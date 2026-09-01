Γιούρι Κοσιούκ: Ο Ουκρανός βαρόνος του κοτόπουλου που οι Ευρωπαίοι αγαπούν να μισούν – Από το «Batman cut» στη Νιτσιάκος
Γιούρι Κοσιούκ: Ο Ουκρανός βαρόνος του κοτόπουλου που οι Ευρωπαίοι αγαπούν να μισούν – Από το «Batman cut» στη Νιτσιάκος
Η «ειδική» μεταχείριση της Ουκρανίας από τις Βρυξέλλες λόγω πολέμου, εκτιμάται ότι δίνει πλεονέκτημα στα κοτόπουλα του Κοσιούκ έναντι των υπόλοιπων Ευρωπαίων, αναφέρουν οι Financial Times - Η εξαγορά του 70% της Νιτσιάκος και το success story της oυκρανικής MHP εν μέσω πολέμου με τη Ρωσία
Όταν ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαμαρτυρήθηκε για την εκρηκτική αύξηση των εισαγωγών ουκρανικού κοτόπουλου στην ΕΕ, λέγοντας ότι αυτές πλουτίζουν «αυτόν τον κύριο», πολλοί εκτός του ευρωπαϊκού αγροτικού κόσμου πιθανότατα δεν γνώριζαν σε ποιον αναφερόταν. Όπως αναφέρουν σε αφιέρωμά τους οι Financial Times, ο άνθρωπος αυτός είναι ο Γιούρι Κοσιούκ, πρώην χρηματιστής εμπορευμάτων από την κεντρική Ουκρανία και σήμερα ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα.
Η εξαγορά του 70% της Νιτσιάκος
Στη χώρα μας, το όνομα του Γιούρι Κοσιούκ «έπαιξε» πολύ πρόσφατα, αφού η εταιρεία του NHP εξαγόρασε το πλειοψηφικό ποσοστό της Νιτσιάκος, μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον χώρο του κοτόπουλου. Ενδεικτικά, το 2025, η Νιτσιάκος κατέγραψε τζίρο 570 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 27,8 εκατ. ευρώ.
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Η εξαγορά του 70% της Νιτσιάκος
Στη χώρα μας, το όνομα του Γιούρι Κοσιούκ «έπαιξε» πολύ πρόσφατα, αφού η εταιρεία του NHP εξαγόρασε το πλειοψηφικό ποσοστό της Νιτσιάκος, μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον χώρο του κοτόπουλου. Ενδεικτικά, το 2025, η Νιτσιάκος κατέγραψε τζίρο 570 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 27,8 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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