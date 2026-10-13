Λιμάνι Θεσσαλονίκης: Πυλώνας ανάπτυξης, ποιοτικής απασχόλησης και συλλογικής ευημερίας

Με αύξηση των εργαζομένων του κατά περίπου 80% από το 2018 μέχρι σήμερα, ο ΟΛΘ ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό, τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία του, καθώς το λιμάνι προετοιμάζεται για ένα νέο επίπεδο λειτουργίας και διευρύνει το αποτύπωμά του στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα