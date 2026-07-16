Τα συν και τα πλην που μετράνε για τις κάλπες Φθινόπωρο ή Ανοιξη, τα κεντρικά γραφεία Σαμαρά (στου Λιβάνη;), εφτά νομά σ’ ένα δωμά και άγριοι διάλογοι στον ΣΥΡΙΖΑ
Τα συν και τα πλην που μετράνε για τις κάλπες Φθινόπωρο ή Ανοιξη, τα κεντρικά γραφεία Σαμαρά (στου Λιβάνη;), εφτά νομά σ’ ένα δωμά και άγριοι διάλογοι στον ΣΥΡΙΖΑ
Θα παρατηρήσατε χθες, αν ακόμα μεσοκαλόκαιρο ασχολείστε με τα πολιτικά και όχι με το Μουντιάλ και τη θάλασσα, ότι ο Κ.Μ επανέλαβε το «εκλογές την Άνοιξη του 2027»
Ίσως να παρατηρείτε όμως και την κινητικότητά του, έχει τον ακάθιστο κανονικά ο άνθρωπος, πάει παντού, αλλά βέβαια αυτή ακριβώς η έντονη κινητικότητα δημιουργεί τις εντυπώσεις για ανοιχτό σενάριο του Σεπτεμβρίου. Ρώτησα λοιπόν την πηγή μου αν έχει αλλάξει κάτι, αν έχουμε κάτι καινούργιο σε σχέση με το τι λέει ή έστω τι σκέφτεται ο Μητσοτάκης για τις κάλπες. «Ο πρόεδρος συνεχίζει να ζυγίζει τα πάντα, μετράνε οι δημοσκόποι και θα μετράνε άλλη μία φορά πριν τις διακοπές. Θα ξαναμετρήσουν στις 25 Αυγούστου να δούνε πού βρίσκονται τα νούμερα. Η βασική πρόθεσή του είναι σαφώς για την Ανοιξη του 2027. Τα υπέρ της επιλογής του τέλους της θητείας είναι: Α. Ότι ο Κ.Μ αποδεικνύει για μία ακόμη φορά τη θεσμικότητα και τη σταθερότητά του σ’ ό,τι λέει. Ταυτοχρόνως, αφαιρεί το επιχείρημα σε κάποιο κοινό να πιστεύει ότι αφού δεν έβγαινε η αυτοδυναμία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, γιατί να μπει η χώρα σε περιπέτεια οκτώ μήνες νωρίτερα. Β. Τα μέτρα της ΔΕΘ, ύψους 1,5 δισ. ευρώ περίπου, θα αρχίσει να τα βλέπει ο κόσμος από τον Ιανουάριο του 2027. Πέρυσι τα αντίστοιχα μέτρα της ΔΕΘ έδωσαν από τον Ιανουάριο του 2026 περίπου δύο μονάδες στην κυβέρνηση. Αν κάνουμε εκλογές τώρα, αυτό το χάνουμε». Αυτά είναι τα υπέρ της Ανοιξης του 2027, ιδού όμως (κατά την ίδια πηγή) ποια είναι τα κατά: Α. Από τον Σεπτέμβριο μέχρι τις εκλογές… δεν θα κουνιέται φύλλο στην κυβέρνηση από δουλειά, όλοι θα τρέχουν για την ψήφο και ο μηχανισμός του κόμματος για τις εκλογές. Τι να περιμένουμε; Β. Κυβερνάμε οκτώ χρόνια, όλο και κάποια «στραβή» θα σκάσει, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς… στριφογυρίζουν. Μήπως είναι άσκοπο και επικίνδυνο». Όλα αυτά τα ακούω λογικά ως επιχειρήματα και υπέρ και κατά.
Περιοδεία αντί Συνόδου
-Μιας και λέμε για τα εκλογικά και τις σκέψεις Μητσοτάκη, να σας πω κάτι φαινομενικά άσχετο, αλλά ενδεχομένως πολύ σχετικό. Ο Πρόεδρος Τασούλας συμμετείχε χθες μέσω τηλεδιάσκεψης στη Σύνοδο των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την Ουκρανία εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Αυτό ήταν θεωρητικά δουλειά του Μητσοτάκη, καθώς αυτός ήταν κατά βάση προσκεκλημένος. Όμως ο Κ.Μ αποφάσισε να κάνει την περιοδεία στην Εύβοια και ζήτησε από τον ΠτΔ να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη διάσκεψη, κάτι που δείχνει ότι ο Μητσοτάκης δεν παίρνει καθόλου αψήφιστα την υπόθεση περιοδείες.
Τα γραφεία του Σαμαρά και ο Λιβάνης
-Έφτασε χθες στ’ αυτιά μου μια πληροφορία από τις καλές, ότι δηλαδή ο Σαμαράς είναι σε επαφή με τον Ηλία Λιβάνη, προκειμένου να βρει γραφεία να στεγάσει το νέο του κόμμα. Μάλιστα, κάποιοι εκτιμούν ότι η συμφωνία είναι πολύ κοντά και μπορεί να αφορά και το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων στη Σόλωνος. Ο Σαμαράς ήταν άλλωστε πολύ φίλος με τον μακαρίτη τον Αντώνη Λιβάνη, ενώ ο Ηλίας Λιβάνης είχε υπογράψει το κείμενο των «91» που είχε βγει πέρυσι το καλοκαίρι και είχε θεωρηθεί ως προανάκρουσμα για την ίδρυση κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Βέβαια, ο ίδιος ο Ηλίας Λιβάνης λέει σε συνομιλητές του ότι είναι κοντά στις θέσεις του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ και δεν σχετίζεται με τις προετοιμασίες του Σαμαρά, όμως business is business.
Ποτό στην ταράτσα
-Μένω σε εκλογικό τόνο, γιατί χθες στη ΝΔ η γραμματεία Παραγωγικών Φορέων του κόμματος έκανε ένα καλοκαιρινό ποτό στην ταράτσα, με προσκεκλημένους προέδρους Επιμελητηρίων, παραγωγικούς φορείς, προέδρους νομαρχιακών και τοπικών οργανώσεων, σύνολο περί τα 200 άτομα. Πήγαν βεβαίως ο γραμματέας Κυρανάκης, ο γενικός διευθυντής Σμυρλής κ.λπ., ενώ μίλησαν ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο Κώστας Μπακογιάννης. Κοινώς, ζύμωση με όλα τα κοινά και όλες τις τάξεις, ενώ αυτούς τους συγκεκριμένους τους αφορά ιδιαίτερα το περιεχόμενο της ΔΕΘ.
Ο «άγιος» της περιφέρειας
-Μιας και λέμε για εκλογικά και περιοδείες, χθες από την Εύβοια ο Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη που έχει επωμιστεί με το να «τρέχει» όλον τον περιφερειακό σχεδιασμό. Μάλιστα, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φανής Σπανός του απένειμε και τίτλο, περιγράφοντάς τον ως «άγιο της ελληνικής περιφέρειας», υπό την έννοια ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιον να αποταθούν στο Μ.Μ.
Εφτά νομά σ' ένα δωμά και ο άγριος διάλογος Παππά-Γιαννούλη
-Θα περίμενε κανείς ότι στην έκτακτη συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα έβγαινε το ένστικτο αυτοσυντήρησης και θα επικρατούσε ένα κλίμα ομόνοιας μεταξύ των συμμετεχόντων που δεν ήταν και πολλοί. Ωστόσο, οι εφτά νομά σ' ένα δωμά, που λέει και το λαϊκό άσμα, κατάφεραν να γίνουν μαλλιά-κουβάρια, δείγμα του χάους που επικρατεί στην άλλοτε πρώτη φορά κυβερνώσα αριστερά. Σας θυμίζω ότι η έκτακτη συνεδρίαση προγραμματίστηκε προκειμένου να εκλεγεί ο Γιάννης Αμανατίδης γραμματέας της ΚΟ ώστε στη συνέχεια να υπογράψει την επιστολή επιστροφής του Παύλου Πολάκη και ακολούθως να γίνουν οι αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου προέδρου στις οποίες βέβαια θα συμμετάσχει και ο Κρητικός βουλευτής. Μαθαίνω όμως ότι κατά την έναρξη της τυπικής συνεδρίασης ζήτησε τον λόγο ο Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος συμμετείχε μέσω zoom και πρότεινε μαζί με γραμματέα να εκλέξουν και νέο πρόεδρο! Προφανώς, για να μην μπορέσει ο Πολάκης να είναι υποψήφιος. Την πρόταση έσπευσε να στηρίξει το δίδυμο Ακρίτα-Δούρου, όχι όμως και ο Νίκος Παππάς που είχε έντονο διάλογο με αναφορές σε “βαλτούς” και “Φιλιππινέζες”. Οι φωνές διαπέρασαν τις ξύλινες πόρτες της σχεδόν άδειας αίθουσας και οι αυτήκοοι μάρτυρες μου μετέφεραν την εξής στιχομυθία: - Παππάς: Είσαι βαλτός του Φάμελλου. - Γιαννούλης: Εγώ δεν έχω υπάρξει «Φιλιππινέζα» κανενός. Παππάς: Ποιοι (σ.σ. πτέρυγα Φάμελλου) με κατηγορούν για παρασκήνιο. Τους το επιστρέφω μαζί με τον εμετό μου. Για την ιστορία πάντως η πρόταση Γιαννούλη καταψηφίστηκε έστω και οριακά (3-4) καθώς εκτός του Ν. Παππά, διαφώνησαν Θ. Ξανθόπουλος, Γ. Παπαηλιού και Γ. Αμανατίδης.
Μέγα πλήθος και πάθος (αλλά και selfie) για τον Απόστολο Βακάκη
Περιοδεία αντί Συνόδου
-Μιας και λέμε για τα εκλογικά και τις σκέψεις Μητσοτάκη, να σας πω κάτι φαινομενικά άσχετο, αλλά ενδεχομένως πολύ σχετικό. Ο Πρόεδρος Τασούλας συμμετείχε χθες μέσω τηλεδιάσκεψης στη Σύνοδο των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την Ουκρανία εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Αυτό ήταν θεωρητικά δουλειά του Μητσοτάκη, καθώς αυτός ήταν κατά βάση προσκεκλημένος. Όμως ο Κ.Μ αποφάσισε να κάνει την περιοδεία στην Εύβοια και ζήτησε από τον ΠτΔ να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη διάσκεψη, κάτι που δείχνει ότι ο Μητσοτάκης δεν παίρνει καθόλου αψήφιστα την υπόθεση περιοδείες.
Τα γραφεία του Σαμαρά και ο Λιβάνης
-Έφτασε χθες στ’ αυτιά μου μια πληροφορία από τις καλές, ότι δηλαδή ο Σαμαράς είναι σε επαφή με τον Ηλία Λιβάνη, προκειμένου να βρει γραφεία να στεγάσει το νέο του κόμμα. Μάλιστα, κάποιοι εκτιμούν ότι η συμφωνία είναι πολύ κοντά και μπορεί να αφορά και το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων στη Σόλωνος. Ο Σαμαράς ήταν άλλωστε πολύ φίλος με τον μακαρίτη τον Αντώνη Λιβάνη, ενώ ο Ηλίας Λιβάνης είχε υπογράψει το κείμενο των «91» που είχε βγει πέρυσι το καλοκαίρι και είχε θεωρηθεί ως προανάκρουσμα για την ίδρυση κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Βέβαια, ο ίδιος ο Ηλίας Λιβάνης λέει σε συνομιλητές του ότι είναι κοντά στις θέσεις του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ και δεν σχετίζεται με τις προετοιμασίες του Σαμαρά, όμως business is business.
Ποτό στην ταράτσα
-Μένω σε εκλογικό τόνο, γιατί χθες στη ΝΔ η γραμματεία Παραγωγικών Φορέων του κόμματος έκανε ένα καλοκαιρινό ποτό στην ταράτσα, με προσκεκλημένους προέδρους Επιμελητηρίων, παραγωγικούς φορείς, προέδρους νομαρχιακών και τοπικών οργανώσεων, σύνολο περί τα 200 άτομα. Πήγαν βεβαίως ο γραμματέας Κυρανάκης, ο γενικός διευθυντής Σμυρλής κ.λπ., ενώ μίλησαν ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο Κώστας Μπακογιάννης. Κοινώς, ζύμωση με όλα τα κοινά και όλες τις τάξεις, ενώ αυτούς τους συγκεκριμένους τους αφορά ιδιαίτερα το περιεχόμενο της ΔΕΘ.
Ο «άγιος» της περιφέρειας
-Μιας και λέμε για εκλογικά και περιοδείες, χθες από την Εύβοια ο Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη που έχει επωμιστεί με το να «τρέχει» όλον τον περιφερειακό σχεδιασμό. Μάλιστα, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φανής Σπανός του απένειμε και τίτλο, περιγράφοντάς τον ως «άγιο της ελληνικής περιφέρειας», υπό την έννοια ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιον να αποταθούν στο Μ.Μ.
Εφτά νομά σ' ένα δωμά και ο άγριος διάλογος Παππά-Γιαννούλη
-Θα περίμενε κανείς ότι στην έκτακτη συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα έβγαινε το ένστικτο αυτοσυντήρησης και θα επικρατούσε ένα κλίμα ομόνοιας μεταξύ των συμμετεχόντων που δεν ήταν και πολλοί. Ωστόσο, οι εφτά νομά σ' ένα δωμά, που λέει και το λαϊκό άσμα, κατάφεραν να γίνουν μαλλιά-κουβάρια, δείγμα του χάους που επικρατεί στην άλλοτε πρώτη φορά κυβερνώσα αριστερά. Σας θυμίζω ότι η έκτακτη συνεδρίαση προγραμματίστηκε προκειμένου να εκλεγεί ο Γιάννης Αμανατίδης γραμματέας της ΚΟ ώστε στη συνέχεια να υπογράψει την επιστολή επιστροφής του Παύλου Πολάκη και ακολούθως να γίνουν οι αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου προέδρου στις οποίες βέβαια θα συμμετάσχει και ο Κρητικός βουλευτής. Μαθαίνω όμως ότι κατά την έναρξη της τυπικής συνεδρίασης ζήτησε τον λόγο ο Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος συμμετείχε μέσω zoom και πρότεινε μαζί με γραμματέα να εκλέξουν και νέο πρόεδρο! Προφανώς, για να μην μπορέσει ο Πολάκης να είναι υποψήφιος. Την πρόταση έσπευσε να στηρίξει το δίδυμο Ακρίτα-Δούρου, όχι όμως και ο Νίκος Παππάς που είχε έντονο διάλογο με αναφορές σε “βαλτούς” και “Φιλιππινέζες”. Οι φωνές διαπέρασαν τις ξύλινες πόρτες της σχεδόν άδειας αίθουσας και οι αυτήκοοι μάρτυρες μου μετέφεραν την εξής στιχομυθία: - Παππάς: Είσαι βαλτός του Φάμελλου. - Γιαννούλης: Εγώ δεν έχω υπάρξει «Φιλιππινέζα» κανενός. Παππάς: Ποιοι (σ.σ. πτέρυγα Φάμελλου) με κατηγορούν για παρασκήνιο. Τους το επιστρέφω μαζί με τον εμετό μου. Για την ιστορία πάντως η πρόταση Γιαννούλη καταψηφίστηκε έστω και οριακά (3-4) καθώς εκτός του Ν. Παππά, διαφώνησαν Θ. Ξανθόπουλος, Γ. Παπαηλιού και Γ. Αμανατίδης.
Μέγα πλήθος και πάθος (αλλά και selfie) για τον Απόστολο Βακάκη
-Στη χθεσινή συνέλευση της Jumbo έγινε της κακομοίρας καθώς πάνω από 60 άτομα στριμώχτηκαν στο γραφειάκι που γίνεται η συνέλευση. Εμφανής η παρουσία νέων μικρομετόχων, οι οποίοι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατευθύνονταν προς τον super star Βακάκη για να τον χαιρετήσουν από κοντά και να βγάλουν selfie. Η μουρμούρα ήταν περισσότερο για το ύψος του μερίσματος και λιγότερο για την πτωτική πορεία της μετοχής το τελευταία διάστημα. Άλλωστε κι ο επιχειρηματίας έκοψε κατευθείαν την κουβέντα λέγοντας πως δεν ασχολείται με τη μετοχή, δεν τον ενδιαφέρει, δεν κάνει κερδοσκοπικά παιχνίδια, ενώ χαρακτήρισε τη μετοχή “εργαλείο αποταμίευσης”. Σε ερώτηση μετόχου γιατί φεύγουν θεσμικοί επενδυτές από τις μετοχικές θέσεις που είχαν στην Jumbo, το απέδωσε στην αναβάθμιση του ΧΑ. Ένας μέτοχος τον ρώτησε γιατί δεν αγοράζει ο ίδιος μετοχές. “Κι εσύ πού το ξέρεις” απάντησε ο Βακάκης, με τον μέτοχο να απαντά πως θα έπρεπε να το δηλώνει. “Κάνε λίγο υπομονή” ανταπάντησε, προσθέτοντας πως “η προδιάθεσή μου είναι αν έχω κέρδη να τα επενδύσω. Η στρατηγική μας ως οικογένεια είναι όχι όλα τα λεφτά σε ένα καλάθι. Αν με ρωτάτε αν έχω ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία, απαντώ ευθέως πως έχω”. Ακόμη απέκλεισε κατηγορηματικά ενδεχόμενο placement, δήλωσε πως δεν συμφωνεί με τα «3 ευρώ φόρος στα δέματα από Κίνα», ενώ όταν ρωτήθηκε για την Αction στη Ρουμανία, ενδεχομένως με κάποια χαιρεκακία είπε: “Αυτοί έχουν άλλο μοντέλο. Δεν ενδιαφέρομαι γι' αυτήν ούτε για άλλους δέκα που είναι στη Ρουμανία. Ο καθένας ας κάνει τη δουλειά του και καλή τύχη. Η Αction έχει πέσει 40% σε αξία, αλλά εγώ τι να πω; Ότι δικαιώθηκα; Οι άνθρωποι υπερέβαλαν, λέγανε βλακείες, πήγαν πάλι στις διαστάσεις τους. Εμάς μας ενδιαφέρει κάθε χρόνο να αυξάνουμε την παραγωγικότητά μας και να σεβόμαστε τον καταναλωτή. Όποιος δεν το κάνει, δεν έχει μέλλον. Υπάρχουν και στην Ελλάδα λιανέμποροι που πάνε πολύ καλά, σούπερ μάρκετ κ.ά. που σέβονται τον καταναλωτή. Να 'ρθω εγώ και να πω τι; Ότι θέλω λιγότερο ανταγωνισμό; αυτό είναι χαζομάρα”.
Στην αφετηρία η ΑΜΚ της Aktor
-Το «πράσινο φως» για την αύξηση κεφαλαίου που δρομολογεί ο όμιλος Aktor θα δώσουν σήμερα το πρωί οι μέτοχοι της εισηγμένης στην προγραμματισμένη γενική συνέλευση. Το 12ο θέμα της ημερήσιας ατζέντας αφορά την ΑΜΚ ύψους 650 εκατ. ευρώ και με βάση το σχέδιο αποφάσεων ζητείται η εξουσιοδότηση του ΔΣ για να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες, ενώ τονίζεται πως η δυνατότητα κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία του book building, να επιταχύνει την ολοκλήρωση μιας αύξησης κεφαλαίου και να συμβάλει στη διεύρυνση της μετοχικής βάσης και στη βελτίωση της διασποράς (free float) της μετοχής. Η AMK απευθύνεται κατά 80% στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και κατά 20% στους Έλληνες επενδυτές, ενώ τη διαδικασία υποστηρίζουν ως underwriters οι Bank of America Securities, Goldman Sachs και UBS. Τα κεφάλαια από την αύξηση κεφαλαίου μαζί με το ομόλογο που θα εκδοθεί (θα καλυφθεί από τη UBS με ιδιωτικό placement) θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό σχέδιο ύψους 3 δισ. ευρώ του Ομίλου για τα επόμενα πέντε χρόνια, με το 40% να αφορά τις παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ, 40% ΑΠΕ και 10% στο LNG.
AKTOR: Ισχυρά αντανακλαστικά στο ταμπλό – Μάζεψε τις απώλειες από το -5%
-Κι αφού ο λόγος είναι για την Aktor, να σημειώσουμε πως χθες σε μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση με έντονη μεταβλητότητα, η μετοχή του Ομίλου AKTOR έκανε ένα εντυπωσιακό ενδοσυνεδριακό γύρισμα. Αν και κατά τη διάρκεια της ημέρας οι πιέσεις οδήγησαν τον τίτλο έως και στα 12,96 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες που άγγιξαν το -5%, μετά τις 15:00 εκδηλώθηκε ισχυρή αντίδραση. Μαζεύοντας σχεδόν το σύνολο των απωλειών, η μετοχή ανέκαμψε έως τα 13,76 ευρώ, για να κλείσει τελικά στα 13,6 ευρώ με οριακή πτώση 0,15%, διαμορφώνοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 2,77 δισ. ευρώ. Η ανθεκτικότητα αυτή συνδέεται άμεσα με τις πυκνές επιχειρηματικές εξελίξεις γύρω από το μεγάλο χρηματοδοτικό πλάνο του ομίλου. Η αγορά υποδέχθηκε με θέρμη την είδηση ότι και ο τρίτος βασικός μέτοχος, η Blue Silk (κάτοχος του 15,9%), προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με νέα κεφάλαια έως 50 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυτή «κλειδώνει» την καθολική στήριξη των βασικών μετόχων στην επικείμενη αύξηση, καθώς WINEX Investments και Castellano Properties έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με συνολική επένδυση ύψους έως 300 εκατ. ευρώ.
Metlen: Η «κρυφή» υπεραξία των κυκλικών μετάλλων
-Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επισήμανση περιλαμβάνει η νέα έκθεση της Euroxx για τη Metlen, πίσω από την τιμή-στόχο των 56,8 ευρώ και τη σύσταση «Overweight». Ο οίκος διευκρινίζει ότι η αποτίμησή του με τη μέθοδο sum of the parts δεν ενσωματώνει ακόμη τη δραστηριότητα παραγωγής κυκλικών μετάλλων, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, θα μπορούσε να προσθέτει περίπου 200 εκατ. ευρώ, επαναλαμβανόμενων EBITDA ετησίως. Η αναφορά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς τα 200 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν περίπου στο 13% των EBITDA των 1,55 δισ. ευρώ που προβλέπει η Euroxx για το 2028. Πρόκειται, επομένως, όχι για μια περιφερειακή δραστηριότητα, αλλά για έναν δυνητικά νέο και υπολογίσιμο πυλώνα κερδοφορίας, ο οποίος θα μπορούσε να μεταβάλει αισθητά το επενδυτικό αφήγημα της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή-στόχος των 56,8 ευρώ και το περιθώριο ανόδου 38% βασίζονται στις υφιστάμενες δραστηριότητες, στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στα μέταλλα, στις προοπτικές του αλουμινίου, στην παραγωγή γαλλίου και στις πωλήσεις έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης.
To placement στην CrediaBank και οι δείκτες
-Καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένο ημερολόγιο για τις έκτακτες αναθεωρήσεις δεικτών, μόλις ολοκληρωθεί ή ανακοινωθεί ένα σημαντικό εταιρικό γεγονός (π.χ. μεγάλη ΑΜΚ, placement που αυξάνει σημαντικά το free float, συγχώνευση ή διαγραφή), ο πάροχος εξετάζει αν πληρούνται οι κανόνες για έκτακτη αλλαγή και εκδίδει σχετική ανακοίνωση. Άρα λογικά μετά την αύξηση του free float της Crediabank θα πρέπει ο FTSE Russel και ο Stoxx που έχουν συμπεριλάβει τη μετοχή σε δείκτες να προβούν στις σχετικές αλλαγές στη στάθμιση. Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή συμμετέχει στους δείκτες MSCI Greece Small Cap, FTSE All-World Index, FTSE Emerging Europe Large Cap Index, STOXX Greece, STOXX Developed and Emerging Markets, STOXX Emerging Markets και STOXX Global Total Market. Ωστόσο, ακόμα και αν δεν υπάρξει άμεσα κάποια αλλαγή στην επόμενη τακτική τριμηνιαία αναθεώρηση του Σεπτεμβρίου, η αλλαγή της ελεύθερης διασποράς θα φέρει κάποιες εισροές στη μετοχή.
Τα απόνερα στην Ευρώπη Holdings
-Η αύξηση της μεταβλητότητας χθες στη μετοχή της CrediaBank δεν άφησε ανεπηρέαστη και την Ευρώπη Holdings για την οποία υπάρχει σχέση ανταλλαγής εκτός από το χρηματικό αντάλλαγμα (1,446 μετοχές της CrediaBank για κάθε 1 μετοχή της Ευρώπη Holdings). Η μετοχή της Ευρώπη Holdings ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 7% και υψηλό όγκο συναλλαγών που άγγιξε τις 150 χιλιάδες τεμάχια, υπερπολλαπλάσιος των προηγούμενων συνεδριάσεων.
Αναβάθμιση του ρόλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας
-Την πολυπόθητη «σφραγίδα ποιότητας» του Pillar Assessment απέκτησε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), σηματοδοτώντας μια σημαντική θεσμική αναβάθμιση του ρόλου της. Το Pillar Assessment είναι η επίσημη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της οποίας πιστοποιείται ότι ένας χρηματοδοτικός οργανισμός διαθέτει τα απαραίτητα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων, λογιστικής, διαφάνειας και πρόληψης της απάτης, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται απευθείας ευρωπαϊκά κονδύλια. Η σημασία της πιστοποίησης είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Συγκεκριμένα, αποκτά τη δυνατότητα να διαχειρίζεται ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα απευθείας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενισχύει τη θεσμική της αξιοπιστία και ευθυγραμμίζεται με τα πρότυπα λειτουργίας των μεγάλων ευρωπαϊκών αναπτυξιακών τραπεζών. Παράλληλα, αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, διευκολύνεται η προσέλκυση περισσότερων ευρωπαϊκών πόρων προς την ελληνική οικονομία –με βασικούς αποδέκτες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις– ενώ αποκτά και τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων και εκτός των ελληνικών συνόρων.
ΕΚΤΕΡ: Αλλαγή πίστας με πτυχίο 7ης τάξης και ράλι με το βλέμμα πίσω στο 2000
-Η ΕΚΤΕΡ αναδείχθηκε στον πρωταγωνιστή της μικρής κεφαλαιοποίησης, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό ράλι της τάξης του 6,1% και έκλεισε στα 5,39 ευρώ. Πρόκειται για την καλύτερη ημερήσια επίδοση του τελευταίου τριμήνου, η οποία συνοδεύτηκε από αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τον τζίρο να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ. Ο καταλύτης της ανόδου ήταν η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας για την απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η είσοδος στην ανώτατη αυτή βαθμίδα οδηγεί την ΕΚΤΕΡ σε αλλαγή πίστας, καθώς της επιτρέπει πλέον να διεκδικεί αυτόνομα δημόσια έργα του μέγιστου δυνατού προϋπολογισμού. Με τη δυναμική αυτή κίνηση, η μετοχή μείωσε τη διαφορά της από το πρόσφατο υψηλό έτους των 5,46 ευρώ. Για να βρει κανείς τα αμέσως υψηλότερα επίπεδα τιμών, πρέπει να ανατρέξει 26 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στον Μάρτιο του 2000. Από τις αρχές του έτους, ο τίτλος καταγράφει κέρδη που υπερβαίνουν το 43%, με τη χρηματιστηριακή αξία της κατασκευαστικής εταιρείας να προσεγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ, ενσωματώνοντας τις νέες διευρυμένες επιχειρησιακές της προοπτικές.
Τα τηλέφωνα δεν σταματούν να χτυπάνε ούτε τη νύχτα...
-Όσο τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στις εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στα γραφεία των μεγάλων ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών επικρατεί ένας διαφορετικός «πυρετός». Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες ημέρες αρκετοί επικεφαλής στόλων, operations managers και ναυλωτές βρίσκονται σχεδόν σε μόνιμη ανοικτή γραμμή επικοινωνίας, ακόμη και τα ξημερώματα. Όπως λένε άνθρωποι της αγοράς, σήμερα καμία απόφαση για ταξίδι προς τον Περσικό Κόλπο δεν λαμβάνεται με τον αυτόματο πιλότο. Κάθε ναύλωση περνά από ένα άτυπο... συμβούλιο πολέμου, όπου συμμετέχουν ασφαλιστές, P&I Clubs, σύμβουλοι ασφαλείας, brokers και χρηματοδότες. Τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν και να απαιτήσουν νέα αξιολόγηση. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου πλοία καθυστερούν την άφιξή τους εκτός της περιοχής, περιμένοντας το κατάλληλο «παράθυρο» ασφαλούς διέλευσης. Άλλες φορές, μια νέα στρατιωτική εξέλιξη αρκεί για να ανατραπεί ολόκληρος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός μέσα σε λίγα λεπτά. Και μπορεί οι υψηλοί ναύλοι να αποτελούν ισχυρό κίνητρο, όμως όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις επιμένουν ότι αυτή την περίοδο το βασικό ερώτημα δεν είναι πόσα θα πληρωθεί το ταξίδι, αλλά αν αξίζει να πραγματοποιηθεί.
Γιατί η Σεμίραμις δεν βιάζεται – Το παρασκήνιο πίσω από τη νέα παράταση
-Η δεύτερη παράταση της δημόσιας πρότασης της Diana Shipping για την εξαγορά της Genco Shipping ίσως λέει περισσότερα από όσα αναφέρει η ίδια η ανακοίνωση. Η Diana της Σεμίραμις Παληού έχει ήδη δείξει τα χαρτιά της. Διαθέτει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, δεν βελτιώνει το τίμημα και επιμένει ότι η προσφορά της παραμένει ελκυστική. Αυτό σημαίνει ότι δεν αισθάνεται πίεση να αγοράσει με κάθε κόστος. Αντίθετα, μεταφέρει την πίεση στην άλλη πλευρά. Το βλέμμα πλέον δεν είναι στραμμένο στο πόσες ακόμη μετοχές θα συγκεντρωθούν μέχρι τις 24 Ιουλίου. Το πραγματικό ζητούμενο είναι αν οι μεγάλοι θεσμικοί μέτοχοι της Genco θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη διοίκηση ή αν θα ζητήσουν να ανοίξει επιτέλους ένας ουσιαστικός διάλογος με την Diana. Αυτή είναι η συζήτηση που εξελίσσεται στα γραφεία των επενδυτικών κεφαλαίων και όχι στις δημόσιες ανακοινώσεις. Έμπειροι παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι όσο παραμένει στο τραπέζι μια πρόταση με σημαντικό premium και πλήρως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, το διοικητικό συμβούλιο της Genco καλείται να αιτιολογεί διαρκώς τη στάση του απέναντι στους μετόχους. Αυτό αυξάνει σταδιακά την πίεση, ακόμη και αν δεν μεταφράζεται άμεσα σε νέες προσφερόμενες μετοχές. Δεν είναι τυχαίο ότι η Diana επιλέγει να κρατά ανοικτή τη διαδικασία αντί να κλιμακώσει την αντιπαράθεση. Το επόμενο δεκαήμερο, επομένως, ίσως να κριθεί το αν οι βασικοί μέτοχοι της Genco θα θεωρήσουν ότι η διοίκηση έχει πλέον περισσότερους λόγους να συζητήσει παρά να αρνείται. Και αυτή είναι η λεπτομέρεια που παρακολουθεί σήμερα πιο στενά η αγορά.
Το μεγάλο παιχνίδι των Ελλήνων εφοπλιστών μόλις άρχισε
-Όσοι περνούν καθημερινά τις πόρτες των ναυλομεσιτικών γραφείων του Πειραιά, λένε ότι το τελευταίο διάστημα τα τηλέφωνα χτυπούν περισσότερο από το συνηθισμένο. Οι συζητήσεις δεν αφορούν μόνο τους ναύλους ή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και ένα θέμα που πάντα προδίδει τις προθέσεις των μεγάλων παικτών. Τις αγοραπωλησίες πλοίων. Οι αριθμοί των τελευταίων εβδομάδων δείχνουν ότι οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν ανεβάσει ξανά ταχύτητα στην αγορά των second hand. Μόνο από τις αρχές του 2026 έχουν αλλάξει χέρια περίπου 100 δεξαμενόπλοια μεσαίου μεγέθους-MR, έναντι περίπου 70 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση άνω του 40%. Από αυτά, περίπου 21 πλοία κατέληξαν σε ελληνικά χέρια, επιβεβαιώνοντας ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν από τους πιο δραστήριους επενδυτές διεθνώς. Και δεν είναι μόνο τα μεταχειρισμένα. Στην αγορά ακούγεται ότι οι πλοιοκτήτες κοιτούν ήδη την επόμενη ημέρα, καθώς έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 60 παραγγελίες για νεότευκτα MR-2 και ακόμη έξι για MR-1, ένδειξη ότι η εμπιστοσύνη στις προοπτικές του κλάδου παραμένει ισχυρή. Το ίδιο κλίμα επικρατεί και στα containerships, όπου οι αξίες ανεβαίνουν με ταχύτητα. Δεν πέρασε απαρατήρητο ότι δύο containerships ηλικίας 24 ετών πωλήθηκαν προς περίπου 27 εκατ. δολάρια το καθένα, σε τιμή αισθητά υψηλότερη από εκείνη με την οποία είχαν αγοραστεί λίγους μήνες πριν. Στα ναυτιλιακά γραφεία του Πειραιά, πάντως, αρκετοί πιστεύουν ότι η σημερινή κινητικότητα δεν έχει ακόμη κορυφωθεί. Η εκτίμηση που κυκλοφορεί είναι πως όσο οι αξίες διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και οι ναύλοι στηρίζουν τις αποτιμήσεις, δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη περισσότερες ελληνικές υπογραφές σε νέες συμφωνίες μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Οι κινήσεις, άλλωστε, προηγούνται πάντα των ανακοινώσεων. Αυτό που συζητείται πλέον στα ναυλομεσιτικά γραφεία του Πειραιά δεν είναι αν θα γίνουν νέες αγορές, αλλά ποιοι γνωστοί Έλληνες εφοπλιστές ετοιμάζονται να εμφανιστούν στις επόμενες συμφωνίες πριν από το τέλος του καλοκαιριού.
Ο Ντόναλντ, η απόσυρση του 20% και τα κέρδη των ναυτιλιακών
-Στη Wall Street, οι επενδυτές αγοράζουν αυτό που πιστεύουν ότι θα συμβεί αύριο. Και αυτό ακριβώς φάνηκε στη συνεδρίαση της Τρίτης, όταν οι μετοχές των ναυτιλιακών εταιρειών με στόλο από δεξαμενόπλοιων αντέδρασαν έντονα ανοδικά, παρά το γεγονός ότι η κρίση στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο με νέα επίθεση σε δύο VLCC και την επαναφορά του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Η αγορά δεν πανηγύρισε για τις επιθέσεις, αλλά επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε πίσω από την πρόθεσή του να επιβάλει τέλος 20% στα φορτία που θα διέρχονταν από το Ορμούζ υπό αμερικανική προστασία. Για τους traders, αυτό ερμηνεύτηκε ως μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να αναζητά τρόπους να κρατήσει ανοικτή τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του κόσμου, χωρίς να εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο το κόστος μεταφοράς. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι ήταν οι εταιρείες με ισχυρή παρουσία στα VLCC, όπως η DHT Holdings, η Okeanis Eco Tankers και η Frontline. Η αγορά προεξοφλεί ότι όσο διαρκεί η αβεβαιότητα, οι ναύλοι των μεγάλων δεξαμενόπλοιων θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και οι ταμειακές ροές των εταιρειών θα ενισχυθούν.
Mια δικαστική απόφαση που «κοκκίνισε» τον προϋπολογισμό του Μπέσεντ
-Ο Ιούνιος είναι παραδοσιακά «καλός» μήνας για το ταμείο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Είναι ο μήνας τριμηνιαίων φορολογικών πληρωμών. Φέτος όμως έκλεισε με έλλειμμα $120 δισ., από πλεόνασμα $27 δισ. πέρυσι. Αιτία της ανατροπής είναι το ίδιο εργαλείο που ο Λευκός Οίκος διαφήμιζε ως «μηχανή εσόδων» που τελικά μετατράπηκε σε «μηχανή επιστροφών». Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τον Ιούνιο, το Αμερικανικό Δημόσιο εισέπραξε 23,6 δισ. από δασμούς αλλά επέστρεψε $49,2 δισ. σε εισαγωγείς, καθαρή εκροή $25,6 δισ. μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του περασμένου Φεβρουαρίου, που έκρινε παράνομους τους δασμούς Τραμπ (IEEPA). Οι επιστροφές διπλασιάστηκαν από τα $22 δισ. του Μαΐου, ενώ η συνολική «δεξαμενή» προς επιστροφή εκτιμάται στα $166 δισ. συν τους τόκους. Τα συνολικά έσοδα Ιουνίου υποχώρησαν -6% στα $496 δισ., ενώ οι δαπάνες εκτοξεύθηκαν στα $616 δισ. Αυτό το τελευταίο μέγεθος είναι ιδιαίτερα αυξημένο από ημερολογιακές μεταθέσεις πληρωμών. Ακόμη και προσαρμοσμένο, όμως, το έλλειμμα του μήνα είναι αυξημένο +79%. Στο 9μηνο του δημοσιονομικού έτους 2026, το έλλειμμα φτάνει το 1,37 τρισ. δολάρια. Είναι το 3ο υψηλότερο έλλειμμα 9μήνου στην ιστορία, μεγαλύτερο, όπως σημειώνει το CRFB, από ολόκληρο το δημοσιονομικό έτος 2025. Η χρονιά οδεύει προς έλλειμμα πάνω από τα 2 τρισ. δολάρια. Υπάρχει όμως και ο ύφαλος των τόκων. Οι καθαρές δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους σε εννέα μήνες, ξεπέρασαν τα $827 δισ. (+78 δισ. σε ετήσια βάση). Το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο και από τον αμυντικό προϋπολογισμό (713 δισ.), σε πορεία ιστορικού ρεκόρ. Ο Μπέσεντ υπόσχεται «επανεκκίνηση» των δασμών με άλλες νομικές βάσεις. Η Evercore προβλέπει μελλοντικά έσοδα άνω των 300 δισ. ετησίως. Μέχρι τότε, όμως, οι αγορές ομολόγων διαβάζουν έναν απλό λογαριασμό. Χρέος $39 τρισ., τόκοι που τρέχουν ταχύτερα από κάθε άλλο κονδύλι, και ένα Ανώτατο Δικαστήριο που θύμισε ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν ασκείται με διατάγματα.
Το Ντουμπάι αντεπιτίθεται
-Αξίζει μια ματιά στον χάρτη, για να γίνει κατανοητή η σημασία της είδησης. Στη μικρή ανατολική ακτή των Εμιράτων, στον Κόλπο του Ομάν, τη μοναδική λωρίδα γης που ανήκει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έξω από το Στενό του Ορμούζ, γεννιέται ένα νέο λιμάνι. Σύμφωνα με τους Financial Times, η DP World βρίσκεται σε συζητήσεις για την ανάπτυξη ενός νέου, πολυχρηστικού λιμανιού, με container terminal στη Φουτζέιρα. Ο στόχος είναι προφανής, τα εμπορευματοκιβώτια θα μπαινοβγαίνουν στη χώρα, χωρίς να περνούν από το Στενό και θα μεταφέρονται οδικώς σε Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι. Από ‘κει, στις γειτονικές χώρες του Κόλπου. Από τον Μάρτιο, με το Ορμούζ ουσιαστικά κλειστό, η DP World εκτρέπει ήδη φορτία του Τζεμπέλ Αλί μέσω Φουτζέιρα και Χορ Φακάν, με φορτηγά. Το μεγέθη όμως δεν επαρκούν. Το Τζεμπέλ Αλί χειρίζεται πάνω από 19 εκατ. TEU ετησίως, το Χορ Φακάν 5 εκατ., η Φουτζέιρα μόλις 720.000. Η Φουτζέιρα είναι μια «έξοδος κινδύνου» που χρειάζεται επειγόντως διαπλάτυνση. Οι πωλήσεις ναυτιλιακών καυσίμων στη Φουτζέιρα έπεσαν σε ιστορικό χαμηλό τον Μάιο. Το νέο project, δίπλα στον σιδηρόδρομο Etihad Rail που ήδη ενώνει τις δύο ακτές. Το ίδιο κάνει και το πετρέλαιο. Η ADNOC έχει ολοκληρώσει σχεδόν το 50% του δεύτερου αγωγού προς Φουτζέιρα, που θα διπλασιάσει την εξαγωγική δυναμικότητα του υφιστάμενου ADCOP (1,8 εκατ. βαρέλια/ημέρα) από το 2027. Η Φουτζέιρα γεννήθηκε ως κόμβος στη δεκαετία του '80, όταν το Ιράν ναρκοθετούσε το Ορμούζ στον πόλεμο με το Ιράκ. Σαράντα χρόνια μετά, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε χωρίς περιστροφές ότι το Ορμούζ θα χάσει τη σημασία του.
Πηγή: https://www.newmoney.gr
Στην αφετηρία η ΑΜΚ της Aktor
-Το «πράσινο φως» για την αύξηση κεφαλαίου που δρομολογεί ο όμιλος Aktor θα δώσουν σήμερα το πρωί οι μέτοχοι της εισηγμένης στην προγραμματισμένη γενική συνέλευση. Το 12ο θέμα της ημερήσιας ατζέντας αφορά την ΑΜΚ ύψους 650 εκατ. ευρώ και με βάση το σχέδιο αποφάσεων ζητείται η εξουσιοδότηση του ΔΣ για να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες, ενώ τονίζεται πως η δυνατότητα κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία του book building, να επιταχύνει την ολοκλήρωση μιας αύξησης κεφαλαίου και να συμβάλει στη διεύρυνση της μετοχικής βάσης και στη βελτίωση της διασποράς (free float) της μετοχής. Η AMK απευθύνεται κατά 80% στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και κατά 20% στους Έλληνες επενδυτές, ενώ τη διαδικασία υποστηρίζουν ως underwriters οι Bank of America Securities, Goldman Sachs και UBS. Τα κεφάλαια από την αύξηση κεφαλαίου μαζί με το ομόλογο που θα εκδοθεί (θα καλυφθεί από τη UBS με ιδιωτικό placement) θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό σχέδιο ύψους 3 δισ. ευρώ του Ομίλου για τα επόμενα πέντε χρόνια, με το 40% να αφορά τις παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ, 40% ΑΠΕ και 10% στο LNG.
AKTOR: Ισχυρά αντανακλαστικά στο ταμπλό – Μάζεψε τις απώλειες από το -5%
-Κι αφού ο λόγος είναι για την Aktor, να σημειώσουμε πως χθες σε μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση με έντονη μεταβλητότητα, η μετοχή του Ομίλου AKTOR έκανε ένα εντυπωσιακό ενδοσυνεδριακό γύρισμα. Αν και κατά τη διάρκεια της ημέρας οι πιέσεις οδήγησαν τον τίτλο έως και στα 12,96 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες που άγγιξαν το -5%, μετά τις 15:00 εκδηλώθηκε ισχυρή αντίδραση. Μαζεύοντας σχεδόν το σύνολο των απωλειών, η μετοχή ανέκαμψε έως τα 13,76 ευρώ, για να κλείσει τελικά στα 13,6 ευρώ με οριακή πτώση 0,15%, διαμορφώνοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 2,77 δισ. ευρώ. Η ανθεκτικότητα αυτή συνδέεται άμεσα με τις πυκνές επιχειρηματικές εξελίξεις γύρω από το μεγάλο χρηματοδοτικό πλάνο του ομίλου. Η αγορά υποδέχθηκε με θέρμη την είδηση ότι και ο τρίτος βασικός μέτοχος, η Blue Silk (κάτοχος του 15,9%), προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με νέα κεφάλαια έως 50 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυτή «κλειδώνει» την καθολική στήριξη των βασικών μετόχων στην επικείμενη αύξηση, καθώς WINEX Investments και Castellano Properties έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με συνολική επένδυση ύψους έως 300 εκατ. ευρώ.
Metlen: Η «κρυφή» υπεραξία των κυκλικών μετάλλων
-Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επισήμανση περιλαμβάνει η νέα έκθεση της Euroxx για τη Metlen, πίσω από την τιμή-στόχο των 56,8 ευρώ και τη σύσταση «Overweight». Ο οίκος διευκρινίζει ότι η αποτίμησή του με τη μέθοδο sum of the parts δεν ενσωματώνει ακόμη τη δραστηριότητα παραγωγής κυκλικών μετάλλων, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, θα μπορούσε να προσθέτει περίπου 200 εκατ. ευρώ, επαναλαμβανόμενων EBITDA ετησίως. Η αναφορά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς τα 200 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν περίπου στο 13% των EBITDA των 1,55 δισ. ευρώ που προβλέπει η Euroxx για το 2028. Πρόκειται, επομένως, όχι για μια περιφερειακή δραστηριότητα, αλλά για έναν δυνητικά νέο και υπολογίσιμο πυλώνα κερδοφορίας, ο οποίος θα μπορούσε να μεταβάλει αισθητά το επενδυτικό αφήγημα της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή-στόχος των 56,8 ευρώ και το περιθώριο ανόδου 38% βασίζονται στις υφιστάμενες δραστηριότητες, στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στα μέταλλα, στις προοπτικές του αλουμινίου, στην παραγωγή γαλλίου και στις πωλήσεις έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης.
To placement στην CrediaBank και οι δείκτες
-Καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένο ημερολόγιο για τις έκτακτες αναθεωρήσεις δεικτών, μόλις ολοκληρωθεί ή ανακοινωθεί ένα σημαντικό εταιρικό γεγονός (π.χ. μεγάλη ΑΜΚ, placement που αυξάνει σημαντικά το free float, συγχώνευση ή διαγραφή), ο πάροχος εξετάζει αν πληρούνται οι κανόνες για έκτακτη αλλαγή και εκδίδει σχετική ανακοίνωση. Άρα λογικά μετά την αύξηση του free float της Crediabank θα πρέπει ο FTSE Russel και ο Stoxx που έχουν συμπεριλάβει τη μετοχή σε δείκτες να προβούν στις σχετικές αλλαγές στη στάθμιση. Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή συμμετέχει στους δείκτες MSCI Greece Small Cap, FTSE All-World Index, FTSE Emerging Europe Large Cap Index, STOXX Greece, STOXX Developed and Emerging Markets, STOXX Emerging Markets και STOXX Global Total Market. Ωστόσο, ακόμα και αν δεν υπάρξει άμεσα κάποια αλλαγή στην επόμενη τακτική τριμηνιαία αναθεώρηση του Σεπτεμβρίου, η αλλαγή της ελεύθερης διασποράς θα φέρει κάποιες εισροές στη μετοχή.
Τα απόνερα στην Ευρώπη Holdings
-Η αύξηση της μεταβλητότητας χθες στη μετοχή της CrediaBank δεν άφησε ανεπηρέαστη και την Ευρώπη Holdings για την οποία υπάρχει σχέση ανταλλαγής εκτός από το χρηματικό αντάλλαγμα (1,446 μετοχές της CrediaBank για κάθε 1 μετοχή της Ευρώπη Holdings). Η μετοχή της Ευρώπη Holdings ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 7% και υψηλό όγκο συναλλαγών που άγγιξε τις 150 χιλιάδες τεμάχια, υπερπολλαπλάσιος των προηγούμενων συνεδριάσεων.
Αναβάθμιση του ρόλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας
-Την πολυπόθητη «σφραγίδα ποιότητας» του Pillar Assessment απέκτησε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), σηματοδοτώντας μια σημαντική θεσμική αναβάθμιση του ρόλου της. Το Pillar Assessment είναι η επίσημη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της οποίας πιστοποιείται ότι ένας χρηματοδοτικός οργανισμός διαθέτει τα απαραίτητα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων, λογιστικής, διαφάνειας και πρόληψης της απάτης, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται απευθείας ευρωπαϊκά κονδύλια. Η σημασία της πιστοποίησης είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Συγκεκριμένα, αποκτά τη δυνατότητα να διαχειρίζεται ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα απευθείας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενισχύει τη θεσμική της αξιοπιστία και ευθυγραμμίζεται με τα πρότυπα λειτουργίας των μεγάλων ευρωπαϊκών αναπτυξιακών τραπεζών. Παράλληλα, αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, διευκολύνεται η προσέλκυση περισσότερων ευρωπαϊκών πόρων προς την ελληνική οικονομία –με βασικούς αποδέκτες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις– ενώ αποκτά και τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων και εκτός των ελληνικών συνόρων.
ΕΚΤΕΡ: Αλλαγή πίστας με πτυχίο 7ης τάξης και ράλι με το βλέμμα πίσω στο 2000
-Η ΕΚΤΕΡ αναδείχθηκε στον πρωταγωνιστή της μικρής κεφαλαιοποίησης, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό ράλι της τάξης του 6,1% και έκλεισε στα 5,39 ευρώ. Πρόκειται για την καλύτερη ημερήσια επίδοση του τελευταίου τριμήνου, η οποία συνοδεύτηκε από αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τον τζίρο να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ. Ο καταλύτης της ανόδου ήταν η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας για την απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η είσοδος στην ανώτατη αυτή βαθμίδα οδηγεί την ΕΚΤΕΡ σε αλλαγή πίστας, καθώς της επιτρέπει πλέον να διεκδικεί αυτόνομα δημόσια έργα του μέγιστου δυνατού προϋπολογισμού. Με τη δυναμική αυτή κίνηση, η μετοχή μείωσε τη διαφορά της από το πρόσφατο υψηλό έτους των 5,46 ευρώ. Για να βρει κανείς τα αμέσως υψηλότερα επίπεδα τιμών, πρέπει να ανατρέξει 26 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στον Μάρτιο του 2000. Από τις αρχές του έτους, ο τίτλος καταγράφει κέρδη που υπερβαίνουν το 43%, με τη χρηματιστηριακή αξία της κατασκευαστικής εταιρείας να προσεγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ, ενσωματώνοντας τις νέες διευρυμένες επιχειρησιακές της προοπτικές.
Τα τηλέφωνα δεν σταματούν να χτυπάνε ούτε τη νύχτα...
-Όσο τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στις εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στα γραφεία των μεγάλων ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών επικρατεί ένας διαφορετικός «πυρετός». Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες ημέρες αρκετοί επικεφαλής στόλων, operations managers και ναυλωτές βρίσκονται σχεδόν σε μόνιμη ανοικτή γραμμή επικοινωνίας, ακόμη και τα ξημερώματα. Όπως λένε άνθρωποι της αγοράς, σήμερα καμία απόφαση για ταξίδι προς τον Περσικό Κόλπο δεν λαμβάνεται με τον αυτόματο πιλότο. Κάθε ναύλωση περνά από ένα άτυπο... συμβούλιο πολέμου, όπου συμμετέχουν ασφαλιστές, P&I Clubs, σύμβουλοι ασφαλείας, brokers και χρηματοδότες. Τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν και να απαιτήσουν νέα αξιολόγηση. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου πλοία καθυστερούν την άφιξή τους εκτός της περιοχής, περιμένοντας το κατάλληλο «παράθυρο» ασφαλούς διέλευσης. Άλλες φορές, μια νέα στρατιωτική εξέλιξη αρκεί για να ανατραπεί ολόκληρος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός μέσα σε λίγα λεπτά. Και μπορεί οι υψηλοί ναύλοι να αποτελούν ισχυρό κίνητρο, όμως όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις επιμένουν ότι αυτή την περίοδο το βασικό ερώτημα δεν είναι πόσα θα πληρωθεί το ταξίδι, αλλά αν αξίζει να πραγματοποιηθεί.
Γιατί η Σεμίραμις δεν βιάζεται – Το παρασκήνιο πίσω από τη νέα παράταση
-Η δεύτερη παράταση της δημόσιας πρότασης της Diana Shipping για την εξαγορά της Genco Shipping ίσως λέει περισσότερα από όσα αναφέρει η ίδια η ανακοίνωση. Η Diana της Σεμίραμις Παληού έχει ήδη δείξει τα χαρτιά της. Διαθέτει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, δεν βελτιώνει το τίμημα και επιμένει ότι η προσφορά της παραμένει ελκυστική. Αυτό σημαίνει ότι δεν αισθάνεται πίεση να αγοράσει με κάθε κόστος. Αντίθετα, μεταφέρει την πίεση στην άλλη πλευρά. Το βλέμμα πλέον δεν είναι στραμμένο στο πόσες ακόμη μετοχές θα συγκεντρωθούν μέχρι τις 24 Ιουλίου. Το πραγματικό ζητούμενο είναι αν οι μεγάλοι θεσμικοί μέτοχοι της Genco θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη διοίκηση ή αν θα ζητήσουν να ανοίξει επιτέλους ένας ουσιαστικός διάλογος με την Diana. Αυτή είναι η συζήτηση που εξελίσσεται στα γραφεία των επενδυτικών κεφαλαίων και όχι στις δημόσιες ανακοινώσεις. Έμπειροι παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι όσο παραμένει στο τραπέζι μια πρόταση με σημαντικό premium και πλήρως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, το διοικητικό συμβούλιο της Genco καλείται να αιτιολογεί διαρκώς τη στάση του απέναντι στους μετόχους. Αυτό αυξάνει σταδιακά την πίεση, ακόμη και αν δεν μεταφράζεται άμεσα σε νέες προσφερόμενες μετοχές. Δεν είναι τυχαίο ότι η Diana επιλέγει να κρατά ανοικτή τη διαδικασία αντί να κλιμακώσει την αντιπαράθεση. Το επόμενο δεκαήμερο, επομένως, ίσως να κριθεί το αν οι βασικοί μέτοχοι της Genco θα θεωρήσουν ότι η διοίκηση έχει πλέον περισσότερους λόγους να συζητήσει παρά να αρνείται. Και αυτή είναι η λεπτομέρεια που παρακολουθεί σήμερα πιο στενά η αγορά.
Το μεγάλο παιχνίδι των Ελλήνων εφοπλιστών μόλις άρχισε
-Όσοι περνούν καθημερινά τις πόρτες των ναυλομεσιτικών γραφείων του Πειραιά, λένε ότι το τελευταίο διάστημα τα τηλέφωνα χτυπούν περισσότερο από το συνηθισμένο. Οι συζητήσεις δεν αφορούν μόνο τους ναύλους ή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και ένα θέμα που πάντα προδίδει τις προθέσεις των μεγάλων παικτών. Τις αγοραπωλησίες πλοίων. Οι αριθμοί των τελευταίων εβδομάδων δείχνουν ότι οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν ανεβάσει ξανά ταχύτητα στην αγορά των second hand. Μόνο από τις αρχές του 2026 έχουν αλλάξει χέρια περίπου 100 δεξαμενόπλοια μεσαίου μεγέθους-MR, έναντι περίπου 70 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση άνω του 40%. Από αυτά, περίπου 21 πλοία κατέληξαν σε ελληνικά χέρια, επιβεβαιώνοντας ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν από τους πιο δραστήριους επενδυτές διεθνώς. Και δεν είναι μόνο τα μεταχειρισμένα. Στην αγορά ακούγεται ότι οι πλοιοκτήτες κοιτούν ήδη την επόμενη ημέρα, καθώς έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 60 παραγγελίες για νεότευκτα MR-2 και ακόμη έξι για MR-1, ένδειξη ότι η εμπιστοσύνη στις προοπτικές του κλάδου παραμένει ισχυρή. Το ίδιο κλίμα επικρατεί και στα containerships, όπου οι αξίες ανεβαίνουν με ταχύτητα. Δεν πέρασε απαρατήρητο ότι δύο containerships ηλικίας 24 ετών πωλήθηκαν προς περίπου 27 εκατ. δολάρια το καθένα, σε τιμή αισθητά υψηλότερη από εκείνη με την οποία είχαν αγοραστεί λίγους μήνες πριν. Στα ναυτιλιακά γραφεία του Πειραιά, πάντως, αρκετοί πιστεύουν ότι η σημερινή κινητικότητα δεν έχει ακόμη κορυφωθεί. Η εκτίμηση που κυκλοφορεί είναι πως όσο οι αξίες διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και οι ναύλοι στηρίζουν τις αποτιμήσεις, δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη περισσότερες ελληνικές υπογραφές σε νέες συμφωνίες μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Οι κινήσεις, άλλωστε, προηγούνται πάντα των ανακοινώσεων. Αυτό που συζητείται πλέον στα ναυλομεσιτικά γραφεία του Πειραιά δεν είναι αν θα γίνουν νέες αγορές, αλλά ποιοι γνωστοί Έλληνες εφοπλιστές ετοιμάζονται να εμφανιστούν στις επόμενες συμφωνίες πριν από το τέλος του καλοκαιριού.
Ο Ντόναλντ, η απόσυρση του 20% και τα κέρδη των ναυτιλιακών
-Στη Wall Street, οι επενδυτές αγοράζουν αυτό που πιστεύουν ότι θα συμβεί αύριο. Και αυτό ακριβώς φάνηκε στη συνεδρίαση της Τρίτης, όταν οι μετοχές των ναυτιλιακών εταιρειών με στόλο από δεξαμενόπλοιων αντέδρασαν έντονα ανοδικά, παρά το γεγονός ότι η κρίση στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο με νέα επίθεση σε δύο VLCC και την επαναφορά του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Η αγορά δεν πανηγύρισε για τις επιθέσεις, αλλά επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε πίσω από την πρόθεσή του να επιβάλει τέλος 20% στα φορτία που θα διέρχονταν από το Ορμούζ υπό αμερικανική προστασία. Για τους traders, αυτό ερμηνεύτηκε ως μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να αναζητά τρόπους να κρατήσει ανοικτή τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του κόσμου, χωρίς να εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο το κόστος μεταφοράς. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι ήταν οι εταιρείες με ισχυρή παρουσία στα VLCC, όπως η DHT Holdings, η Okeanis Eco Tankers και η Frontline. Η αγορά προεξοφλεί ότι όσο διαρκεί η αβεβαιότητα, οι ναύλοι των μεγάλων δεξαμενόπλοιων θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και οι ταμειακές ροές των εταιρειών θα ενισχυθούν.
Mια δικαστική απόφαση που «κοκκίνισε» τον προϋπολογισμό του Μπέσεντ
-Ο Ιούνιος είναι παραδοσιακά «καλός» μήνας για το ταμείο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Είναι ο μήνας τριμηνιαίων φορολογικών πληρωμών. Φέτος όμως έκλεισε με έλλειμμα $120 δισ., από πλεόνασμα $27 δισ. πέρυσι. Αιτία της ανατροπής είναι το ίδιο εργαλείο που ο Λευκός Οίκος διαφήμιζε ως «μηχανή εσόδων» που τελικά μετατράπηκε σε «μηχανή επιστροφών». Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τον Ιούνιο, το Αμερικανικό Δημόσιο εισέπραξε 23,6 δισ. από δασμούς αλλά επέστρεψε $49,2 δισ. σε εισαγωγείς, καθαρή εκροή $25,6 δισ. μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του περασμένου Φεβρουαρίου, που έκρινε παράνομους τους δασμούς Τραμπ (IEEPA). Οι επιστροφές διπλασιάστηκαν από τα $22 δισ. του Μαΐου, ενώ η συνολική «δεξαμενή» προς επιστροφή εκτιμάται στα $166 δισ. συν τους τόκους. Τα συνολικά έσοδα Ιουνίου υποχώρησαν -6% στα $496 δισ., ενώ οι δαπάνες εκτοξεύθηκαν στα $616 δισ. Αυτό το τελευταίο μέγεθος είναι ιδιαίτερα αυξημένο από ημερολογιακές μεταθέσεις πληρωμών. Ακόμη και προσαρμοσμένο, όμως, το έλλειμμα του μήνα είναι αυξημένο +79%. Στο 9μηνο του δημοσιονομικού έτους 2026, το έλλειμμα φτάνει το 1,37 τρισ. δολάρια. Είναι το 3ο υψηλότερο έλλειμμα 9μήνου στην ιστορία, μεγαλύτερο, όπως σημειώνει το CRFB, από ολόκληρο το δημοσιονομικό έτος 2025. Η χρονιά οδεύει προς έλλειμμα πάνω από τα 2 τρισ. δολάρια. Υπάρχει όμως και ο ύφαλος των τόκων. Οι καθαρές δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους σε εννέα μήνες, ξεπέρασαν τα $827 δισ. (+78 δισ. σε ετήσια βάση). Το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο και από τον αμυντικό προϋπολογισμό (713 δισ.), σε πορεία ιστορικού ρεκόρ. Ο Μπέσεντ υπόσχεται «επανεκκίνηση» των δασμών με άλλες νομικές βάσεις. Η Evercore προβλέπει μελλοντικά έσοδα άνω των 300 δισ. ετησίως. Μέχρι τότε, όμως, οι αγορές ομολόγων διαβάζουν έναν απλό λογαριασμό. Χρέος $39 τρισ., τόκοι που τρέχουν ταχύτερα από κάθε άλλο κονδύλι, και ένα Ανώτατο Δικαστήριο που θύμισε ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν ασκείται με διατάγματα.
Το Ντουμπάι αντεπιτίθεται
-Αξίζει μια ματιά στον χάρτη, για να γίνει κατανοητή η σημασία της είδησης. Στη μικρή ανατολική ακτή των Εμιράτων, στον Κόλπο του Ομάν, τη μοναδική λωρίδα γης που ανήκει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έξω από το Στενό του Ορμούζ, γεννιέται ένα νέο λιμάνι. Σύμφωνα με τους Financial Times, η DP World βρίσκεται σε συζητήσεις για την ανάπτυξη ενός νέου, πολυχρηστικού λιμανιού, με container terminal στη Φουτζέιρα. Ο στόχος είναι προφανής, τα εμπορευματοκιβώτια θα μπαινοβγαίνουν στη χώρα, χωρίς να περνούν από το Στενό και θα μεταφέρονται οδικώς σε Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι. Από ‘κει, στις γειτονικές χώρες του Κόλπου. Από τον Μάρτιο, με το Ορμούζ ουσιαστικά κλειστό, η DP World εκτρέπει ήδη φορτία του Τζεμπέλ Αλί μέσω Φουτζέιρα και Χορ Φακάν, με φορτηγά. Το μεγέθη όμως δεν επαρκούν. Το Τζεμπέλ Αλί χειρίζεται πάνω από 19 εκατ. TEU ετησίως, το Χορ Φακάν 5 εκατ., η Φουτζέιρα μόλις 720.000. Η Φουτζέιρα είναι μια «έξοδος κινδύνου» που χρειάζεται επειγόντως διαπλάτυνση. Οι πωλήσεις ναυτιλιακών καυσίμων στη Φουτζέιρα έπεσαν σε ιστορικό χαμηλό τον Μάιο. Το νέο project, δίπλα στον σιδηρόδρομο Etihad Rail που ήδη ενώνει τις δύο ακτές. Το ίδιο κάνει και το πετρέλαιο. Η ADNOC έχει ολοκληρώσει σχεδόν το 50% του δεύτερου αγωγού προς Φουτζέιρα, που θα διπλασιάσει την εξαγωγική δυναμικότητα του υφιστάμενου ADCOP (1,8 εκατ. βαρέλια/ημέρα) από το 2027. Η Φουτζέιρα γεννήθηκε ως κόμβος στη δεκαετία του '80, όταν το Ιράν ναρκοθετούσε το Ορμούζ στον πόλεμο με το Ιράκ. Σαράντα χρόνια μετά, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε χωρίς περιστροφές ότι το Ορμούζ θα χάσει τη σημασία του.
Πηγή: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα