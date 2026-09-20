Ελαιώνας: Το σχέδιο για νέες γειτονιές και προσιτή κατοικία
Ελαιώνας: Το σχέδιο για νέες γειτονιές και προσιτή κατοικία
Η χαρτογράφηση της δημόσιας γης, τα πρώτα 140 διαμερίσματα της Dimand με χαμηλό ενοίκιο και οι αλλαγές σε χρήσεις γης και όρους δόμησης - Οι πολεοδομικές εκκρεμότητες της περιοχής και το ανοιχτό μέτωπο των μεταφορικών επιχειρήσεων
Από «πίσω αυλή» της Αθήνας σε νέες γειτονιές κατοικίας φιλοδοξεί να μετατρέψει τμήμα του Ελαιώνα το κυβερνητικό σχέδιο ανάπλασης. Η περιοχή με τις μεγάλες αδόμητες εκτάσεις που μεταπολεμικά γέμισε βιομηχανίες, αποθήκες και μεταφορικές επιχειρήσεις, με άναρχη ανάπτυξη και μπαζωμένα ρέματα, μπαίνει τώρα στο επίκεντρο της αναζήτησης λύσεων για το Στεγαστικό, με έμφαση στην αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων για κοινωνική κατοικία.
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