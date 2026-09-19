Coca-Cola HBC: Στο κόκκινο η ανησυχία για τη Ρωσία – Τι φοβάται η αγορά (pics)
Coca-Cola HBC: Στο κόκκινο η ανησυχία για τη Ρωσία – Τι φοβάται η αγορά (pics)
Η μετοχή υποχώρησε χθες κατά 5,77% στον απόηχο του διατάγματος Πούτιν - Το προηγούμενο της Nestlé και γιατί η έκθεση του ομίλου δεν περιορίζεται στα διαθέσιμα ύψους 1,04 δισ. ευρώ
Στο κόκκινο χτυπά η ανησυχία της αγοράς για τη μεγάλη έκθεση της Coca-Cola HBC στη Ρωσία, μετά την απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να θέσει υπό προσωρινή διαχείριση τις δραστηριότητες της Nestlé, της Auchan και άλλων δυτικών ομίλων. Η πίεση αποτυπώθηκε άμεσα στο ταμπλό, με τη μετοχή της Coca-Cola HBC να υποχωρεί χθες κατά 5,77%, παρότι η εταιρεία δεν περιλαμβάνεται στο νέο ρωσικό διάταγμα.
Οι επενδυτές είδαν στην κίνηση του Κρεμλίνου ένα προηγούμενο που θα μπορούσε να αφορά και τον εμφιαλωτικό όμιλο. Η Coca-Cola HBC εξακολουθεί να ελέγχει μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές δραστηριότητές της στη Ρωσία, με όγκο πωλήσεων 413,7 εκατ. κιβωτίων το 2025 και διαθέσιμα 1,0405 δισ. ευρώ στις 3 Ιουλίου 2026. Τα κεφάλαια αυτά έχουν συσσωρευτεί στη χώρα, καθώς οι περιορισμοί που ισχύουν μετά την εισβολή στην Ουκρανία δυσχεραίνουν τον επαναπατρισμό των κερδών.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Οι επενδυτές είδαν στην κίνηση του Κρεμλίνου ένα προηγούμενο που θα μπορούσε να αφορά και τον εμφιαλωτικό όμιλο. Η Coca-Cola HBC εξακολουθεί να ελέγχει μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές δραστηριότητές της στη Ρωσία, με όγκο πωλήσεων 413,7 εκατ. κιβωτίων το 2025 και διαθέσιμα 1,0405 δισ. ευρώ στις 3 Ιουλίου 2026. Τα κεφάλαια αυτά έχουν συσσωρευτεί στη χώρα, καθώς οι περιορισμοί που ισχύουν μετά την εισβολή στην Ουκρανία δυσχεραίνουν τον επαναπατρισμό των κερδών.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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