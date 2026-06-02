Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοι θα λάβουν έως 600 ευρώ
Καθυστερεί η έναρξη του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026», με την πλατφόρμα να παραμένει κλειστή και τους ενδιαφερόμενους να αναμένουν την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ
Παρότι η τουριστική σεζόν βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ο Μάιος ολοκληρώνεται, χιλιάδες ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να αναμένουν την έναρξη του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026», καθώς η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Αν και οι αρχικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης προέβλεπαν ότι οι αιτήσεις θα ξεκινούσαν νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, ακόμη και από τον Μάρτιο, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί το επίσημο «πράσινο φως» για την έναρξη της διαδικασίας.
Με βάση τις έως τώρα πληροφορίες, η καθυστέρηση αποδίδεται σε τεχνικά ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα, αλλά και στην αναμονή της έκδοσης της απαραίτητης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία θα καθορίσει το τελικό πλαίσιο και θα επιτρέψει την έναρξη υποβολής αιτήσεων το προσεχές διάστημα.
