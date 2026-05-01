Ετσι είναι οι άνθρωποι που απέχουν από τα social media
Αγνοούν συνειδητά τις δημοφιλείς πλατφόρμες, δε δημοσιεύουν φωτογραφίες, αλλά έχουν καλύτερη εικόνα για τον εαυτό τους και δεν αναζητούν την επιβεβαίωση
Η συνάδελφός σας μόλις επέστρεψε από το ταξίδι της στη Ρώμη. Δεν το γνωρίζατε, αλλά φρόντισε να το μάθετε εσείς και όλοι οι υπόλοιποι ακόλουθοί της στο Instagram. Κατά την τετραήμερη παραμονή της στην ιταλική πρωτεύουσα δημοσίευσε φωτογραφίες της ποζάροντας στα περίφημα σκαλιά της Piazza di Spagna -από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές γωνίες-, απολαμβάνοντας ένα λαχταριστό gelato, πίνοντας έναν espresso στο Caffè Sant’Eustachio και τρώγοντας μια carbonara που αν κρίνει κανείς από τα stories μάλλον φωτογραφήθηκε περισσότερο από ό,τι φαγώθηκε.
Ο «βομβαρδισμός» αναρτήσεων με ιταλικό αέρα σας φέρνει στο νου έναν φίλο από το πανεπιστήμιο που είναι μισός Ιταλός. Αναρωτιέστε τι να κάνει και ανατρέχετε στο προφίλ του. Εκεί διαπιστώνετε ότι η σελίδα του παραπέμπει σε σκηνή γουέστερν, με τα ξερόχορτα να ανεμίζουν μόνα στην απόλυτη σιωπή. Μόνο μια ξεχασμένη φωτογραφία από ένα ηλιοβασίλεμα του 2015 και τίποτα άλλο. Είναι ο φίλος αυτός παραιτημένος από τη ζωή; Μονάζει; Έχει πετάξει το κινητό του; Τίποτα από όλα αυτά. Αντιθέτως, είναι πιθανότερο να ζει πιο γεμάτα τη ζωή του, σε σχέση με τη συνάδελφο που διατυμπανίζει με άκρατο ενθουσιασμό το ταξίδι της. Και όχι μόνο: σύμφωνα με ειδικούς, όποιος δεν πραγματοποιεί συχνά αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι συναισθηματικά ευφυής και έχει καλύτερη ψυχική υγεία.
