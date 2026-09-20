Το ροζ παλάτι με τις τρείς αδελφές: Το ιστορικό ξενοδοχείο στην ακτή Αμάλφι
Το ροζ παλάτι με τις τρείς αδελφές: Το ιστορικό ξενοδοχείο στην ακτή Αμάλφι
Ένα παλάτι του 12ου αιώνα, τρεις αδελφές και μια απόχρωση του ροζ συνθέτουν μία ξεχωριστή ιστορία ιταλικής φιλοξενίας
Το Palazzo Avino φαίνεται πριν ακόμη διακρίνει κανείς τις λεπτομέρειές του. Μια ροζ πρόσοψη πάνω από τον Κόλπο του Σαλέρνο, ομπρέλες στην ίδια χρωματική παλέτα, βεράντες που μοιάζουν να μην μεσολαβεί τίποτα ανάμεσα σε αυτές και τη θάλασσα. Βρίσκεται στο Ραβέλο, 350 μέτρα πάνω από την ακτή Αμάλφι, αρκετά ψηλά ώστε ο ορίζοντας να αποτελεί σταθερό μέρος της αρχιτεκτονικής του. Το διεθνές κοινό το γνωρίζει ως Pink Palace. Το ροζ εδώ υπήρχε πολύ πριν από το Instagram και, με τα χρόνια, έγινε η «συντομογραφία» του ξενοδοχείου. Εμφανίζεται στα υφάσματα, στις ομπρέλες, στα αντικείμενα, στις συσκευασίες, ακόμη και στο αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στους δρόμους της Ακτής Αμάλφι τη φετινή σεζόν.
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