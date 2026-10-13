ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

Λιμάνι Θεσσαλονίκης: Πυλώνας ανάπτυξης, ποιοτικής απασχόλησης και συλλογικής ευημερίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λιμάνι Θεσσαλονίκης: Πυλώνας ανάπτυξης, ποιοτικής απασχόλησης και συλλογικής ευημερίας

Με αύξηση των εργαζομένων του κατά περίπου 80% από το 2018 μέχρι σήμερα, ο ΟΛΘ ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό, τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία του, καθώς το λιμάνι προετοιμάζεται για ένα νέο επίπεδο λειτουργίας και διευρύνει το αποτύπωμά του στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα

Λιμάνι Θεσσαλονίκης: Πυλώνας ανάπτυξης, ποιοτικής απασχόλησης και συλλογικής ευημερίας
Σε ένα λιμάνι, πίσω από πλοία, γερανογέφυρες, φορτία και μηχανήματα, ξεδιπλώνεται η πραγματική του, πολύ πιο σύνθετη λειτουργία. Στη λιμενική έκταση 1550 στρεμμάτων στη Θεσσαλονίκη, καθημερινά συντονίζονται δεκάδες διαφορετικές δραστηριότητες και ειδικότητες, τεχνικές, επιχειρησιακές, διοικητικές και επιστημονικές. Πίσω από κάθε κίνηση φορτίου βρίσκεται ένα ολόκληρο σύστημα ανθρώπων που καλείται να λειτουργεί με ακρίβεια, ασφάλεια και συνέπεια.

Γι’ αυτό και η εξέλιξη του Λιμένα Θεσσαλονίκης από το 2018 δεν αποτυπώνεται μονοδιάστατα στις επενδύσεις, στον νέο εξοπλισμό και στην αύξηση της διακίνησης. Αποτυπώνεται εξίσου στους ανθρώπους του, τροφοδοτώντας το παραγωγικό οικοσύστημα γνώσης και λειτουργιών του.

Το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΛΘ αυξήθηκε μέχρι σήμερα σχεδόν 80%, στοιχείο το οποίο μαρτυρά κάτι ακόμη πιο σημαντικό από το ποσοστό. Η εταιρεία διεύρυνε και ανανέωσε σταδιακά το προσωπικό της, ενώ ενισχύει σταθερά τεχνικές και διοικητικές ειδικότητες και προσαρμόζει την οργανωτική της δομή στις νέες επιχειρησιακές και επενδυτικές απαιτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα:  https://www.newmoney.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης