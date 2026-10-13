Άφησαν εκτός τον Τζέρεμι Ρένερ από το «Avengers: Doomsday»: Η Marvel δεν με κάλεσε άρα είναι δικό της λάθος που θα χάσουν, είπε
Άφησαν εκτός τον Τζέρεμι Ρένερ από το «Avengers: Doomsday»: Η Marvel δεν με κάλεσε άρα είναι δικό της λάθος που θα χάσουν, είπε
Ο ηθοποιός υποδυόταν τον υπερήρωα Hawkeye - Στο παρελθόν είχε εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στον ρόλο
Άγνωστη μπορεί να παραμένει η λίστα με τους εμβληματικούς χαρακτήρες του MCU που θα εμφανιστούν στο «Avengers: Doomsday», αλλά ο Τζέρεμι Ρένερ ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετέχει στην ταινία ως Hawkeye, δηλώνοντας μάλιστα πως οι Avengers «πιθανότατα θα χάσουν» εξαιτίας της απουσίας του.
«Όχι, όχι, όχι. Όχι σε αυτό», είπε ο διάσημος ηθοποιός όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο Comic-Con του Λίβερπουλ αν θα επιστρέψει στο «Doomsday», συμπληρώνοντας με χιούμορ: «Δεν είμαι στο «Doomsday», οπότε οι Avengers μάλλον θα χάσουν για να ξέρετε. Η Marvel δεν με κάλεσε, άρα είναι δικό της λάθος που θα χάσουν».
Ο δημοφιλής ηθοποιός δήλωσε ενθουσιασμένος για την επαναπροβολή του «Avengers: Endgame» (2019) στις κινηματογραφικές αίθουσες ενόψει της πρεμιέρας του «Doomsday» στις 18 Δεκεμβρίου.
Ο Ρένερ έχει υποδυθεί τον υπερήρωα στα «The Avengers», «Avengers: Age of Ultron» και «Endgame», ενώ έχει πραγματοποιήσει και σύντομες εμφανίσεις σε άλλες παραγωγές, όπως τα «Thor» και «Captain America: Civil War».
Το 2025 είχε δηλώσει πρόθυμος να επιστρέψει στο κινηματογραφικό σύμπαν του MCU, είτε για τη δεύτερη σεζόν του «Hawkeye» είτε για κάποιο άλλο πρότζεκτ.
«Είμαι πάντα χαρούμενος όταν βρίσκομαι σε αυτόν τον κόσμο. Αγαπώ όλη την ομάδα, αγαπώ τον χαρακτήρα», είχε αναφέρει στο Empire.
«Είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσουμε στη 2η σεζόν (του «Hawkeye») και θα κάνουμε κι άλλα πράγματα οπότε ανυπομονώ για αυτά. Το σώμα μου προετοιμάζεται ήδη. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς να με δει με τη στολή του υπερήρωα, πάντως το σώμα μου θα δείχνει μια χαρά μέσα σε αυτήν», είχε προσθέσει.
Εκείνη την περίοδο, είχε επίσης σημειώσει ότι είχε αναρρώσει σε ποσοστό «πάνω από 150%» από το ατύχημα που είχε το 2023 όταν καταπλακώθηκε από το εκχιονιστικό του μηχάνημα βάρους τουλάχιστον 6,5 τόνων και είχε υποστεί δεκάδες κατάγματα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
«Όχι, όχι, όχι. Όχι σε αυτό», είπε ο διάσημος ηθοποιός όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο Comic-Con του Λίβερπουλ αν θα επιστρέψει στο «Doomsday», συμπληρώνοντας με χιούμορ: «Δεν είμαι στο «Doomsday», οπότε οι Avengers μάλλον θα χάσουν για να ξέρετε. Η Marvel δεν με κάλεσε, άρα είναι δικό της λάθος που θα χάσουν».
Jeremy Renner is confirming that Hawkeye will not appear in "Avengers: Doomsday," and says the superheroes will "probably lose" without him:— Variety (@Variety) October 13, 2026
“'Doomsday' I’m not in, so the Avengers will probably lose, just so you know… they didn’t call me, so it’s their fault. They’re going to… pic.twitter.com/f9xZJ1jJ4F
Ο δημοφιλής ηθοποιός δήλωσε ενθουσιασμένος για την επαναπροβολή του «Avengers: Endgame» (2019) στις κινηματογραφικές αίθουσες ενόψει της πρεμιέρας του «Doomsday» στις 18 Δεκεμβρίου.
Ο Ρένερ έχει υποδυθεί τον υπερήρωα στα «The Avengers», «Avengers: Age of Ultron» και «Endgame», ενώ έχει πραγματοποιήσει και σύντομες εμφανίσεις σε άλλες παραγωγές, όπως τα «Thor» και «Captain America: Civil War».
Το 2025 είχε δηλώσει πρόθυμος να επιστρέψει στο κινηματογραφικό σύμπαν του MCU, είτε για τη δεύτερη σεζόν του «Hawkeye» είτε για κάποιο άλλο πρότζεκτ.
«Είμαι πάντα χαρούμενος όταν βρίσκομαι σε αυτόν τον κόσμο. Αγαπώ όλη την ομάδα, αγαπώ τον χαρακτήρα», είχε αναφέρει στο Empire.
«Είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσουμε στη 2η σεζόν (του «Hawkeye») και θα κάνουμε κι άλλα πράγματα οπότε ανυπομονώ για αυτά. Το σώμα μου προετοιμάζεται ήδη. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς να με δει με τη στολή του υπερήρωα, πάντως το σώμα μου θα δείχνει μια χαρά μέσα σε αυτήν», είχε προσθέσει.
Εκείνη την περίοδο, είχε επίσης σημειώσει ότι είχε αναρρώσει σε ποσοστό «πάνω από 150%» από το ατύχημα που είχε το 2023 όταν καταπλακώθηκε από το εκχιονιστικό του μηχάνημα βάρους τουλάχιστον 6,5 τόνων και είχε υποστεί δεκάδες κατάγματα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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