Το υπερπλεόνασμα του 2026 φέρνει νέες παροχές
Στο τραπέζι πακέτο μέτρων άνω των 2 δισ. ευρώ - Μεταξύ των σεναρίων νέα μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις
Με φόντο τις εκτιμήσεις για ένα ακόμη υπερπλεόνασμα και φέτος, το οικονομικό επιτελείο προετοιμάζει ήδη το νέο πακέτο παροχών και φοροελαφρύνσεων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων, τα επιπλέον δισεκατομμύρια από τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και το μεγάλο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δημιουργούν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για νέες δαπάνες και φοροελαφρύνσεις, στο μέτρο πάντα που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.
Ο χώρος θα αποτελέσει τη βάση για το νέο πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, με παρεμβάσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων. Από τις περσινές ισχυρές επιδόσεις έχει ήδη δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος περίπου 1 δισ. ευρώ, ενώ στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι το ποσό αυτό θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο μέσα στο έτος.
