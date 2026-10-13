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ΟΦΗ: Με δύο απουσίες στη Γαλλία για τον αγώνα με τη Ρεν
SPORTS
ΟΦΗ Αποστολή Ρεν Europa League

ΟΦΗ: Με δύο απουσίες στη Γαλλία για τον αγώνα με τη Ρεν

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ταξίδι στη Γαλλία, εκεί όπου θα αναμετρηθεί με τη Ρεν για τη League Phase του Europa League

ΟΦΗ: Με δύο απουσίες στη Γαλλία για τον αγώνα με τη Ρεν
Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επί ελληνικού εδάφους, ενόψει της απαιτητικής αναμέτρησης με τη Ρεν στη Γαλλία, με στόχο να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα το βράδυ της Πέμπτης (15/10, 22:00) στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τους 23 ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στη Γαλλία, συμπεριλαμβάνοντας στην αποστολή δύο νεαρούς παίκτες, τους Σιτμαλίδη και Καινουργιάκη. Οι επιλογές αυτές δίνουν επιπλέον λύσεις στον Έλληνα προπονητή, ο οποίος καταστρώνει τα πλάνα του για μια δύσκολη ευρωπαϊκή δοκιμασία.

Αντίθετα, ο ΟΦΗ θα παραταχθεί χωρίς τους Σιέλη και Ισέκα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και δεν είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση.

Αναλυτικά η αποστολή:  Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο.


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