Ελληνικό γιαούρτι: Η μάχη για τα €440 εκατ. της αγοράς (πίνακας + pics)

Μπορεί το μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα των ελληνικών γαλακτοβιομηχανιών να έχει μεταφερθεί εκτός συνόρων, όπου το ελληνικό γιαούρτι κερδίζει συνεχώς έδαφος, όμως και εντός συνόρων ο ανταγωνισμός είναι έντονος, με την αγορά να τρέχει με διψήφια άνοδο