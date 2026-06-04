Οι εκατομμυριούχοι-εργάτες της Σεούλ με τα μπόνους μαμούθ
Οι εκατομμυριούχοι-εργάτες της Σεούλ με τα μπόνους μαμούθ
Η Samsung έσπρωξε την κορεατική οικονομία σε ένα παράδοξο: η μεγαλύτερη ευημερία γίνεται κίνδυνος
Στις 22 Μαΐου, 78.000 εργάτες ημιαγωγών της Samsung μπήκαν σε μια χρυσή λίστα. Στις 27, η Τράπεζα της Κορέας άρχισε να χτυπάει συναγερμό για τους υπόλοιπους πενήντα εκατομμύρια συμπολίτες τους. Απλά κλείστε τα μάτια και δείτε στο μυαλό σας την παρακάτω σκηνή. Ένας τεχνικός βάρδιας σε εργοστάσιο ημιαγωγών στην Πιόνγκτεκ -με αποστειρωμένη στολή, ειδικά γάντια, και μια βάρδια που τελειώνει στις τέσσερις τα ξημερώματα- ανοίγει το μήνυμα από το τμήμα μισθοδοσίας και διαβάζει ένα νούμερο που ως μέχρι πριν λίγα χρόνια θα τον έκανε να γελάσει: 513 εκατομμύρια γουόν. Περίπου 340.000 δολάρια. Σχεδόν 300 χιλιάδες ευρώ δηλαδή. Μπόνους. Όχι μισθός – μπόνους. Κι αυτός δεν είναι ο μοναδικός εργαζόμενος. Είναι 78.000.
Στις 22 Μαΐου, μετά από μήνες κλιμάκωσης, διαδηλώσεις 40.000 εργαζομένων στο κεντρικό campus της Samsung και μια απεργία 18 ημερών που είχε ήδη ανακοινωθεί επισήμως πως θα κρατούσε από τις 21 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου, η εταιρεία και η εθνική ένωση εργαζομένων της Νότιας Κορέας, κατέληξαν σε συμφωνία την τελευταία στιγμή. Στις 27 Μαΐου η βάση ψήφισε ναι. Η ιστορία τελείωσε με ένα ποσό που έκανε ακόμα και τη Wall Street να ανασηκώσει το φρύδι: 40 τρισεκατομμύρια γουόν -γύρω στα 26,6 δισεκατομμύρια δολάρια ή 22,85 δις ευρώ- θα μοιραστούν στους εργαζόμενους του τμήματος ημιαγωγών μέσα στην επόμενη δεκαετία. Το 10,5% των λειτουργικών κερδών σε μετοχές, συν 1,5% σε μετρητά. Κάποιες εκτιμήσεις του Reuters ανεβάζουν τον μέσο όρο ακόμα ψηλότερα, στα 396.000 δολάρια (340 χιλιάδες ευρώ) ανά εργαζόμενο. Αμοιβές μεγαλοστελεχών και τραπεζιτών δηλαδή -σε χειρώνακτες εργάτες.
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Στις 22 Μαΐου, μετά από μήνες κλιμάκωσης, διαδηλώσεις 40.000 εργαζομένων στο κεντρικό campus της Samsung και μια απεργία 18 ημερών που είχε ήδη ανακοινωθεί επισήμως πως θα κρατούσε από τις 21 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου, η εταιρεία και η εθνική ένωση εργαζομένων της Νότιας Κορέας, κατέληξαν σε συμφωνία την τελευταία στιγμή. Στις 27 Μαΐου η βάση ψήφισε ναι. Η ιστορία τελείωσε με ένα ποσό που έκανε ακόμα και τη Wall Street να ανασηκώσει το φρύδι: 40 τρισεκατομμύρια γουόν -γύρω στα 26,6 δισεκατομμύρια δολάρια ή 22,85 δις ευρώ- θα μοιραστούν στους εργαζόμενους του τμήματος ημιαγωγών μέσα στην επόμενη δεκαετία. Το 10,5% των λειτουργικών κερδών σε μετοχές, συν 1,5% σε μετρητά. Κάποιες εκτιμήσεις του Reuters ανεβάζουν τον μέσο όρο ακόμα ψηλότερα, στα 396.000 δολάρια (340 χιλιάδες ευρώ) ανά εργαζόμενο. Αμοιβές μεγαλοστελεχών και τραπεζιτών δηλαδή -σε χειρώνακτες εργάτες.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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