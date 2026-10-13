Αγγελική Φράγκου από τη Νέα Υόρκη: Οι πόλεμοι εκτοξεύουν τους ναύλους, αλλά η επόμενη ημέρα κρύβει παγίδες

Η επικεφαλής της Navios Maritime Partners από το Capital Link της Νέας Υόρκης προειδοποιεί για τις υπερβολικές προσδοκίες που έχουν ενσωματωθεί στις αξίες των πλοίων – Ο ρόλος των γεωπολιτικών συγκρούσεων, του οικονομικού εθνικισμού, της τεχνητής νοημοσύνης και των αμυντικών εξοπλισμών στη νέα εποχή των θαλάσσιων μεταφορών