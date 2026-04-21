Οι άρσεις της ασυλίας και οι ασυνήθεις ύποπτοι, ο Παναγόπουλος… πήγε βόλτα τον Νίκο, η συμφωνία Περιστέρη για την ΕΥΔΑΠ, η χρυσή φλέβα της ναυτιλίας
Χαίρετε, ένα σχόλιο για το πρωτοσέλιδο του «Πρώτου Θέματος» της Κυριακής με τις πληροφορίες για τον νέο εκλογικό νόμο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση
Βασικά, είναι ξεκάθαρο ότι η συζήτηση, οι σκέψεις, οι ιδέες και η ζύμωση μπορεί (μπορεί και όχι) να ανοίξει σ’ αυτή τη Βουλή, αλλά πάει εφόσον υπάρχει ένα σχετικό modus vivendi για την επόμενη. Άρα, προς τι… το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός, αδέλφια, καθίστε να το δούμε όλο, να το μελετήσετε και το βλέπετε εσείς όλοι που κόπτεστε τόσο πολύ για τη Δημοκρατία. Πάντως, στη Γερμανία που το ‘χουν δεν παρατηρείται έλλειμμα δημοκρατίας και Κοινοβουλευτισμού, αντιθέτως, αν διαβάσει κανείς θα διαπιστώσει ότι θεωρείται από τα καλύτερα και δικαιότερα στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση cool, δεν αποφασίστηκε τίποτα.
Οι άρσεις και οι ασυνήθεις ύποπτοι
-Σας είπα χθες ότι υπάρχουν περίπου 40 με 60 βουλευτές της ΝΔ που σκέφτονται να απέχουν από την ψηφοφορία της Τετάρτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή σκέφτονται να πάνε στις κάλπες και είτε να καταψηφίσουν όλες τις άρσεις είτε να υπερψηφίσουν μερικές. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και βουλευτές που είναι πολύ κοντά στον Μητσοτάκη, είναι δηλαδή ασυνήθεις ύποπτοι. Βεβαίως, οι τελευταίοι έχουν μία επιπρόσθετη περίσκεψη, καθώς σταθμίζουν και το ότι οι ελεγχόμενοι βουλευτές ζητούν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους. Παράλληλα, έχει αρχίσει κάπως να δουλεύει ένα κομψό "μασάζ" που γίνεται από μια σειρά στελεχών, με το επιχείρημα ότι δεν μπορούν να ζητούν οι ελεγχόμενοι να καθαρίσουν το όνομά τους και οι συνάδελφοί τους της ΝΔ να το αρνούνται. Πάντως, υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι το επιχείρημα αυτό δεν είναι ισχυρό, καθώς θα δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τον ρόλο του βουλευτή και τη βουλευτική δραστηριότητα.
Η κομψή αιχμή Μαρινάκη
-Άκουσα χθες με προσοχή τον εκπρόσωπο Μαρινάκη από τη Θεσσαλονίκη να απαντά στη νομική επιχειρηματολογία που εγείρουν αρκετοί βουλευτές που διαφωνούν με τη λογική της οριζόντιας υπερψήφισης των άρσεων, με πρώτο τον Μάκη Βορίδη. Είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι, αν πας στην κάλπη και υπερψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιων, ενώ δεν ψηφίζεις την άρση ασυλίας κάποιων άλλων, κάνεις ουσιαστικά νομική κρίση αθωώνοντας τους μεν και ενοχοποιώντας τους δε. Για να είναι ήσυχοι πάντως στο Μαξίμου έχουν σπεύσει να ξεκαθαρίσουν ότι δεν τίθεται ζήτημα κομματικής πειθαρχίας για το ζήτημα, καθώς ούτως ή άλλως η ψήφος στην κάλπη είναι μυστική.
Όχι βουλευτής από αγροτική περιφέρεια
-Μέχρι πρότινος οι επιλογές στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχαν ως βασικό κριτήριο τα πρόσωπα να προέρχονται από αγροτικές περιοχές και να ξέρουν τα προβλήματα. Με δεδομένο ότι τώρα δεν ξέρεις ποιος μπορεί να έχει μιλήσει στα τηλέφωνα και να έχει πει τι, η κυβέρνηση πήγε στην επιλογή ενός νησιώτη βουλευτή, του Θανάση Καββαδά από τη Λευκάδα, για τη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη. Τι νταραβέρια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει ο βουλευτής Λευκάδας, άλλωστε… το βασικό χαρακτηριστικό του Καββαδά, που λένε ότι αρέσει και στον υπουργό Σχοινά, είναι ότι είναι εργατικός και καμικάζι, ενώ στο νησί εκλέγεται άνετα οπότε μπορεί να κάνει κανονική δουλειά.
Παναγόπουλος-Ανδρουλάκης: Ξερός άσος!
-Πολύ σκληρός για να πεθάνει αποδείχθηκε ο Γιάννης Παναγόπουλος. Έδειξε τη δύναμή του στον Νίκο Ανδρουλάκη και πάει για... ισόβιος πρόεδρος της ΓΣΕΕ, αφού την ερχόμενη Κυριακή θα διεκδικήσει παράταση της 20ετούς θητείας του. Παρά τις κατηγορίες εναντίον του για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων και για το «πόθεν έσχες» του, όχι μόνο δεν έχασε δυνάμεις στο 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, αλλά κατάφερε να κερδίσει η ΠΑΣΚΕ μάλιστα και μια έδρα παραπάνω φτάνοντας τις 20 και ποσοστό 42,8%. Πώς έγινε αυτό; Πρώτον, πείστηκε να μην κατέβει με διασπαστικό ψηφοδέλτιο το νούμερο δύο της ΠΑΣΚΕ, Γιώργος Μότσιος, ο οποίος ζητούσε την παραίτηση Παναγόπουλου από την ηγεσία της ΓΣΕΕ (μήπως και έκανε κάτι ακόμα;). Μάλιστα, ο Μότσιος μετείχε στη συγγραφή της οξύτατης ανακοίνωσης του Δικτύου Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ τον περασμένο Φεβρουάριο, όπου καλούσε το συνδικαλιστικό κίνημα «να αναγεννηθεί, να αποτινάξει τη “σκουριά” που το βαραίνει». Δεύτερον, δεν επηρεάστηκε η πρωτιά της ΠΑΣΚΕ από τη ρήξη Παναγόπουλου με τον πρώην γραμματέα Τύπου της ΓΣΕΕ Δημήτρη Καραγεωργόπουλο, ο οποίος κατέβηκε με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. «Αν δεν υπήρχε αυτό το παλιόπαιδο, μπορεί να είχαμε και 22 και 23 έδρες και αυτοδυναμία» έμαθα ότι λέει ο Παναγόπουλος για τον Καραγεωργόπουλο. Επίσης οι άνθρωποι του Παναγόπουλου «καρφώνουν» τους συνδικαλιστές που έφερε ως «διευρύνσεις» στο ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Σκανδαλίδης, καθώς αρκετοί (Μανιάτης, Αλεξανδράκης) κατέβηκαν με το ψηφοδέλτιο του... ΣΥΡΙΖαίου Φωτόπουλου. «Παρανοϊκό!» σχολιάζουν. Τρίτον, λένε πολλοί ότι με κάποιον... μαγικό τρόπο, ο Παναγόπουλος διέσπασε και τον ΣΥΡΙΖΑ καθώς κατέβηκαν δύο ψηφοδέλτια, με αποτέλεσμα να χάσει μία έδρα. Ο ίδιος πάντως λέει ότι ήταν διασπασμένοι από το προηγούμενο συνέδριο και ότι ο ίδιος δεν έπαιξε ρόλο σε αυτό. Ο ίδιος ο Γιάννης Παναγόπουλος όταν ερωτάται αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος της ΓΣΕΕ απαντά: «Βεβαίως! Αλλά δεν θα κάτσω πολύ καιρό. Είναι σε εξέλιξη η υπόθεσή μου», λέει και εξηγεί: «Αν δεν λυθεί το βασικό ζήτημα ότι τα κονδύλια που έχουμε εμείς από τη ΔΥΠΑ είναι επιστροφή πόρων, δεν είναι δημόσιο χρήμα και δεν υπόκεινται σε έλεγχο, υπάρχει κίνδυνος για τη χρηματοδότηση όλων των συνδικάτων. Μόλις ξεκαθαρίσει επίσης ότι στο ζήτημα που με κατηγορούν δεν υπάρχουν και ευρωπαϊκά κονδύλια, την κοπάνησα!». Και ένα εύλογο ερώτημα: Ο Νίκος Α… πού ήταν σ' όλο αυτό, τίποτα δεν κατάλαβε;
Κεσάτια για γραμματέα ΠΑΣΟΚ
-Σε προβληματισμό μαθαίνω ότι είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Σε συζητήσεις που είχε με συνεργάτες του στη Βαρκελώνη, φάνηκε ότι δεν έχει καταλήξει ακόμη. Τα ονόματα που κυκλοφορούν είναι πολλά, αλλά δύο τουλάχιστον εξ αυτών δεν θέλουν. Ο μεν Κώστας Τσουκαλάς θέλει να παραμείνει εκπρόσωπος Τύπου, θεωρώντας ότι τα πάει καλά, ενώ εκτιμά ότι υπάρχουν άλλα στελέχη με περισσότερη κομματική εμπειρία. Ο δε Θανάσης Γλαβίνας θέλει να κατέβει με σταυρό υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη και η θέση του γραμματέα έχει ασυμβίβαστο. Μικρή εμπειρία έχει και ο Λευτέρης Καρχιμάκης που ήρθε πρώτος σε ψήφους στην ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, άρα ο κλήρος δείχνει να πέφτει σε κάποιον πιο… οργανωτικό, τύπου Ηρακλή Δρούλια. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συγκληθεί η νεοεκλεγείσα Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Αν δεν γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο 25-26/4, πάμε για 9-10/5, δύο εβδομάδες μετά, μετά καθώς μεσολαβεί η Πρωτομαγιά.
Η συμφωνία Περιστέρη-Σαλονίκη
-Βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της στο πλαίσιο της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων, θεωρεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τη συμμετοχή 12,76% στην ΕΥΔΑΠ που απέκτησε πρόσφατα διαθέτοντας γι' αυτόν τον λόγο 134 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά την απόκτηση του 12,76%, προσέγγισε τον τρίτο πλέον μεγαλύτερο μέτοχο της ΕΥΔΑΠ, τον επιχειρηματία Γ. Σαλονίκη που ελέγχει το 4,9%, προκειμένου να αγοράσει τη συμμετοχή του. Ο Σαλονίκης δεν ήταν διατεθειμένος να ρευστοποιήσει τη συμμετοχή του στην ΕΥΔΑΠ, την οποία διατηρεί εδώ και 15 χρόνια. Κι εφόσον δεν το έκανε όλο αυτό το διάστημα, ειδικά τώρα που εμφανίστηκε στο μετοχολόγιο της ΕΥΔΑΠ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν ήταν πρόθυμος δύο φορές να πουλήσει τις μετοχές του. Άλλωστε και οι οικονομικές προοπτικές της ΕΥΔΑΠ ως το 2029 είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, έχοντας κοινή οπτική για το μέλλον της ΕΥΔΑΠ, Περιστέρης και Σαλονίκης συμφώνησαν να κινούνται από κοινού με στόχο την ανάπτυξη της ΕΥΔΑΠ. Οπότε στην ΕΥΔΑΠ, μετά το Δημόσιο υπάρχει πλέον ένας ιδιωτικός πόλος μετόχων που ελέγχει το 17,66% του κεφαλαίου της και αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι για το μέλλον της επιχείρησης. Η ΕΥΔΑΠ έχει κομβικό ρόλο στις βασικές υποδομές της χώρας καθώς διαθέτει δίκτυο περίπου 14.300 χιλιόμετρα ύδρευσης και 8.700 χιλιόμετρα αποχέτευσης, εξυπηρετεί 2,2 εκατ. συνδέσεις και λειτουργεί τέσσερις μονάδες επεξεργασίας νερού και πέντε κέντρα επεξεργασίας λυμάτων.
Πώς μοιράζεται η πίτα του ΒΟΑΚ - Εγκρίθηκε η είσοδος των AKTOR και METLEN
-Κι επειδή η συζήτηση είναι για τον κλάδο των κατασκευών, να προσθέσουμε πώς ένα deal που κυοφορείται εδώ και μήνες παίρνει πλέον σάρκα και οστά με υπουργική υπογραφή. Πρόκειται για την είσοδο των ομίλων AKTOR και METLEN στο μετοχικό και επιχειρησιακό σχήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), συνολικού ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, με το οποίο επισημοποιείται η ανακατανομή της πίτας στο μεγαλύτερο οδικό έργο της χώρας. Η απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, που υπογράφτηκε την περασμένη εβδομάδα, βάζει τη σφραγίδα του Δημοσίου στο τμήμα Χανιά–Ηράκλειο και παρέχει τη συναίνεση του υπουργείου στις αλλαγές που είχαν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών. Κατόπιν αυτών στο επίπεδο της παραχώρησης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί ποσοστό 40% στη ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, την εταιρεία που συστάθηκε για τις ανάγκες του έργου, ενώ το υπόλοιπο 60% κατανέμεται με 24% στην AKTOR Παραχωρήσεις, 24% στη METLEN και 12% στην AKTOR Συμμετοχές σε Έργα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ. Με τη νέα αυτή σύνθεση, τα μελλοντικά έσοδα από διόδια, αποδόσεις παραχώρησης και συνολική εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου μοιράζονται πλέον σε τρεις ισχυρούς ομίλους. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, τον βασικό υπεργολάβο λειτουργίας και συντήρησης του έργου. Και εδώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παύει να είναι ο μοναδικός μέτοχος, καθώς εισέρχονται με τα ίδια ποσοστά η AKTOR και η METLEN. Αυτό σημαίνει ότι τα σταθερά και μακροχρόνια έσοδα από τη λειτουργία του δρόμου θα κατευθύνονται επίσης στο νέο τριμερές σχήμα. Σε ό,τι αφορά το κατασκευαστικό σκέλος, επικυρώνεται και η νέα κοινοπραξία που αναλαμβάνει τον ρόλο του βασικού υπεργολάβου μελέτης και κατασκευής. Η ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με 40%, η AKTOR ΑΤΕ με 30% και η ΜΕΤΚΑ με 30%, διαμορφώνοντας ένα κοινό εργοληπτικό σχήμα που θα μοιραστεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, από σήραγγες και γέφυρες έως κόμβους και ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα. Η υπουργική υπογραφή αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές. Χωρίς τη συναίνεση του Δημοσίου, η συμφωνία δεν μπορούσε να προχωρήσει. Με την έκδοση της απόφασης η AKTOR επιστρέφει δυναμικά στις μεγάλες παραχωρήσεις, η METLEN ενισχύει αποφασιστικά την παρουσία της στις οδικές υποδομές, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένει βασικός πυλώνας του project, επιλέγοντας πλέον μοντέλο συνεπένδυσης και επιμερισμού ρίσκου.
Οι Σαρακάκηδες μπαίνουν στα σκουπίδια και τους εξοπλισμούς
-Σε… νέα πεδία δόξης προσβλέπει ο όμιλος Σαρακάκη όπως προκύπτει από μια ενδιαφέρουσα τροποποίηση του καταστατικού. Μάλιστα η έκτακτη Γενική Συνέλευση της «Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.», που πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου, είχε ως μοναδικό θέμα την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, που περιγράφει τον σκοπό της εταιρείας. Εδώ βέβαια δεν μιλάμε για «σκοπό», αλλά για «σκοπούς» στους οποίους περιλαμβάνονται πλέον 26 δραστηριότητες. Αυτές δεν καλύπτουν μόνο το βασικό αντικείμενο του ομίλου, δηλαδή την εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, αλλά μέχρι και την… απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Με την πρόσφατη τροποποίηση, όμως, προστέθηκαν άλλα δύο ενδιαφέροντα πεδία. Με την πρώτη προσθήκη προβλέπεται «η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη διαχείριση απορριμμάτων, όπως αποκομιδή οικιακών, εμπορικών, ογκωδών και λοιπών απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων, καθώς και μεταφόρτωση και μεταφορά αυτών. Η συλλογή, μεταφορά και διάθεση μη επικίνδυνων αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Η λειτουργία εγκαταστάσεων μεταφοράς και διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων». Η δεύτερη προσθήκη προβλέπει τη «διαμεσολάβηση, αντιπροσώπευση, προώθηση πωλήσεων, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή όπλων, πυρομαχικών και συναφούς εξοπλισμού, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία». Είναι γνωστό ότι τόσο η διαχείριση απορριμμάτων όσο και οι εξοπλισμοί έχουν… πολύ ψωμί. Ειδικά για το δεύτερο, να θυμίσω ότι υπάρχει και το «παρών» του ομίλου στον Σύνδεσμο Κατασκευαστών Πλαισίων και Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων, ο οποίος επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας πλαισίων και αμαξωμάτων στο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Αντιπρόεδρος στον εν λόγω Σύνδεσμο είναι ο Γιάννης Σαρακάκης, μέλος του Δ.Σ. της «Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.» και πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.
Η Epsilon Net μοιράζει μετοχές σε στελέχη της
-Η Epsilon Net, μία από τις μεγάλες ελληνικές εταιρείες ανάπτυξης επιχειρησιακού λογισμικού, με εξειδίκευση σε λύσεις για λογιστική, μισθοδοσία, ERP και φοροτεχνική υποστήριξη, μπορεί να μην είναι πλέον εισηγμένη, αλλά κρατά αρκετές από τις βέλτιστες πρακτικές που είχε υιοθετήσει όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, το ΔΣ αποφάσισε την αναθεώρηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options plan) μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης, με δικαιούχους στελέχη της διοίκησης και εργαζόμενους. Το ισχύον πρόγραμμα, που έχει αναθεωρηθεί και παραταθεί έως τον Μάρτιο του 2027, προβλέπει τη διάθεση έως 191.950 δικαιωμάτων προαίρεσης, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή, με τιμή διάθεσης τα 0,60 ευρώ. Οι δικαιούχοι επιλέγονται με βάση τη θέση, την προϋπηρεσία και την επίτευξη στόχων, ενώ η τελική κατανομή των δικαιωμάτων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η άσκηση των δικαιωμάτων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο, από τις 10 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2027, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι διατηρούν ενεργή σχέση με την εταιρεία, ενώ απαιτείται και η καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος για την απόκτηση των μετοχών. Θα διερωτηθεί κανείς, αφού έγινε delisting, έπειτα από την απόκτηση ποσοστού της εταιρείας από την General Atlantic και την Εθνική Τράπεζα (ο Γ. Μίχος διατήρησε μετοχικό μερίδιο 55,42%), γιατί η εταιρεία διατηρεί Stock Options Plan; Είναι σύνηθες ακόμη και σε μη εισηγμένες εταιρείες να διατηρούνται τέτοια προγράμματα καθώς λειτουργούν ως equity incentive, με την αξία να προκύπτει συχνά από εσωτερικούς μηχανισμούς (buyback κ.λπ.), είτε από μελλοντική πώληση της εταιρείας (exit), είσοδο επενδυτή, αλλά και θεωρητικά από πιθανή επανεισαγωγή στο χρηματιστήριο.
Η Aquabella και ο Ρέστης
-Σε ενδιαφέροντα πεδία επεκτείνεται ο πολυπράγμων Βίκτωρ Ρέστης. Χθες Δευτέρα έγινε η σύσταση της εταιρείας «Aquabella», με έδρα στη Βουλιαγμένη. Η εταιρεία έχει βασικό σκοπό τις υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, αλλά και υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών, τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering), καφετέριας, πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών, μέχρι και παιγνιδομηχανών με κερματοδέκτη. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 50.000 ευρώ που διαιρείται σε 500 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ το καθένα. Αυτό έχει καταβληθεί κατά 25.000 ευρώ (50%) από τη Δήμητρα Μαράντου, η οποία αναλαμβάνει και τη διοίκηση της εταιρείας και κατά 25.000 ευρώ (50%) από τη Φρεια Μ.Ι.Κ.Ε., συμφερόντων του επιχειρηματία Β. Ρέστη.
Χρυσή φλέβα τα δεξαμενόπλοια - Εκρηκτικά κέρδη έως 80% στη Wall Street
-Η συγκυρία στη ναυλαγορά δεξαμενόπλοιων επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχρονική υπεροχή των Ελλήνων πλοιοκτητών. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 συνοδεύτηκε από αποδόσεις που σε αρκετές περιπτώσεις κινήθηκαν μεταξύ 40% και 80%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου. Η εκτίναξη των ναύλων, στον απόηχο των εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ, λειτούργησε ως επιταχυντής σε έναν ήδη ισχυρό κύκλο. Σε επίπεδο αγοράς, οι ναυτιλιακές εταιρείες κατέγραψαν μέση άνοδο 30,6%, με τις εταιρείες δεξαμενόπλοιων να υπεραποδίδουν: +51% για όσες δραστηριοποιούνται στο αργό πετρέλαιο και +43,4% για εκείνες των καθαρών προϊόντων. Ακόμη και ο πιο «ήπιος» κλάδος του dry bulk κινήθηκε στο +23,1%. Σε αυτό το περιβάλλον, εταιρείες όπως η Tsakos Energy Navigation ξεχώρισαν με άνοδο 80,2% στο τρίμηνο (77,3% έως τα μέσα Απριλίου), επιβεβαιώνοντας την πρωταγωνιστική τους θέση. Αντίστοιχα, η Okeanis Eco Tankers κατέγραψε άνοδο 58,2% στο τρίμηνο και 59,1% έως τις 15 Απριλίου, τοποθετούμενη επίσης στην κορυφή των αποδόσεων. Οι επιδόσεις αυτές δεν φαίνεται να είναι συγκυριακές. Η αγορά, παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, δείχνει να προεξοφλεί συνέχιση του θετικού κύκλου. Το ζητούμενο πλέον είναι αν τα ποσοστά αυτά, που ήδη ξεπερνούν κατά πολύ τον ευρύτερο δείκτη, μπορούν να διατηρηθούν σε ένα ενδεχόμενο περιβάλλον αποκλιμάκωσης.
Τι κρύβεται πίσω από το deal των $80 εκατ. του Νικόλα Μαρτίνου
-Η πώληση από τη Thenamaris συμφερόντων του Νικόλα Μαρτίνου, του 19ετούς Cool Rider (155.000 cbm), ενός dual-fuel DFDE LNG carrier, περίπου στα $80 εκατ., έχει προκαλέσει αίσθηση. Για ένα πλοίο αυτής της ηλικίας και τεχνολογίας, η κοινή αποτίμηση της αγοράς κινούταν χαμηλότερα, στη ζώνη των $55–60 εκατ. Στη ναυτιλία, τέτοιες μεγάλες αποκλίσεις σπάνια είναι τυχαίες. Το γεγονός ότι το πλοίο έχει ήδη αλλάξει management σε ινδικά συμφέροντα και φέρεται να έχει μετονομαστεί σε Queen Cassiopeia, ενώ κινείται χωρίς σαφή buyer profile, ενισχύει την αίσθηση ότι η συναλλαγή έγινε εκτός του “κλασικού” ευρωπαϊκού LNG circuit. Στο παρασκήνιο της αγοράς, αρκετοί μιλούν για αυξημένη δραστηριότητα ρωσικών συμφερόντων σε LNG assets, ενόψει των περιορισμών της ΕΕ και της ανάγκης για μεγαλύτερα δρομολόγια και περισσότερη διαθέσιμη χωρητικότητα. Αυτό που κρατά η αγορά δεν είναι μόνο η τιμή. Είναι το σήμα. Ότι ακόμη και παλαιότερα DFDE assets, που θεωρητικά θα έμπαιναν σε discount phase, επανατιμολογούνται σαν strategic χωρητικότητα σε ένα fragmented LNG trade flow. Παράλληλα, το αφήγημα ενισχύεται από τις κινήσεις της Maran Gas Maritime, με διαδοχικές αποεπενδύσεις σε παλαιότερα steam turbine LNG carriers και φήμες για περαιτέρω πωλήσεις.
Γουρλής στο μπάσκετ
-Ένα σερί ως χορηγός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κτίζει στο μπάσκετ και στη φάση των play offs ο όμιλος Τσάκου. Από νίκη σε νίκη πάνε οι New York Knicks με χορηγό την εισηγμένη στο New York Stock Exchange ναυτιλιακή εταιρεία Tsakos Energy Navigation. Στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην κορυφή της regular season της Euroleague, με τα νερά Arrena της οικογένειας Τσάκου να είναι στους χορηγούς. Ο δε Νίκος Τσάκος δεν χάνει αγώνα των δύο ομάδων όποτε βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και στον Πειραιά αντιστοίχως.
Στην εποχή του ΑΙ πέρασε η Τράπεζα Πειραιώς
-Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης περνούν οι τράπεζες και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς, όπως επιβάλλουν οι εξελίξεις. Η Τρ. Πειραιώς βγήκε δυναμικά μπροστά και χθες ανακοίνωσε τη συνεργασία με δύο μεγάλες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, την Accenture και την Anthropic. Στόχος, η δημιουργία ενός εξειδικευμένου κέντρου τεχνητής νοημοσύνης, ενός «AI Hub», με έδρα την Αθήνα. Τι ακριβώς θα κάνει αυτό το AI Hub; Θα ενσωματώσει τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή λειτουργία της τράπεζας, ώστε να τρέχουν πιο γρήγορα οι εσωτερικές διαδικασίες, να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πελατών και να διευκολυνθεί η αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. Θα είναι κάτι σαν μια μόνιμη ομάδα και υποδομή αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στο να κάνει την τράπεζα πιο έξυπνη και πιο αποδοτική. Πρόκειται για σημαντική κίνηση, με την Τρ. Πειραιώς να ανοίγει δρόμους στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική αγορά, υποστηριζόμενη από συνεργάτες παγκόσμιας κλάσης για να το κάνει σωστά, με ασφάλεια και υπευθυνότητα, όπως επιβάλλουν οι εποπτικοί κανόνες των τραπεζών.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τουρισμός-φιλοξενία
-Τους επόμενους μήνες αναμένεται η τελική αδειοδότηση για τη Μαρίνα Αλίμου, σε στεριά και… θάλασσα, με την κατασκευή να ξεκινά εντός του 2026 και να υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει από 24 έως 30 μήνες. Τάδε έφη χθες ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, επικεφαλής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2025, έτος το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε ως «ορόσημο» με δεδομένη τη στροφή του ομίλου στον τομέα των ακινήτων και της φιλοξενίας. Σε ερώτηση μάλιστα σχετικά με τις πρώτες προβλέψεις για το τι θα αποφέρει στον όμιλο η φιλοξενία και με δεδομένη την έναρξη λειτουργίας του ολοκαίνουριου ξενοδοχείου ‘’The Fiction’’ στη Λ. Κηφισίας (σε σύμπραξη του ομίλου με τη γνωστή εταιρεία ξενοδοχειακού μάνατζμεντ SWOT) η διοίκηση ανέφερε ότι «η συμβολή του κλάδου στα αποτελέσματα θα αποτυπωθεί καλύτερα από την εφετινή χρονιά, ωστόσο είναι ακόμη νωρίς να κάνουμε πρόβλεψη για το πώς θα κινηθεί εφέτος, ας αφήσουμε το πρώτο εξάμηνο να περάσει ώστε να δούμε και τα πρώτα αποτελέσματα».
Η Sarantis και τα περιθώρια κέρδους
-Τα αποτελέσματα α' τριμήνου που ανακοίνωσε ο Όμιλος Sarantis ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς. Το μυστικό αυτής της ανακοίνωσης δεν ήταν στα έσοδα αλλά στα περιθώρια κέρδους. Τα έσοδα αυξήθηκαν σχετικά λίγο και συγκεκριμένα +3,7%. Οι μεγάλες αλλαγές ήταν στα περιθώρια κέρδους. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) εκτοξεύτηκε +20,1% στα €23,3 εκατ., με το περιθώριο να διευρύνεται κατά 217 μονάδες βάσης στο 15,8% από 13,7% έναν χρόνο πριν. Η διοίκηση μιλά για πραγματική λειτουργική αποδοτικότητα, κοστολογική πειθαρχία και μεγαλύτερη συμμετοχή προϊόντων με μεγάλα περιθώρια κερδοφορίας στο μείγμα των πωλήσεων. Είναι κάτι που μένει να φανεί στο μέλλον αν έχει διάρκεια. Ο καθαρός δανεισμός (εκτός leases) διαμορφώθηκε στα €5,5 εκατ. έναντι καθαρής ταμειακής θέσης €5,7 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του ‘25. Βέβαια, το 2025 είχε εισπράξει τη δόση των €20,6 εκατ. από την Estée Lauder. H τελευταία αντίστοιχη δόση αναμένεται τον Ιανουάριο 2028. Κατά συνέπεια, η διοίκηση του Ομίλου εξακολουθεί να «βλέπει» συντηρητικά την αύξηση των εσόδων στα €620 εκατ. (+3,4%) για το 2026 και EBITDA €97 εκατ. (+9%). Με αυτές τις συντηρητικές εκτιμήσεις η μετοχή διαπραγματεύεται σε P/E 14,8x και EV/EBITDA 8,3x - αποτίμηση. Αν τα υψηλά περιθώρια κέρδους που ανακοινώθηκαν χθες, διατηρηθούν τότε τα μεγέθη θα επιδέχονται μεγάλης βελτίωσης… Βέβαια, η παράδοση θέλει το 2ο εξάμηνο του έτους να είναι το πιο αδύναμο στον όμιλο.
Τα περιθώρια διύλισης κάτω από μεγάλη πίεση
-Motor Oil: €34,96, πτώση -4,27%. HelleniQ Energy: €9,365, πτώση -3,65%. Δύο από τις πιο κερδοφόρες εισηγμένες του Euronext Athens βρέθηκαν χθες στο κόκκινο, παρά το γεγονός ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου παρουσιάζουν εκρηκτική άνοδο τόσο στην προθεσμιακή άσο και -κυρίως- στη φυσική αγορά. Υπάρχουν δύο τρόποι να αγοράσεις πετρέλαιο. Ο πρώτος είναι η spot αγορά. Αγοράζεις τώρα, παραδίδεις τώρα, πληρώνεις την τρέχουσα τιμή. Ο δεύτερος είναι η αγορά Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ ή futures). Συμφωνείς σήμερα για παράδοση σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον, με προκαθορισμένη τιμή. Τα futures αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες της αγοράς για το μέλλον. Οι τιμές spot αντανακλούν τον πανικό, να γεμίσεις το φορτηγό πλοίο σήμερα, την ανάγκη του παρόντος. Αυτή τη στιγμή η αγορά spot πετρελαίου βράζει. Οι αγοραστές, τα διυλιστήρια, οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι βιομηχανίες, πληρώνουν όσο όσο για να εξασφαλίσουν φυσικό φορτίο εδώ και τώρα, με τον κίνδυνο διακοπής εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή να πιέζει. Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) αντιδρούν διαφορετικά: προεξοφλούν σενάριο αποκλιμάκωσης, εκεχειρία, επανάνοιξη στενών. Αποτέλεσμα: οι αποδόσεις μακροπρόθεσμης αγοράς πετρελαίου δείχνουν αποκλιμάκωση, ενώ το spot «καίει». Αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα της Motor Oil και της HelleniQ Energy. Τα διυλιστήρια κοστολογούν τα αποθέματά τους με βάση τις τιμές spot. Αγοράζουν ακριβά σήμερα. Τα προϊόντα τους όμως πωλούνται με τιμές που παρακολουθούν τα futures. Το αποτέλεσμα είναι συμπίεση του περιθωρίου διύλισης (refining margin). Το κόστος ανεβαίνει, η τιμή εξόδου δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα. Η αγορά έχει ήδη διαβάσει αυτό το σενάριο και το αποτιμά σήμερα.
Τράπεζες: Πώς μαζεύτηκε η βουτιά από το -7%
-Ο τραπεζικός κλάδος βρέθηκε στο επίκεντρο των χθεσινών ρευστοποιήσεων στο Euronext Athens έχοντας τον ρόλο του αρνητικού πρωταγωνιστή, πριν όμως εκδηλωθεί μια αξιοσημείωτη «επιχείρηση διάσωσης» στα τελευταία λεπτά. Η εικόνα της αγοράς λίγο πριν από το κλείσιμο ήταν αποκαρδιωτική, με τον τραπεζικό δείκτη να δέχεται σφοδρά πυρά, παρασύροντας τον Γενικό Δείκτη έως και το -3,27% λίγο πριν από την ολοκλήρωση των συναλλαγών, επίπεδο που αντιστοιχούσε στις 2.233 μονάδες. Ωστόσο, η εικόνα στις δημοπρασίες άλλαξε άρδην. Η εμφάνιση αγοραστών με στοχευμένες εντολές λειτούργησε ως ανάχωμα, επιτρέποντας στο ΧΑ να περιορίσει τις απώλειες στο -2,14% και να αναρριχηθεί στις 2.259 μονάδες. Αυτό το «μάζεμα» της τελευταίας στιγμής αποτυπώθηκε ανάγλυφα στις επιδόσεις των συστημικών τραπεζών. Η Alpha Bank, από το -7%, κατάφερε να περιορίσει τη βουτιά σχεδόν στο μισό, κλείνοντας στο -3,6%. Η Εθνική Τράπεζα αντέδρασε από το -7,4%, περιορίζοντας την πτώση στο -4,2%. Η Eurobank «μάζεψε» την απώλεια από το -4,9% στο -3,2%. Η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε τελικά στο -3,6%, έχοντας νωρίτερα βρεθεί στο -5,8%. Η κινητικότητα αυτή στο φινάλε δείχνει ότι, παρά τη νευρικότητα και την τάση για ρευστοποιήσεις, υπάρχουν χαρτοφυλάκια που παραμονεύουν για χαμηλότερα επίπεδα τιμών. Η απορρόφηση μέρους της προσφοράς στο κλείσιμο υποδηλώνει ότι οι πιέσεις στις τράπεζες, αν και ισχυρές, βρήκαν τελικά τα απαραίτητα στηρίγματα.
Σήμερα η κρίσιμη ακρόαση του Κέβιν Γουόρς στη Γερουσία
-Η μεγάλη πλατφόρμα στοιχηματισμού Polymarket έχει πλέον αλλάξει στάση. Σύμφωνα με τα στοιχήματα των παικτών, οι πιθανότητες επικύρωσης της τοποθέτησης του Κέβιν Γουόρς στη θέση του προέδρου της FED ανέβηκαν στο 82% με χρονικό ορίζοντα το τέλος Ιουνίου. Οι στοιχηματίες έχουν ένα απλό αφήγημα. Ο Πάουελ φεύγει, ο Γουόρς έρχεται, τα επιτόκια πέφτουν. Σήμερα όμως η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικού Τομέα, για την ακρίβεια η Επιτροπή Τραπεζών, Στέγης και Αστικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ξεκινά την ακρόαση του Γουόρς με μια σειρά από ερωτήματα που η αγορά προτιμά να αγνοεί. Στη Wall Street ο Γουόρς θεωρείται «γεράκι που έγινε περιστέρι». Έχει υιοθετήσει μια στρατηγική «πρακτικού μονεταρισμού», δηλαδή επιθετική Ποσοτική Σύσφιγξη ώστε να συρρικνωθεί σημαντικά ο Ισολογισμός της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας και να δημιουργηθεί έτσι χώρος για χαμηλότερα βραχυπρόθεσμα επιτόκια. Αυτή η πολιτική δεν είναι το κλασικό «τυπώστε χρήμα, ρίξτε το στην αγορά» που ονειρεύεται η Wall Street. Ο ισολογισμός της FED έφτασε στα $7 τρισ. και μια πολιτική Ποσοτικής Σύσφιγξης, σε περιβάλλον ανησυχιών για δημοσιονομική βιωσιμότητα μπορεί να ανεβάσει τις αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα ομόλογα. Αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που ο Τραμπ επιθυμεί. Υπάρχει όμως και το περίπλοκο πολιτικό σκηνικό. Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις, μέλος της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικού Τομέα, έχει συνδέσει ρητά την ψήφο του με την κατάρρευση της ποινικής έρευνας κατά του Πάουελ. Είναι μια έρευνα που ήδη ένας ομοσπονδιακός δικαστής έχει απορρίψει ως πολιτικά υποκινούμενη. Ο Πάουελ δεν θα αποχωρήσει στις 15 Μαΐου, θα παραμείνει ως «chair pro tempore», εφόσον ο διάδοχος του δεν επικυρωθεί από τη Γερουσία. Η θητεία του Πάουελ ως μέλος του Δ.Σ. της FED λήγει τον Ιανουάριο 2028. Όλα αυτά μικρή σημασία έχουν για τους παίκτες του Polymarket που βάζουν τα λεφτά τους στο 82% για αντικατάσταση του τον Ιούνιο. Προεξοφλούν μια ομαλή εξέλιξη σε ένα περιβάλλον που δεν είναι ομαλό. Σήμερα θα καταλάβουμε το ποιος έχει δίκιο…
Mεγάλες κινήσεις στη «χρυσή σκακιέρα»
-Η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας (Banque de France) πούλησε 129 τόνους παλαιών ράβδων χρυσού που φυλάσσονταν στη Νέα Υόρκη, στο θησαυροφυλάκιο της Federal Reserve. Τους αντικατέστησε με ράβδους υψηλότερων προδιαγραφών στο Παρίσι, μέσω 26 συναλλαγών μεταξύ Ιουλίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, καταγράφοντας κεφαλαιακό κέρδος €12,8 δισ. Ο διοικητής Βιλερουά ντε Γκαλό εξήγησε ότι η κίνηση αυτή δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα, αλλά οι νέες ράβδοι υψηλότερων προδιαγραφών ήταν διαθέσιμες στην ευρωπαϊκή αγορά. Η αλήθεια είναι ότι ούτε 1 γραμμάριο γαλλικού χρυσού δεν βρίσκεται πλέον σε αμερικανικό έδαφος. Τα συνολικά αποθέματα χρυσού της Γαλλίας παραμένουν αμετάβλητα στους 2.437 τόνους. Η κίνηση της Γαλλικής Κεντρικής Τράπεζας δημιούργησε όμως πίεση στη Γερμανία η οποία εξακολουθεί να φυλάσσει το 37% των αποθεμάτων της σε χρυσό (περίπου 1.236 τόνους) στη Νέα Υόρκη. Στη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο οι συζητήσεις για επαναπατρισμό του γερμανικού χρυσού έχουν πάρει ιδιαίτερα πολιτικό και έντονο χαρακτήρα. Ο επικεφαλής της Ένωσης Γερμανών Φορολογουμένων μίλησε με ειλικρίνεια λέγοντας ευθέως ότι ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος και ο γερμανικός χρυσός «δεν είναι πλέον ασφαλής στα θησαυροφυλάκια της Fed». Απ’ ό,τι φαίνεται η Γαλλία δεν είναι μόνη της. Αυτή την εποχή, οι κινήσεις κεντρικών τραπεζών για επαναπατρισμό του χρυσού τους «τρέχουν» με ρυθμό 863 τόνων τον χρόνο. Χρυσάφι αγοράζουν μετά μανίας η Κίνα, η Ινδία, η Πολωνία, ενώ αντιθέτως Ρωσία και Τουρκία είναι υποχρεωμένες να πωλούν το πολύτιμο μέταλλο για να χρηματοδοτήσουν πολεμικά ελλείμματα και να υπερασπιστούν τα εθνικά τους νομίσματα. Πάντως, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, ουδείς επαναπατρίζει 129 τόνους χρυσού επειδή απλώς τον ενοχλούσαν τα έξοδα αποθήκευσης…
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα