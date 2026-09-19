LVMH vs. Hermès: Το δικαστικό θρίλερ $10 δισ., οι μυστικές συμφωνίες και ο μυστηριώδης θάνατος του Ελβετού διαχειριστή
LVMH vs. Hermès: Το δικαστικό θρίλερ $10 δισ., οι μυστικές συμφωνίες και ο μυστηριώδης θάνατος του Ελβετού διαχειριστή
Από τις μυστικές συμφωνίες και τις σκιώδεις πληρωμές $20 εκατομμυρίων, στην εξαφάνιση των μετοχών του κληρονόμου Νικολάς Πουέ και τον μυστηριώδη θάνατο του Ελβετού διαχειριστή περιουσίας - Πώς η LVMH του Μπερνάρ Αρνό βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις πιο σκοτεινές εταιρικές υποθέσεις όλων των εποχών
Η μακροχρόνια, πικρή εταιρική διαμάχη ανάμεσα στους δύο κολοσσούς των ειδών πολυτελείας, την LVMH του Μπερνάρ Αρνό και τον οίκο Hermès, προσλαμβάνει διαστάσεις δικαστικού θρίλερ. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η εξαφάνιση ενός πακέτου μετοχών ύψους 6% της Hermès, αξίας σήμερα 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανήκε στον Νικολά Πουές, δισέγγονο του ιδρυτή του γαλλικού οίκου.
Ενώ η LVMH αρνείται κατηγορηματικά σε πρόσφατες δικαστικές καταθέσεις ότι προσπάθησε ποτέ να αποκτήσει τις μετοχές του Πουές, νέα αποκαλυπτικά νομικά έγγραφα που περιήλθαν στη διάθεση του Reuters αποδεικνύουν μια πολύ πιο εκτεταμένη, σκοτεινή και πολυετή σχέση μεταξύ της LVMH και του στενού οικονομικού συμβούλου του κληρονόμου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ενώ η LVMH αρνείται κατηγορηματικά σε πρόσφατες δικαστικές καταθέσεις ότι προσπάθησε ποτέ να αποκτήσει τις μετοχές του Πουές, νέα αποκαλυπτικά νομικά έγγραφα που περιήλθαν στη διάθεση του Reuters αποδεικνύουν μια πολύ πιο εκτεταμένη, σκοτεινή και πολυετή σχέση μεταξύ της LVMH και του στενού οικονομικού συμβούλου του κληρονόμου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα