Villa Luna: Μία έπαυλη στην Κέρκυρα που «αγκαλιάζει» το Ιόνιο
Villa Luna: Μία έπαυλη στην Κέρκυρα που «αγκαλιάζει» το Ιόνιο
Σε αυτό το νησιώτικο καταφύγιο-υπερπαραγωγή ο μεσογειακός ήλιος, η καταπράσινη φύση και η ανεμπόδιστη θέα στο Ιόνιο έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ οι ευχάριστες εκπλήξεις είναι ανεξάντλητες
Υπάρχουν κάποιες βίλες που δείχνουν τόσο ονειρικές ώστε να παραπέμπουν σε οικιστικούς παραδείσους του εξωτερικού. Οπως η Villa Luna που βρίσκεται στην Κέρκυρα, αλλά θα μπορούσε να είναι μια έπαυλη στα κοσμοπολίτικα θέρετρα της Ιταλίας και της Νότιας Γαλλίας, σύμφωνα με το περιοδικό Gala που κυκλοφορεί με το Πρώτο Θέμα.
Στην άκρη του χωριού Πέλεκας, σκαρφαλωμένη στην κορυφή ενός λόφου, η νεόδμητη βίλα προσκαλεί τον επισκέπτη του νησιού να απολαύσει τη ζωή σε ένα ήσυχο ιδιωτικό περιβάλλον με όλες τις σύγχρονες καθημερινές ανέσεις. Ο σχεδιασμός της συνδυάζει άψογα την υψηλή αισθητική με την πολυτέλεια, προσφέροντας την αυθεντική εμπειρία του «la vita è bella». Πρόκειται για ένα κατάλυμα που αιχμαλωτίζει τις αισθήσεις από την πρώτη στιγμή, με τη λέξη «μαγεία» να περιγράφει ιδανικά την εμπειρία διαμονής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στην άκρη του χωριού Πέλεκας, σκαρφαλωμένη στην κορυφή ενός λόφου, η νεόδμητη βίλα προσκαλεί τον επισκέπτη του νησιού να απολαύσει τη ζωή σε ένα ήσυχο ιδιωτικό περιβάλλον με όλες τις σύγχρονες καθημερινές ανέσεις. Ο σχεδιασμός της συνδυάζει άψογα την υψηλή αισθητική με την πολυτέλεια, προσφέροντας την αυθεντική εμπειρία του «la vita è bella». Πρόκειται για ένα κατάλυμα που αιχμαλωτίζει τις αισθήσεις από την πρώτη στιγμή, με τη λέξη «μαγεία» να περιγράφει ιδανικά την εμπειρία διαμονής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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