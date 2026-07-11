Inditex: Αποχωρεί μετά από 40 χρόνια η «σιδηρά κυρία» των Zara
Inditex: Αποχωρεί μετά από 40 χρόνια η «σιδηρά κυρία» των Zara
Η Beatriz Padín αποχωρεί από την Inditex ύστερα από περισσότερα από 40 χρόνια και 25 χρόνια στο τιμόνι του γυναικείου τμήματος των καταστημάτων Zara, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής του ομίλου
Η Beatriz Padín, ένα από τα πιο ιστορικά στελέχη της Inditex, αποχωρεί από τον ισπανικό όμιλο έπειτα από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες παρουσίας, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του γυναικείου τμήματος των Zara.
Η εταιρεία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Padín, μέλος της διοικητικής επιτροπής της Inditex από το 2021, θα αντικατασταθεί από τον Alfredo Ferro, ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν επικεφαλής της σειράς Zara Basic.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η εταιρεία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Padín, μέλος της διοικητικής επιτροπής της Inditex από το 2021, θα αντικατασταθεί από τον Alfredo Ferro, ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν επικεφαλής της σειράς Zara Basic.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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