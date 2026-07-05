Εφορία: Νέο σαφάρι διασταυρώσεων για αδήλωτα εισοδήματα στο εξωτερικό
Εφορία: Νέο σαφάρι διασταυρώσεων για αδήλωτα εισοδήματα στο εξωτερικό
Η ΑΑΔΕ ανοίγει νέο κύκλο ελέγχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ψηφιακές πληρωμές και κρυπτονομίσματα. Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο και κινδυνεύουν με φόρους και πρόστιμα
Καταθέσεις, τόκοι, μερίσματα, συντάξεις, επιχειρηματικά κέρδη, ψηφιακά πορτοφόλια και ακόμη και κρυπτονομίσματα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ, η οποία ξεκινά μέσα στο προσεχές διάστημα νέο κύκλο διασταυρώσεων για εισοδήματα που αποκτώνται στο εξωτερικό. Με πληροφορίες από 93 χώρες, η φορολογική διοίκηση θα αναζητήσει αποκλίσεις στις δηλώσεις των φορολογικών κατοίκων Ελλάδας και θα καλέσει για εξηγήσεις όσους εντοπιστούν με αδήλωτα ποσά, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιβολή φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων.
Οι έλεγχοι αφορούν φυσικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει την Ελλάδα ως φορολογική κατοικία και, βάσει της νομοθεσίας, υποχρεούνται να δηλώνουν στην εφορία το σύνολο των εισοδημάτων τους, είτε αυτά αποκτώνται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Η ΑΑΔΕ θα αντιπαραβάλει τις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω του συστήματος αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών στοιχείων με τις δηλώσεις εισοδήματος, προκειμένου να εντοπίσει εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν ελλιπώς.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι έλεγχοι αφορούν φυσικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει την Ελλάδα ως φορολογική κατοικία και, βάσει της νομοθεσίας, υποχρεούνται να δηλώνουν στην εφορία το σύνολο των εισοδημάτων τους, είτε αυτά αποκτώνται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Η ΑΑΔΕ θα αντιπαραβάλει τις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω του συστήματος αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών στοιχείων με τις δηλώσεις εισοδήματος, προκειμένου να εντοπίσει εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν ελλιπώς.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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