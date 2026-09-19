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Coca-Cola HBC: Στο κόκκινο η ανησυχία για τη Ρωσία – Τι φοβάται η αγορά (pics)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Coca-Cola HBC: Στο κόκκινο η ανησυχία για τη Ρωσία – Τι φοβάται η αγορά (pics)

Η μετοχή υποχώρησε χθες κατά 5,77% στον απόηχο του διατάγματος Πούτιν - Το προηγούμενο της Nestlé και γιατί η έκθεση του ομίλου δεν περιορίζεται στα διαθέσιμα ύψους 1,04 δισ. ευρώ

Coca-Cola HBC: Στο κόκκινο η ανησυχία για τη Ρωσία – Τι φοβάται η αγορά (pics)
Στο κόκκινο χτυπά η ανησυχία της αγοράς για τη μεγάλη έκθεση της Coca-Cola HBC στη Ρωσία, μετά την απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να θέσει υπό προσωρινή διαχείριση τις δραστηριότητες της Nestlé, της Auchan και άλλων δυτικών ομίλων. Η πίεση αποτυπώθηκε άμεσα στο ταμπλό, με τη μετοχή της Coca-Cola HBC να υποχωρεί χθες κατά 5,77%, παρότι η εταιρεία δεν περιλαμβάνεται στο νέο ρωσικό διάταγμα.

Οι επενδυτές είδαν στην κίνηση του Κρεμλίνου ένα προηγούμενο που θα μπορούσε να αφορά και τον εμφιαλωτικό όμιλο. Η Coca-Cola HBC εξακολουθεί να ελέγχει μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές δραστηριότητές της στη Ρωσία, με όγκο πωλήσεων 413,7 εκατ. κιβωτίων το 2025 και διαθέσιμα 1,0405 δισ. ευρώ στις 3 Ιουλίου 2026. Τα κεφάλαια αυτά έχουν συσσωρευτεί στη χώρα, καθώς οι περιορισμοί που ισχύουν μετά την εισβολή στην Ουκρανία δυσχεραίνουν τον επαναπατρισμό των κερδών.


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