Γιούρι Κοσιούκ: Ο Ουκρανός βαρόνος του κοτόπουλου που οι Ευρωπαίοι αγαπούν να μισούν – Από το «Batman cut» στη Νιτσιάκος

Η «ειδική» μεταχείριση της Ουκρανίας από τις Βρυξέλλες λόγω πολέμου, εκτιμάται ότι δίνει πλεονέκτημα στα κοτόπουλα του Κοσιούκ έναντι των υπόλοιπων Ευρωπαίων, αναφέρουν οι Financial Times - Η εξαγορά του 70% της Νιτσιάκος και το success story της oυκρανικής MHP εν μέσω πολέμου με τη Ρωσία