100 χρόνια Rolex Oyster: Το ρολόι που άλλαξε τον χρόνο
Στην ιστορία της ωρολογοποιίας υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Το 1926 ήταν μία από αυτές
Στην πιο καθαρή του μορφή, το Oyster Perpetual είναι σχεδόν αυστηρό. Ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα. Καμία επιπλοκή, καμία διάθεση επίδειξης. Και όμως, ακριβώς αυτή η απλότητα είναι που το καθιστά τόσο καθοριστικό. Δεν είναι ένα ρολόι που προσπαθεί να εντυπωσιάσει. Είναι ένα ρολόι που λύνει προβλήματα.
Στις αρχές του 20ού αιώνα, το ρολόι χειρός δεν είχε ακόμη σταθεροποιηθεί ως αντικείμενο. Ήταν ευαίσθητο, εκτεθειμένο, με βασικό του αδύναμο σημείο την κορώνα. Η σκόνη και η υγρασία μπορούσαν εύκολα να εισχωρήσουν στον μηχανισμό, καθιστώντας το περισσότερο κόσμημα παρά εργαλείο. Η Rolex έδωσε τη λύση το 1926 με την κάσα Oyster. Για πρώτη φορά, η στεφάνη, το καπάκι και η κορώνα βίδωναν πάνω στο σώμα, δημιουργώντας ένα πλήρως σφραγισμένο περιβάλλον. Το όνομα δεν ήταν τυχαίο, όπως ένα στρείδι προστατεύει το εσωτερικό του έτσι και η κάσα προστάτευε τον μηχανισμό. Η απόδειξη ήρθε σχεδόν αμέσως.
