Η δήλωση Τσίπρα έδειξε τη δυσαρέσκειά του, λέει ο Σιακαντάρης για το «βλάκας» του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη
Η δήλωση Τσίπρα έδειξε τη δυσαρέσκειά του, λέει ο Σιακαντάρης για το «βλάκας» του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη
«Η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», ανέφερε ο Γιώργος Σιακαντάρης, τονίζοντας ότι τέτοιοι χαρακτηρισμοί δυσχεραίνουν τον πολιτικό διάλογο και την προοπτική μετεκλογικών συνεργασιών
Την εκτίμηση ότι η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τον χαρακτηρισμό «βλάκας», που χρησιμοποίησε ο Θανάσης Καρτερός αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, αποτυπώνει τη δυσαρέσκεια του πρώην πρωθυπουργού εξέφρασε ο εκ των συντακτών του μανιφέστου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Σιακαντάρης, μιλώντας την Τρίτη στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.
«Πιστεύω ότι η δήλωση του κ. Τσίπρα δείχνει δυσαρέσκεια και δείχνει προσπάθεια όχι να μαζέψει το πράγμα αλλά να το στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.
Ο κ. Σιακαντάρης υποστήριξε ότι η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς ο πολιτικός ανταγωνισμός δεν πρέπει να οδηγεί σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς και απαξίωση των πολιτικών δυνάμεων. «Η δήλωση του κ. Τσίπρα καλύπτει ακριβώς το θέμα έτσι όπως έπρεπε να καλυφθεί. Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των κομμάτων, κάτι το οποίο είναι αυτονόητο εφόσον είναι δύο διαφορετικά κόμματα θα ανταγωνίζονται για την πίτα που μοιράζουν οι εκλογές αλλά όχι όμως τέτοιου είδους ανταγωνισμός που οδηγεί στην απαξίωση των πολιτικών δυνάμεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει στην αρθρογραφία των συνεργατών του ούτε τους υποδεικνύει τι πρέπει να γράφουν ή να λένε, ακόμη και όταν διαφωνεί με τις απόψεις τους.
Ο Γιώργος Σιακαντάρης χαρακτήρισε παράλογη την υπεράσπιση της συγκεκριμένης έκφρασης, επισημαίνοντας ότι δεν συμβάλλει στον ουσιαστικό πολιτικό διάλογο.
«Θεωρώ παράλογο να υποστηρίζεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν διευκολύνει τη συζήτηση», σημείωσε, συνδέοντας το ζήτημα και με την προοπτική συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων μετά τις εκλογές.
Κατά την εκτίμησή του, οι προσωπικές επιθέσεις και οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί επιβαρύνουν τις σχέσεις μεταξύ κομμάτων που, παρά τον σημερινό ανταγωνισμό τους, ενδέχεται να κληθούν να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασιών στο μετεκλογικό σκηνικό.
«Δεν είμαι ικανοποιημένος με το 15%. Είχα πει σε ανύποπτο χρόνο ότι πριν τον Νοέμβριο η ΕΛ.Α.Σ πρέπει να είναι γύρω στο 20% αν διεκδικεί στις επόμενες εκλογές να αποτελέσει σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική λύση», ανέφερε.
Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ο σχηματισμός να διατηρήσει σαφές αριστερό πολιτικό στίγμα, με βάση τις προγραμματικές θέσεις που είχαν παρουσιαστεί στο μανιφέστο του.
«Πιστεύω ότι πρέπει να δώσει το αριστερό στίγμα και να συνεχίσει στη βάση του αριστερού στίγματος που είχε δώσει στο μανιφέστο κι όχι να επαμφοτερίζει σε διάφορα θέματα όπως η φορολογική πολιτική», σημείωσε.
«Πιστεύω ότι η δήλωση του κ. Τσίπρα δείχνει δυσαρέσκεια και δείχνει προσπάθεια όχι να μαζέψει το πράγμα αλλά να το στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.
Ο κ. Σιακαντάρης υποστήριξε ότι η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς ο πολιτικός ανταγωνισμός δεν πρέπει να οδηγεί σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς και απαξίωση των πολιτικών δυνάμεων. «Η δήλωση του κ. Τσίπρα καλύπτει ακριβώς το θέμα έτσι όπως έπρεπε να καλυφθεί. Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των κομμάτων, κάτι το οποίο είναι αυτονόητο εφόσον είναι δύο διαφορετικά κόμματα θα ανταγωνίζονται για την πίτα που μοιράζουν οι εκλογές αλλά όχι όμως τέτοιου είδους ανταγωνισμός που οδηγεί στην απαξίωση των πολιτικών δυνάμεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει στην αρθρογραφία των συνεργατών του ούτε τους υποδεικνύει τι πρέπει να γράφουν ή να λένε, ακόμη και όταν διαφωνεί με τις απόψεις τους.
Ο Γιώργος Σιακαντάρης χαρακτήρισε παράλογη την υπεράσπιση της συγκεκριμένης έκφρασης, επισημαίνοντας ότι δεν συμβάλλει στον ουσιαστικό πολιτικό διάλογο.
«Θεωρώ παράλογο να υποστηρίζεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν διευκολύνει τη συζήτηση», σημείωσε, συνδέοντας το ζήτημα και με την προοπτική συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων μετά τις εκλογές.
Κατά την εκτίμησή του, οι προσωπικές επιθέσεις και οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί επιβαρύνουν τις σχέσεις μεταξύ κομμάτων που, παρά τον σημερινό ανταγωνισμό τους, ενδέχεται να κληθούν να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασιών στο μετεκλογικό σκηνικό.
«Η ΕΛ.Α.Σ. θα έπρεπε να βρίσκεται στο 20%»Στη συνέντευξή του ο Γιώργος Σιακαντάρης αναφέρθηκε και στις δημοσκοπικές επιδόσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), δηλώνοντας ότι δεν τον ικανοποιεί το ποσοστό του 15%, καθώς θεωρεί ότι ο πολιτικός σχηματισμός θα πρέπει να καταγράφει υψηλότερες επιδόσεις εάν επιδιώκει να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.
«Δεν είμαι ικανοποιημένος με το 15%. Είχα πει σε ανύποπτο χρόνο ότι πριν τον Νοέμβριο η ΕΛ.Α.Σ πρέπει να είναι γύρω στο 20% αν διεκδικεί στις επόμενες εκλογές να αποτελέσει σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική λύση», ανέφερε.
Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ο σχηματισμός να διατηρήσει σαφές αριστερό πολιτικό στίγμα, με βάση τις προγραμματικές θέσεις που είχαν παρουσιαστεί στο μανιφέστο του.
«Πιστεύω ότι πρέπει να δώσει το αριστερό στίγμα και να συνεχίσει στη βάση του αριστερού στίγματος που είχε δώσει στο μανιφέστο κι όχι να επαμφοτερίζει σε διάφορα θέματα όπως η φορολογική πολιτική», σημείωσε.
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