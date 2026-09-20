Γιατί ψωνίζουμε όταν είμαστε θυμωμένοι – Η ψυχολογία του shopping

Θυμός, λύπη, άγχος, ανία. Τα υλικά των συναισθηματικών αγορών. Το emotional spending εξηγεί γιατί το πορτοφόλι μας ακολουθεί συχνά το συναίσθημα παρά την πραγματική ανάγκη