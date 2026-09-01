Μέσι: Τέλος εποχής για τον «GOAT» της εθνικής Αργεντινής – Πώς έχτισε την αυτοκρατορία του $1,1 δισ.

Ο 39χρονος κλείνει το κεφάλαιο της εθνικής ομάδας, αλλά συνεχίζει στην Ίντερ Μαϊάμι – Apple, Adidas, χορηγίες και μελλοντικό equity συνθέτουν μια οικονομική αυτοκρατορία που ξεπερνά το ποδόσφαιρο