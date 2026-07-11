Inditex: Αποχωρεί μετά από 40 χρόνια η «σιδηρά κυρία» των Zara

Η Beatriz Padín αποχωρεί από την Inditex ύστερα από περισσότερα από 40 χρόνια και 25 χρόνια στο τιμόνι του γυναικείου τμήματος των καταστημάτων Zara, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής του ομίλου