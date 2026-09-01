Μέσι: Τέλος εποχής για τον «GOAT» της εθνικής Αργεντινής – Πώς έχτισε την αυτοκρατορία του $1,1 δισ.
Μέσι: Τέλος εποχής για τον «GOAT» της εθνικής Αργεντινής – Πώς έχτισε την αυτοκρατορία του $1,1 δισ.
Ο 39χρονος κλείνει το κεφάλαιο της εθνικής ομάδας, αλλά συνεχίζει στην Ίντερ Μαϊάμι – Apple, Adidas, χορηγίες και μελλοντικό equity συνθέτουν μια οικονομική αυτοκρατορία που ξεπερνά το ποδόσφαιρο
Ο Λιονέλ Μέσι κλείνει ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της καριέρας του, αποχωρώντας από την εθνική Αργεντινής στα 39 του χρόνια. Η ήττα από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ 2026 δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει τη διεθνή του πορεία με δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως η θέση του στην ιστορία είχε ήδη εδραιωθεί.
Ο ίδιος αποχαιρέτησε την «αλμπισελέστε» με ένα συναισθηματικό μήνυμα, σημειώνοντας ότι η απόφαση «πόνεσε και ακόμη πονά», αλλά ότι αισθάνεται πως έφθασε η στιγμή να ανοίξει ο δρόμος για τη νέα γενιά.
Από εδώ και πέρα, όμως, το ενδιαφέρον μεταφέρεται και σε ένα άλλο κεφάλαιο. Γιατί ο Μέσι δεν είναι απλώς ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Είναι ταυτόχρονα ένα από τα ισχυρότερα αθλητικά brands που δημιουργήθηκαν ποτέ, με περιουσία που εκτιμάται στα 1,1 δισ. δολάρια και ένα επιχειρηματικό μοντέλο που τα τελευταία χρόνια απέκτησε πολύ μεγαλύτερη σημασία από τον ίδιο τον μισθό του.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ο ίδιος αποχαιρέτησε την «αλμπισελέστε» με ένα συναισθηματικό μήνυμα, σημειώνοντας ότι η απόφαση «πόνεσε και ακόμη πονά», αλλά ότι αισθάνεται πως έφθασε η στιγμή να ανοίξει ο δρόμος για τη νέα γενιά.
Από εδώ και πέρα, όμως, το ενδιαφέρον μεταφέρεται και σε ένα άλλο κεφάλαιο. Γιατί ο Μέσι δεν είναι απλώς ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Είναι ταυτόχρονα ένα από τα ισχυρότερα αθλητικά brands που δημιουργήθηκαν ποτέ, με περιουσία που εκτιμάται στα 1,1 δισ. δολάρια και ένα επιχειρηματικό μοντέλο που τα τελευταία χρόνια απέκτησε πολύ μεγαλύτερη σημασία από τον ίδιο τον μισθό του.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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