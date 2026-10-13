Αγγελική Φράγκου από τη Νέα Υόρκη: Οι πόλεμοι εκτοξεύουν τους ναύλους, αλλά η επόμενη ημέρα κρύβει παγίδες
Αγγελική Φράγκου από τη Νέα Υόρκη: Οι πόλεμοι εκτοξεύουν τους ναύλους, αλλά η επόμενη ημέρα κρύβει παγίδες
Η επικεφαλής της Navios Maritime Partners από το Capital Link της Νέας Υόρκης προειδοποιεί για τις υπερβολικές προσδοκίες που έχουν ενσωματωθεί στις αξίες των πλοίων – Ο ρόλος των γεωπολιτικών συγκρούσεων, του οικονομικού εθνικισμού, της τεχνητής νοημοσύνης και των αμυντικών εξοπλισμών στη νέα εποχή των θαλάσσιων μεταφορών
Η παγκόσμια ναυτιλία διανύει μία από τις πιο κερδοφόρες αλλά και πιο απρόβλεπτες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της. Οι πόλεμοι αυξάνουν τις αποστάσεις των θαλάσσιων μεταφορών, οι γεωπολιτικές αναταράξεις εκτοξεύουν τους ναύλους και οι νέες βιομηχανικές επενδύσεις δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες μεταφοράς φορτίων. Πίσω όμως από τη σημερινή ευφορία κρύβεται ένας κίνδυνος: οι αγορές έχουν αρχίσει να συμπεριφέρονται σαν να πρόκειται να διατηρηθούν επ’ αόριστον οι ευνοϊκές συνθήκες.
Αυτή την αντίφαση ανέδειξε η Αγγελική Φράγκου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Navios Maritime Partners, στην κεντρική ομιλία της στο 18ο Capital Link New York Maritime Forum, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αυτή την αντίφαση ανέδειξε η Αγγελική Φράγκου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Navios Maritime Partners, στην κεντρική ομιλία της στο 18ο Capital Link New York Maritime Forum, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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