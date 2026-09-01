Πλειστηριασμοί: Πώς ήρθε η ανατροπή για την τιμή του πρώην «Athenaeum Palace» στη Λ. Συγγρού
Πλειστηριασμοί: Πώς ήρθε η ανατροπή για την τιμή του πρώην «Athenaeum Palace» στη Λ. Συγγρού
Η επιβεβαίωση των πληροφοριών του newmoney για την αύξηση της τιμής πρώτης προσφοράς κατά 6,3 εκατ. ευρώ - Η δικαστική απόφαση και ποιοι ενδιαφέρθηκαν για την εξαγορά του κτηρίου
Πριν λίγες ημέρες, στις 28 Αυγούστου, το newmoney δημοσίευσε αποκλειστικό ρεπορτάζ σχετικά με την υπόθεση του μεγάλου επαγγελματικού ακινήτου επί της λεωφόρου Συγγρού, το οποίο στέγαζε κατά το παρελθόν το 4 αστέρων ξενοδοχείο «Athenaeum Palace & luxury suites». Οι πληροφορίες αφορούσαν την σημαντική αύξηση της τιμής, -κατά 6,3 εκατ. ευρώ-, κατόπιν ανακοπής του ιδιοκτήτη του ακινήτου, για τον επικείμενο πλειστηριασμό της 9ης Σεπτεμβρίου καθώς και την εξέλιξη του ποινικού σκέλους όσον αφορά τους καταδικασθέντες,-υπεύθυνους της μισθώτριας ξενοδοχειακής επιχείρησης-, για τον εμπρησμό του κτηρίου τον Δεκέμβριο του 2019.
Οι εξελίξεις τρέχουν και ήδη χθες αναρτήθηκε η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που έκανε εν μέρει δεκτή την ανακοπή, αυξάνοντας πράγματι την τιμή πρώτης προφοράς από τα 14,7 εκατ. ευρώ, στα 21 εκατ. ευρώ, και επιβεβαιώνοντας έτσι απολύτως τις πληροφορίες του newmoney.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Οι εξελίξεις τρέχουν και ήδη χθες αναρτήθηκε η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που έκανε εν μέρει δεκτή την ανακοπή, αυξάνοντας πράγματι την τιμή πρώτης προφοράς από τα 14,7 εκατ. ευρώ, στα 21 εκατ. ευρώ, και επιβεβαιώνοντας έτσι απολύτως τις πληροφορίες του newmoney.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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