Μαζική εγκατάλειψη της βενζίνης και του diesel από τους Έλληνες

Η εγκατάλειψη της κλασικής βενζίνης και του diesel δεν αποτελεί πλέον μια πρόβλεψη για το μακρινό μέλλον. Οι αριθμοί δείχνουν ότι η μετάβαση έχει ήδη αρχίσει και μάλιστα με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από όση ίσως αντιλαμβανόμαστε κοιτάζοντας τον ελληνικό στόλο στους δρόμους.

Στην Ελλάδα, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, μόλις το 24% των καινούργιων επιβατικών ήταν αμιγώς βενζινοκίνητα και μόλις το 2,2% diesel. Δηλαδή οι δύο παραδοσιακές επιλογές μαζί περιορίστηκαν στο 26,2% της αγοράς, από 35,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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