Γιατί ψωνίζουμε όταν είμαστε θυμωμένοι – Η ψυχολογία του shopping
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Γιατί ψωνίζουμε όταν είμαστε θυμωμένοι – Η ψυχολογία του shopping

Θυμός, λύπη, άγχος, ανία. Τα υλικά των συναισθηματικών αγορών. Το emotional spending εξηγεί γιατί το πορτοφόλι μας ακολουθεί συχνά το συναίσθημα παρά την πραγματική ανάγκη

Γιατί ψωνίζουμε όταν είμαστε θυμωμένοι – Η ψυχολογία του shopping
Πρόκειται για όλες εκείνες τις φορές που κάτι πήγε στραβά. Ή δεν πήγε όπως ήθελες να πάει. Ένα αίτημα στη δουλειά που δεν εκπληρώθηκε. Μια σχέση που μόλις γκρίζαρε. Το πέλαγος των παραδειγμάτων είναι ατελείωτο. Και μετά τι; Ανοίγεις το κινητό. Βλέπεις εκείνο το ζευγάρι παπούτσια που θέλεις να κάνεις δικά σου, τώρα! Το αγοράζεις πριν καταλάβεις ότι, τελικά, το αγόρασες. Παπούτσια μόνο; Θα μπορούσε να είναι ένα αεροπορικό εισιτήριο. Ή η αγορά αρώματος που δεν χρειάζεσαι. Η αλλαγή της διάθεσης γύρω από το πρόβλημα που σε απασχολεί είναι λίγα λεπτά μακριά σου. Το ξέρεις. Το ξέρουμε όλοι. Το πορτοφόλι μπορεί να αδειάσει, για λάθος λόγους.


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