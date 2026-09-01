Πλειστηριασμοί: Πώς ήρθε η ανατροπή για την τιμή του πρώην «Athenaeum Palace» στη Λ. Συγγρού

Η επιβεβαίωση των πληροφοριών του newmoney για την αύξηση της τιμής πρώτης προσφοράς κατά 6,3 εκατ. ευρώ - Η δικαστική απόφαση και ποιοι ενδιαφέρθηκαν για την εξαγορά του κτηρίου