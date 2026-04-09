JPMorgan: Γιατί οι ΗΠΑ δεν θα μείνουν αλώβητες από τη μέχρι σήμερα αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ
Η αντίληψη ότι οι ΗΠΑ είναι προστατευμένες από τις συνέπειες που έχει στην αγορά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είναι ως επί το πλείστον λανθασμένη
Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ορισμένων καυσίμων δεν σημαίνει ότι η οικονομία τους δεν θα υποστεί σοβαρές επιπτώσεις από την αύξηση του κόστους της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία οφείλεται στη σύγκρουση στο Ιράν, παρά την τωρινή εκεχειρία.
Αυτό είναι ένα από τα πολλά πράγματα που επισημαίνει ο Μάικλ Σέμπαλεστ, επικεφαλής της στρατηγικής αγοράς και επενδύσεων στην JP Morgan Asset & Wealth Management, στην τελευταία του έκθεση.
Ο αναλυτής ξεκίνησε την τελευταία έκθεσή του με μια σύνοψη των αμερικανικών στρατιωτικών επιτυχιών κατά τη διάρκεια των πέντε εβδομάδων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν. Ωστόσο, παρά την επιτυχία των ΗΠΑ να επιτύχουν σημαντική μείωση των ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και drones, και παρά την εκεχειρία που ισχύει στην περιοχή, δήλωσε ότι οι τίτλοι των ειδήσεων σχετικά με τη σύγκρουση αποτελούσαν ιστορία τρόμου.
