Το μεγάλο κόλπο του Τσαρλς Πόντσι και η απάτη που έγραψε ιστορία
Το μεγάλο κόλπο του Τσαρλς Πόντσι και η απάτη που έγραψε ιστορία
Ο Ιταλός μετανάστης υποσχέθηκε κέρδη 50% σε 45 ημέρες και έστησε ένα από τα πιο γνωστά χρηματοοικονομικά σκάνδαλα
Το καλοκαίρι του 1920, έξω από ένα γραφείο στη Βοστόνη, εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν να πάρουν πίσω τα χρήματα που είχαν επενδύσει στον κομψότατο κύριο Charles Ponzi, ο οποίος υποσχόταν εντυπωσιακές αποδόσεις. Η επιχείρησή του είχε συγκεντρώσει περίπου 15 εκατ. δολάρια μέσα σε οκτώ μήνες (σε ονομαστικές τιμές της εποχής, χωρίς αναγωγή στη σημερινή αγοραστική αξία). Σύντομα, όμως, θα αποκαλυπτόταν ότι τα κέρδη δεν προέρχονταν από επενδύσεις, αλλά από τα χρήματα των ίδιων των πελατών του.
Το κόλπο με τα ταχυδρομικά κουπόνια
Ο Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στην Πάρμα της Ιταλίας το 1882. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του καταγόταν από μια εύπορη οικογένεια και είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, αλλά δεν ήταν κατάλληλος για την ακαδημαϊκή ζωή. Το να ξοδεύει χρήματα του φαινόταν το πιο ελκυστικό πράγμα στη γη. Όταν τα χρήματά του τελείωσαν, ο νεαρός Ponzi αποφάσισε να κατευθυνθεί δυτικά. Στις 15 Νοεμβρίου 1903, έφθασε με το SS Vancouver στο λιμάνι της Βοστόνης με ελάχιστα χρήματα στην τσέπη του. «Προσγειώθηκα σε αυτή τη χώρα με 2,50 δολάρια σε μετρητά και 1 εκατομμύριο δολάρια σε ελπίδες, και αυτές οι ελπίδες δεν με εγκατέλειψαν ποτέ», δήλωσε πολλά χρόνια αργότερα ο Ponzi στους New York Times.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το κόλπο με τα ταχυδρομικά κουπόνια
Ο Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στην Πάρμα της Ιταλίας το 1882. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του καταγόταν από μια εύπορη οικογένεια και είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, αλλά δεν ήταν κατάλληλος για την ακαδημαϊκή ζωή. Το να ξοδεύει χρήματα του φαινόταν το πιο ελκυστικό πράγμα στη γη. Όταν τα χρήματά του τελείωσαν, ο νεαρός Ponzi αποφάσισε να κατευθυνθεί δυτικά. Στις 15 Νοεμβρίου 1903, έφθασε με το SS Vancouver στο λιμάνι της Βοστόνης με ελάχιστα χρήματα στην τσέπη του. «Προσγειώθηκα σε αυτή τη χώρα με 2,50 δολάρια σε μετρητά και 1 εκατομμύριο δολάρια σε ελπίδες, και αυτές οι ελπίδες δεν με εγκατέλειψαν ποτέ», δήλωσε πολλά χρόνια αργότερα ο Ponzi στους New York Times.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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