτωση της Μαύρης Θάλασσας, όμως, η πίεση δεν προέρχεται αποκλειστικά από την έλλειψη φορτίων.



Οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα, ενώ τα αναφερόμενα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου για το κύτος των πλοίων διαμορφώθηκαν στο 0,6%–1% της ασφαλιζόμενης αξίας, πριν από εκπτώσεις, έναντι 0,2%–0,5% μία εβδομάδα νωρίτερα. Για ένα πλοίο ασφαλιζόμενης αξίας 20 εκατ. δολαρίων, τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν ενδεικτικά σε 120.000 έως 200.000 δολάρια, πριν από τυχόν εκπτώσεις, για την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη. Έτσι, ακόμη και όταν υπάρχει διαθέσιμο φορτίο, το πρόσθετο κόστος μπορεί να περιορίζει την οικονομική ελκυστικότητα ενός ταξιδιού.



Η Μαρία Μπερτζελέτου σημειώνει στην έκθεσή της ότι «οι λιγότερες αναχωρήσεις φορτίων χάλυβα περιορίζουν τις ευκαιρίες φόρτωσης για τα μικρότερα bulk carriers και τα Handysize, ενώ οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας και τα υψηλότερα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου αυξάνουν το κόστος και τους κινδύνους του περιφερειακού εμπορίου». Η ανάλυση αναδεικνύει επίσης μια κρίσιμη παράμετρο: η υποχώρηση των μεταφορών χάλυβα μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό για απασχόληση, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποιο μέρος της συνολικής αύξησης της διαθέσιμης χωρητικότητας οφείλεται ειδικά στη συγκεκριμένη εμπορική δραστηριότητα.



Αυτό είναι και το στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους Έλληνες πλοιοκτήτες.



Η παρακολούθηση της αγοράς δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους ναύλους ή στις ποσότητες των διαθέσιμων φορτίων. Επεκτείνεται στη γεωγραφική κατανομή των πλοίων, στις μετακινήσεις της διαθέσιμης χωρητικότητας και στην ικανότητα κάθε εμπορικής περιοχής να απορροφήσει πρόσθετη προσφορά.



Η πιθανή ανακατεύθυνση πλοίων από τη Μαύρη Θάλασσα προς άλλες αγορές θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες ανισορροπίες, ιδιαίτερα εάν η βιομηχανική παραγωγή της Ουκρανίας παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και οι ρωσικές εξαγωγές χάλυβα από τα λιμάνια της περιοχής δεν ανακάμψουν.



Σε αυτό το περιβάλλον, η πραγματική απειλή για τη ναυλαγορά δεν είναι μόνο η απώλεια ενός σημαντικού όγκου εμπορίου. Είναι το ενδεχόμενο τα πλοία που αναζητούν εναλλακτική απασχόληση να αυξήσουν την προσφορά χωρητικότητας σε αγορές που ήδη αντιμετωπίζουν πιέσεις.