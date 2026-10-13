Το σχέδιο να γίνει η Αθήνα το νέο Όσλο – Οι κινήσεις για να επιστρέψουν οι εφοπλιστές στο ελληνικό Χρηματιστήριο (pics)
Το σχέδιο να γίνει η Αθήνα το νέο Όσλο – Οι κινήσεις για να επιστρέψουν οι εφοπλιστές στο ελληνικό Χρηματιστήριο (pics)
Η επιτυχία της Star Bulk ανοίγει τον δρόμο για νέες εισαγωγές ναυτιλιακών εταιρειών – Τι αποκάλυψαν Καπράλος, Λαζαράκου και Ξηραδάκης για τα κεφάλαια, τις θεσμικές αλλαγές και τον στόχο των 10 εισηγμένων
Τη δημιουργία ενός ισχυρού ναυτιλιακού χρηματοοικονομικού κέντρου στην Αθήνα, το οποίο θα μπορεί να ανταγωνιστεί διεθνώς καθιερωμένες αγορές όπως το Όσλο, θέτει πλέον ως στόχο η ελληνική ναυτιλιακή και χρηματιστηριακή κοινότητα. Η επιτυχημένη παράλληλη εισαγωγή της Star Bulk Carriers στο Euronext Athens αποτελεί την αφετηρία μιας ευρύτερης προσπάθειας να συνδεθεί η παγκόσμια ισχύς των Ελλήνων εφοπλιστών με την εγχώρια κεφαλαιαγορά.
Το μέγεθος της ευκαιρίας αποτυπώνεται στους αριθμούς. Περισσότερες από 30 ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων έχουν εισαχθεί από το 2002 σε διεθνή χρηματιστήρια, ενώ μόλις έξι έχουν αξιοποιήσει την ελληνική κεφαλαιαγορά για την άντληση κεφαλαίων. Τέσσερις εξ αυτών άντλησαν συνολικά 550 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακών εκδόσεων, ενώ η Star Bulk συγκέντρωσε 107,8 εκατ. ευρώ με τη δημόσια προσφορά που συνδέθηκε με την εισαγωγή της στην Αθήνα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το μέγεθος της ευκαιρίας αποτυπώνεται στους αριθμούς. Περισσότερες από 30 ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων έχουν εισαχθεί από το 2002 σε διεθνή χρηματιστήρια, ενώ μόλις έξι έχουν αξιοποιήσει την ελληνική κεφαλαιαγορά για την άντληση κεφαλαίων. Τέσσερις εξ αυτών άντλησαν συνολικά 550 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακών εκδόσεων, ενώ η Star Bulk συγκέντρωσε 107,8 εκατ. ευρώ με τη δημόσια προσφορά που συνδέθηκε με την εισαγωγή της στην Αθήνα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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