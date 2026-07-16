Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λέσβο, καίει δασική έκταση στον Προφήτη Ηλία Παρακοίλων

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 16/7 σε δασική έκταση στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Παρακοίλων.Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από το τοπικό μέσο stonisi, αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργή εστία, ενώ η άμεση επέμβαση των επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς.Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιτηρώντας την καμένη έκταση και αντιμετωπίζοντας τυχόν αναζωπυρώσεις. Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και η έκταση που επηρεάστηκε, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.