Coca-Cola HBC: Στο κόκκινο η ανησυχία για τη Ρωσία – Τι φοβάται η αγορά (pics)

Η μετοχή υποχώρησε χθες κατά 5,77% στον απόηχο του διατάγματος Πούτιν - Το προηγούμενο της Nestlé και γιατί η έκθεση του ομίλου δεν περιορίζεται στα διαθέσιμα ύψους 1,04 δισ. ευρώ