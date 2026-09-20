Ελαιώνας: Το σχέδιο για νέες γειτονιές και προσιτή κατοικία

Η χαρτογράφηση της δημόσιας γης, τα πρώτα 140 διαμερίσματα της Dimand με χαμηλό ενοίκιο και οι αλλαγές σε χρήσεις γης και όρους δόμησης - Οι πολεοδομικές εκκρεμότητες της περιοχής και το ανοιχτό μέτωπο των μεταφορικών επιχειρήσεων