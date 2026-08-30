Ελληνικό γιαούρτι: Η μάχη για τα €440 εκατ. της αγοράς (πίνακας + pics)
Ελληνικό γιαούρτι: Η μάχη για τα €440 εκατ. της αγοράς (πίνακας + pics)
Μπορεί το μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα των ελληνικών γαλακτοβιομηχανιών να έχει μεταφερθεί εκτός συνόρων, όπου το ελληνικό γιαούρτι κερδίζει συνεχώς έδαφος, όμως και εντός συνόρων ο ανταγωνισμός είναι έντονος, με την αγορά να τρέχει με διψήφια άνοδο
Η αγορά του γιαουρτιού ανεβάζει ταχύτητα και μαζί της εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων γαλακτοβιομηχανιών, σε μια περίοδο κατά την οποία αλλάζουν τόσο οι καταναλωτικές συνήθειες όσο και οι ισορροπίες στο ράφι. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι πωλήσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο έφτασαν ήδη τα 221 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 13,2%, ενώ οι πωλούμενες ποσότητες διαμορφώθηκαν στους 50,3 χιλ. τόνους, αυξημένες κατά 10,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
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