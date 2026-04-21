Οι άρσεις της ασυλίας και οι ασυνήθεις ύποπτοι, ο Παναγόπουλος… πήγε βόλτα τον Νίκο, η συμφωνία Περιστέρη για την ΕΥΔΑΠ, η χρυσή φλέβα της ναυτιλίας

Βασικά, είναι ξεκάθαρο ότι η συζήτηση, οι σκέψεις, οι ιδέες και η ζύμωση μπορεί (μπορεί και όχι) να ανοίξει σ’ αυτή τη Βουλή, αλλά πάει εφόσον υπάρχει ένα σχετικό modus vivendi για την επόμενη. Άρα, προς τι… το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός, αδέλφια, καθίστε να το δούμε όλο, να το μελετήσετε και το βλέπετε εσείς όλοι που κόπτεστε τόσο πολύ για τη Δημοκρατία. Πάντως, στη Γερμανία που το ‘χουν δεν παρατηρείται έλλειμμα δημοκρατίας και Κοινοβουλευτισμού, αντιθέτως, αν διαβάσει κανείς θα διαπιστώσει ότι θεωρείται από τα καλύτερα και δικαιότερα στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση cool, δεν αποφασίστηκε τίποτα.Οι άρσεις και οι ασυνήθεις ύποπτοι-Σας είπα χθες ότι υπάρχουν περίπου 40 με 60 βουλευτές της ΝΔ που σκέφτονται να απέχουν από την ψηφοφορία της Τετάρτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή σκέφτονται να πάνε στις κάλπες και είτε να καταψηφίσουν όλες τις άρσεις είτε να υπερψηφίσουν μερικές. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και βουλευτές που είναι πολύ κοντά στον Μητσοτάκη, είναι δηλαδή ασυνήθεις ύποπτοι. Βεβαίως, οι τελευταίοι έχουν μία επιπρόσθετη περίσκεψη, καθώς σταθμίζουν και το ότι οι ελεγχόμενοι βουλευτές ζητούν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους. Παράλληλα, έχει αρχίσει κάπως να δουλεύει ένα κομψό "μασάζ" που γίνεται από μια σειρά στελεχών, με το επιχείρημα ότι δεν μπορούν να ζητούν οι ελεγχόμενοι να καθαρίσουν το όνομά τους και οι συνάδελφοί τους της ΝΔ να το αρνούνται. Πάντως, υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι το επιχείρημα αυτό δεν είναι ισχυρό, καθώς θα δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τον ρόλο του βουλευτή και τη βουλευτική δραστηριότητα.Η κομψή αιχμή Μαρινάκη-Άκουσα χθες με προσοχή τον εκπρόσωπο Μαρινάκη από τη Θεσσαλονίκη να απαντά στη νομική επιχειρηματολογία που εγείρουν αρκετοί βουλευτές που διαφωνούν με τη λογική της οριζόντιας υπερψήφισης των άρσεων, με πρώτο τον Μάκη Βορίδη. Είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι, αν πας στην κάλπη και υπερψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιων, ενώ δεν ψηφίζεις την άρση ασυλίας κάποιων άλλων, κάνεις ουσιαστικά νομική κρίση αθωώνοντας τους μεν και ενοχοποιώντας τους δε. Για να είναι ήσυχοι πάντως στο Μαξίμου έχουν σπεύσει να ξεκαθαρίσουν ότι δεν τίθεται ζήτημα κομματικής πειθαρχίας για το ζήτημα, καθώς ούτως ή άλλως η ψήφος στην κάλπη είναι μυστική.Όχι βουλευτής από αγροτική περιφέρεια-Μέχρι πρότινος οι επιλογές στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχαν ως βασικό κριτήριο τα πρόσωπα να προέρχονται από αγροτικές περιοχές και να ξέρουν τα προβλήματα. Με δεδομένο ότι τώρα δεν ξέρεις ποιος μπορεί να έχει μιλήσει στα τηλέφωνα και να έχει πει τι, η κυβέρνηση πήγε στην επιλογή ενός νησιώτη βουλευτή, του Θανάση Καββαδά από τη Λευκάδα, για τη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη. Τι νταραβέρια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει ο βουλευτής Λευκάδας, άλλωστε… το βασικό χαρακτηριστικό του Καββαδά, που λένε ότι αρέσει και στον υπουργό Σχοινά, είναι ότι είναι εργατικός και καμικάζι, ενώ στο νησί εκλέγεται άνετα οπότε μπορεί να κάνει κανονική δουλειά.Παναγόπουλος-Ανδρουλάκης: Ξερός άσος!-Πολύ σκληρός για να πεθάνει αποδείχθηκε ο Γιάννης Παναγόπουλος. Έδειξε τη δύναμή του στον Νίκο Ανδρουλάκη και πάει για... ισόβιος πρόεδρος της ΓΣΕΕ, αφού την ερχόμενη Κυριακή θα διεκδικήσει παράταση της 20ετούς θητείας του. Παρά τις κατηγορίες εναντίον του για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων και για το «πόθεν έσχες» του, όχι μόνο δεν έχασε δυνάμεις στο 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, αλλά κατάφερε να κερδίσει η ΠΑΣΚΕ μάλιστα και μια έδρα παραπάνω φτάνοντας τις 20 και ποσοστό 42,8%. Πώς έγινε αυτό; Πρώτον, πείστηκε να μην κατέβει με διασπαστικό ψηφοδέλτιο το νούμερο δύο της ΠΑΣΚΕ, Γιώργος Μότσιος, ο οποίος ζητούσε την παραίτηση Παναγόπουλου από την ηγεσία της ΓΣΕΕ (μήπως και έκανε κάτι ακόμα;). Μάλιστα, ο Μότσιος μετείχε στη συγγραφή της οξύτατης ανακοίνωσης του Δικτύου Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ τον περασμένο Φεβρουάριο, όπου καλούσε το συνδικαλιστικό κίνημα «να αναγεννηθεί, να αποτινάξει τη “σκουριά” που το βαραίνει». Δεύτερον, δεν επηρεάστηκε η πρωτιά της ΠΑΣΚΕ από τη ρήξη Παναγόπουλου με τον πρώην γραμματέα Τύπου της ΓΣΕΕ Δημήτρη Καραγεωργόπουλο, ο οποίος κατέβηκε με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. «Αν δεν υπήρχε αυτό το παλιόπαιδο, μπορεί να είχαμε και 22 και 23 έδρες και αυτοδυναμία» έμαθα ότι λέει ο Παναγόπουλος για τον Καραγεωργόπουλο. Επίσης οι άνθρωποι του Παναγόπουλου «καρφώνουν» τους συνδικαλιστές που έφερε ως «διευρύνσεις» στο ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Σκανδαλίδης, καθώς αρκετοί (Μανιάτης, Αλεξανδράκης) κατέβηκαν με το ψηφοδέλτιο του... ΣΥΡΙΖαίου Φωτόπουλου. «Παρανοϊκό!» σχολιάζουν. Τρίτον, λένε πολλοί ότι με κάποιον... μαγικό τρόπο, ο Παναγόπουλος διέσπασε και τον ΣΥΡΙΖΑ καθώς κατέβηκαν δύο ψηφοδέλτια, με αποτέλεσμα να χάσει μία έδρα. Ο ίδιος πάντως λέει ότι ήταν διασπασμένοι από το προηγούμενο συνέδριο και ότι ο ίδιος δεν έπαιξε ρόλο σε αυτό. Ο ίδιος ο Γιάννης Παναγόπουλος όταν ερωτάται αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος της ΓΣΕΕ απαντά: «Βεβαίως! Αλλά δεν θα κάτσω πολύ καιρό. Είναι σε εξέλιξη η υπόθεσή μου», λέει και εξηγεί: «Αν δεν λυθεί το βασικό ζήτημα ότι τα κονδύλια που έχουμε εμείς από τη ΔΥΠΑ είναι επιστροφή πόρων, δεν είναι δημόσιο χρήμα και δεν υπόκεινται σε έλεγχο, υπάρχει κίνδυνος για τη χρηματοδότηση όλων των συνδικάτων. Μόλις ξεκαθαρίσει επίσης ότι στο ζήτημα που με κατηγορούν δεν υπάρχουν και ευρωπαϊκά κονδύλια, την κοπάνησα!». Και ένα εύλογο ερώτημα: Ο Νίκος Α… πού ήταν σ' όλο αυτό, τίποτα δεν κατάλαβε;Κεσάτια για γραμματέα ΠΑΣΟΚ-Σε προβληματισμό μαθαίνω ότι είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Σε συζητήσεις που είχε με συνεργάτες του στη Βαρκελώνη, φάνηκε ότι δεν έχει καταλήξει ακόμη. Τα ονόματα που κυκλοφορούν είναι πολλά, αλλά δύο τουλάχιστον εξ αυτών δεν θέλουν. Ο μεν Κώστας Τσουκαλάς θέλει να παραμείνει εκπρόσωπος Τύπου, θεωρώντας ότι τα πάει καλά, ενώ εκτιμά ότι υπάρχουν άλλα στελέχη με περισσότερη κομματική εμπειρία. Ο δε Θανάσης Γλαβίνας θέλει να κατέβει με σταυρό υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη και η θέση του γραμματέα έχει ασυμβίβαστο. Μικρή εμπειρία έχει και ο Λευτέρης Καρχιμάκης που ήρθε πρώτος σε ψήφους στην ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, άρα ο κλήρος δείχνει να πέφτει σε κάποιον πιο… οργανωτικό, τύπου Ηρακλή Δρούλια. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συγκληθεί η νεοεκλεγείσα Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Αν δεν γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο 25-26/4, πάμε για 9-10/5, δύο εβδομάδες μετά, μετά καθώς μεσολαβεί η Πρωτομαγιά.Η συμφωνία Περιστέρη-Σαλονίκη