LVMH vs. Hermès: Το δικαστικό θρίλερ $10 δισ., οι μυστικές συμφωνίες και ο μυστηριώδης θάνατος του Ελβετού διαχειριστή

Από τις μυστικές συμφωνίες και τις σκιώδεις πληρωμές $20 εκατομμυρίων, στην εξαφάνιση των μετοχών του κληρονόμου Νικολάς Πουέ και τον μυστηριώδη θάνατο του Ελβετού διαχειριστή περιουσίας - Πώς η LVMH του Μπερνάρ Αρνό βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις πιο σκοτεινές εταιρικές υποθέσεις όλων των εποχών