Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λέσβο, καίει δασική έκταση στον Προφήτη Ηλία Παρακοίλων
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λέσβο, καίει δασική έκταση στον Προφήτη Ηλία Παρακοίλων
Δεν υπάρχει ενεργή εστία αυτή την ώρα, παραμένουν στην περιοχή οι πυροσβεστικές δυνάμεις
UPD:
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 16/7 σε δασική έκταση στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Παρακοίλων.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από το τοπικό μέσο stonisi, αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργή εστία, ενώ η άμεση επέμβαση των επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς.
Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιτηρώντας την καμένη έκταση και αντιμετωπίζοντας τυχόν αναζωπυρώσεις. Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και η έκταση που επηρεάστηκε, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από το τοπικό μέσο stonisi, αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργή εστία, ενώ η άμεση επέμβαση των επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς.
Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιτηρώντας την καμένη έκταση και αντιμετωπίζοντας τυχόν αναζωπυρώσεις. Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και η έκταση που επηρεάστηκε, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.
UPD:
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