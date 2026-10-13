Λιμάνι Θεσσαλονίκης: Πυλώνας ανάπτυξης, ποιοτικής απασχόλησης και συλλογικής ευημερίας
Λιμάνι Θεσσαλονίκης: Πυλώνας ανάπτυξης, ποιοτικής απασχόλησης και συλλογικής ευημερίας
Με αύξηση των εργαζομένων του κατά περίπου 80% από το 2018 μέχρι σήμερα, ο ΟΛΘ ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό, τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία του, καθώς το λιμάνι προετοιμάζεται για ένα νέο επίπεδο λειτουργίας και διευρύνει το αποτύπωμά του στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα
Σε ένα λιμάνι, πίσω από πλοία, γερανογέφυρες, φορτία και μηχανήματα, ξεδιπλώνεται η πραγματική του, πολύ πιο σύνθετη λειτουργία. Στη λιμενική έκταση 1550 στρεμμάτων στη Θεσσαλονίκη, καθημερινά συντονίζονται δεκάδες διαφορετικές δραστηριότητες και ειδικότητες, τεχνικές, επιχειρησιακές, διοικητικές και επιστημονικές. Πίσω από κάθε κίνηση φορτίου βρίσκεται ένα ολόκληρο σύστημα ανθρώπων που καλείται να λειτουργεί με ακρίβεια, ασφάλεια και συνέπεια.
Γι’ αυτό και η εξέλιξη του Λιμένα Θεσσαλονίκης από το 2018 δεν αποτυπώνεται μονοδιάστατα στις επενδύσεις, στον νέο εξοπλισμό και στην αύξηση της διακίνησης. Αποτυπώνεται εξίσου στους ανθρώπους του, τροφοδοτώντας το παραγωγικό οικοσύστημα γνώσης και λειτουργιών του.
Το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΛΘ αυξήθηκε μέχρι σήμερα σχεδόν 80%, στοιχείο το οποίο μαρτυρά κάτι ακόμη πιο σημαντικό από το ποσοστό. Η εταιρεία διεύρυνε και ανανέωσε σταδιακά το προσωπικό της, ενώ ενισχύει σταθερά τεχνικές και διοικητικές ειδικότητες και προσαρμόζει την οργανωτική της δομή στις νέες επιχειρησιακές και επενδυτικές απαιτήσεις.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Γι’ αυτό και η εξέλιξη του Λιμένα Θεσσαλονίκης από το 2018 δεν αποτυπώνεται μονοδιάστατα στις επενδύσεις, στον νέο εξοπλισμό και στην αύξηση της διακίνησης. Αποτυπώνεται εξίσου στους ανθρώπους του, τροφοδοτώντας το παραγωγικό οικοσύστημα γνώσης και λειτουργιών του.
Το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΛΘ αυξήθηκε μέχρι σήμερα σχεδόν 80%, στοιχείο το οποίο μαρτυρά κάτι ακόμη πιο σημαντικό από το ποσοστό. Η εταιρεία διεύρυνε και ανανέωσε σταδιακά το προσωπικό της, ενώ ενισχύει σταθερά τεχνικές και διοικητικές ειδικότητες και προσαρμόζει την οργανωτική της δομή στις νέες επιχειρησιακές και επενδυτικές απαιτήσεις.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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