Τα συν και τα πλην που μετράνε για τις κάλπες Φθινόπωρο ή Ανοιξη, τα κεντρικά γραφεία Σαμαρά (στου Λιβάνη;), εφτά νομά σ’ ένα δωμά και άγριοι διάλογοι στον ΣΥΡΙΖΑ

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Ίσως να παρατηρείτε όμως και την κινητικότητά του, έχει τον ακάθιστο κανονικά ο άνθρωπος, πάει παντού, αλλά βέβαια αυτή ακριβώς η έντονη κινητικότητα δημιουργεί τις εντυπώσεις για ανοιχτό σενάριο του Σεπτεμβρίου. Ρώτησα λοιπόν την πηγή μου αν έχει αλλάξει κάτι, αν έχουμε κάτι καινούργιο σε σχέση με το τι λέει ή έστω τι σκέφτεται ο Μητσοτάκης για τις κάλπες. «Ο πρόεδρος συνεχίζει να ζυγίζει τα πάντα, μετράνε οι δημοσκόποι και θα μετράνε άλλη μία φορά πριν τις διακοπές. Θα ξαναμετρήσουν στις 25 Αυγούστου να δούνε πού βρίσκονται τα νούμερα. Η βασική πρόθεσή του είναι σαφώς για την Ανοιξη του 2027. Τα υπέρ της επιλογής του τέλους της θητείας είναι: Α. Ότι ο Κ.Μ αποδεικνύει για μία ακόμη φορά τη θεσμικότητα και τη σταθερότητά του σ’ ό,τι λέει. Ταυτοχρόνως, αφαιρεί το επιχείρημα σε κάποιο κοινό να πιστεύει ότι αφού δεν έβγαινε η αυτοδυναμία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, γιατί να μπει η χώρα σε περιπέτεια οκτώ μήνες νωρίτερα. Β. Τα μέτρα της ΔΕΘ, ύψους 1,5 δισ. ευρώ περίπου, θα αρχίσει να τα βλέπει ο κόσμος από τον Ιανουάριο του 2027. Πέρυσι τα αντίστοιχα μέτρα της ΔΕΘ έδωσαν από τον Ιανουάριο του 2026 περίπου δύο μονάδες στην κυβέρνηση. Αν κάνουμε εκλογές τώρα, αυτό το χάνουμε». Αυτά είναι τα υπέρ της Ανοιξης του 2027, ιδού όμως (κατά την ίδια πηγή) ποια είναι τα κατά: Α. Από τον Σεπτέμβριο μέχρι τις εκλογές… δεν θα κουνιέται φύλλο στην κυβέρνηση από δουλειά, όλοι θα τρέχουν για την ψήφο και ο μηχανισμός του κόμματος για τις εκλογές. Τι να περιμένουμε; Β. Κυβερνάμε οκτώ χρόνια, όλο και κάποια «στραβή» θα σκάσει, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς… στριφογυρίζουν. Μήπως είναι άσκοπο και επικίνδυνο». Όλα αυτά τα ακούω λογικά ως επιχειρήματα και υπέρ και κατά.Περιοδεία αντί Συνόδου-Μιας και λέμε για τα εκλογικά και τις σκέψεις Μητσοτάκη, να σας πω κάτι φαινομενικά άσχετο, αλλά ενδεχομένως πολύ σχετικό. Ο Πρόεδρος Τασούλας συμμετείχε χθες μέσω τηλεδιάσκεψης στη Σύνοδο των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την Ουκρανία εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Αυτό ήταν θεωρητικά δουλειά του Μητσοτάκη, καθώς αυτός ήταν κατά βάση προσκεκλημένος. Όμως ο Κ.Μ αποφάσισε να κάνει την περιοδεία στην Εύβοια και ζήτησε από τον ΠτΔ να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη διάσκεψη, κάτι που δείχνει ότι ο Μητσοτάκης δεν παίρνει καθόλου αψήφιστα την υπόθεση περιοδείες.Τα γραφεία του Σαμαρά και ο Λιβάνης-Έφτασε χθες στ’ αυτιά μου μια πληροφορία από τις καλές, ότι δηλαδή ο Σαμαράς είναι σε επαφή με τον Ηλία Λιβάνη, προκειμένου να βρει γραφεία να στεγάσει το νέο του κόμμα. Μάλιστα, κάποιοι εκτιμούν ότι η συμφωνία είναι πολύ κοντά και μπορεί να αφορά και το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων στη Σόλωνος. Ο Σαμαράς ήταν άλλωστε πολύ φίλος με τον μακαρίτη τον Αντώνη Λιβάνη, ενώ ο Ηλίας Λιβάνης είχε υπογράψει το κείμενο των «91» που είχε βγει πέρυσι το καλοκαίρι και είχε θεωρηθεί ως προανάκρουσμα για την ίδρυση κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Βέβαια, ο ίδιος ο Ηλίας Λιβάνης λέει σε συνομιλητές του ότι είναι κοντά στις θέσεις του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ και δεν σχετίζεται με τις προετοιμασίες του Σαμαρά, όμως business is business.Ποτό στην ταράτσα-Μένω σε εκλογικό τόνο, γιατί χθες στη ΝΔ η γραμματεία Παραγωγικών Φορέων του κόμματος έκανε ένα καλοκαιρινό ποτό στην ταράτσα, με προσκεκλημένους προέδρους Επιμελητηρίων, παραγωγικούς φορείς, προέδρους νομαρχιακών και τοπικών οργανώσεων, σύνολο περί τα 200 άτομα. Πήγαν βεβαίως ο γραμματέας Κυρανάκης, ο γενικός διευθυντής Σμυρλής κ.λπ., ενώ μίλησαν ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο Κώστας Μπακογιάννης. Κοινώς, ζύμωση με όλα τα κοινά και όλες τις τάξεις, ενώ αυτούς τους συγκεκριμένους τους αφορά ιδιαίτερα το περιεχόμενο της ΔΕΘ.Ο «άγιος» της περιφέρειας-Μιας και λέμε για εκλογικά και περιοδείες, χθες από την Εύβοια ο Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη που έχει επωμιστεί με το να «τρέχει» όλον τον περιφερειακό σχεδιασμό. Μάλιστα, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φανής Σπανός του απένειμε και τίτλο, περιγράφοντάς τον ως «άγιο της ελληνικής περιφέρειας», υπό την έννοια ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιον να αποταθούν στο Μ.Μ.Εφτά νομά σ' ένα δωμά και ο άγριος διάλογος Παππά-Γιαννούλη-Θα περίμενε κανείς ότι στην έκτακτη συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα έβγαινε το ένστικτο αυτοσυντήρησης και θα επικρατούσε ένα κλίμα ομόνοιας μεταξύ των συμμετεχόντων που δεν ήταν και πολλοί. Ωστόσο, οι εφτά νομά σ' ένα δωμά, που λέει και το λαϊκό άσμα, κατάφεραν να γίνουν μαλλιά-κουβάρια, δείγμα του χάους που επικρατεί στην άλλοτε πρώτη φορά κυβερνώσα αριστερά. Σας θυμίζω ότι η έκτακτη συνεδρίαση προγραμματίστηκε προκειμένου να εκλεγεί ο Γιάννης Αμανατίδης γραμματέας της ΚΟ ώστε στη συνέχεια να υπογράψει την επιστολή επιστροφής του Παύλου Πολάκη και ακολούθως να γίνουν οι αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου προέδρου στις οποίες βέβαια θα συμμετάσχει και ο Κρητικός βουλευτής. Μαθαίνω όμως ότι κατά την έναρξη της τυπικής συνεδρίασης ζήτησε τον λόγο ο Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος συμμετείχε μέσω zoom και πρότεινε μαζί με γραμματέα να εκλέξουν και νέο πρόεδρο! Προφανώς, για να μην μπορέσει ο Πολάκης να είναι υποψήφιος. Την πρόταση έσπευσε να στηρίξει το δίδυμο Ακρίτα-Δούρου, όχι όμως και ο Νίκος Παππάς που είχε έντονο διάλογο με αναφορές σε “βαλτούς” και “Φιλιππινέζες”. Οι φωνές διαπέρασαν τις ξύλινες πόρτες της σχεδόν άδειας αίθουσας και οι αυτήκοοι μάρτυρες μου μετέφεραν την εξής στιχομυθία: - Παππάς: Είσαι βαλτός του Φάμελλου. - Γιαννούλης: Εγώ δεν έχω υπάρξει «Φιλιππινέζα» κανενός. Παππάς: Ποιοι (σ.σ. πτέρυγα Φάμελλου) με κατηγορούν για παρασκήνιο. Τους το επιστρέφω μαζί με τον εμετό μου. Για την ιστορία πάντως η πρόταση Γιαννούλη καταψηφίστηκε έστω και οριακά (3-4) καθώς εκτός του Ν. Παππά, διαφώνησαν Θ. Ξανθόπουλος, Γ. Παπαηλιού και Γ. Αμανατίδης.Μέγα πλήθος και πάθος (αλλά και selfie) για τον Απόστολο Βακάκη