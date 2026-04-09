Cargill: Η πιο ισχυρή οικογενειακή επιχείρηση στον κόσμο που λίγοι γνωρίζουν
Cargill: Η πιο ισχυρή οικογενειακή επιχείρηση στον κόσμο που λίγοι γνωρίζουν
Υπάρχει μια εταιρεία που πιθανότατα δεν έχετε ακούσει ποτέ το όνομά της, δεν την ακολουθείτε στο Instagram και σίγουρα δεν γνωρίζετε ποιοι την ελέγχουν
Αυτό είναι ακριβώς και το παράδοξο. Η Cargill, είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδρύθηκε το 1865, ανήκει σε περίπου εκατό μέλη της ίδιας οικογένειας και έχει έσοδα που αγγίζουν τα 154 δισεκατομμύρια δολάρια, μεγαλύτερα από το ΑΕΠ μία χώρας όπως είναι η Ουγγαρία. Δραστηριοποιείται σε 70 χώρες, απασχολεί 155.000 εργαζόμενους και ελέγχει, μαζί με τρεις ακόμα κολοσσούς, το 70% έως 90% του παγκόσμιου εμπορίου σιτηρών. Δεν είναι εισηγμένη σε κανένα χρηματιστήριο. Δεν έχει κανένα κίνητρο να σας εξηγήσει τι κάνει.
Η οικογένεια Cargill-MacMillan έχει παράγει περισσότερους δισεκατομμυριούχους από οποιαδήποτε άλλη οικογένεια στον κόσμο. Είναι 14 τουλάχιστον, με μερικές πηγές να μιλούν για 21. Μένουν σε ράντσο στη Μοντάνα και σε ήσυχες γειτονιές της Μινεάπολης. Δεν δίνουν συνεντεύξεις, δεν εμφανίζονται σε gala. Η Pauline MacMillan Keinath, η μεγαλύτερη μεμονωμένη μέτοχος με ποσοστό γύρω στο 13%, έχει καθαρή περιουσία που αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, και το όνομά της δεν λέει τίποτα στους περισσότερους. Από επιλογή.
Η οικογένεια Cargill-MacMillan έχει παράγει περισσότερους δισεκατομμυριούχους από οποιαδήποτε άλλη οικογένεια στον κόσμο. Είναι 14 τουλάχιστον, με μερικές πηγές να μιλούν για 21. Μένουν σε ράντσο στη Μοντάνα και σε ήσυχες γειτονιές της Μινεάπολης. Δεν δίνουν συνεντεύξεις, δεν εμφανίζονται σε gala. Η Pauline MacMillan Keinath, η μεγαλύτερη μεμονωμένη μέτοχος με ποσοστό γύρω στο 13%, έχει καθαρή περιουσία που αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, και το όνομά της δεν λέει τίποτα στους περισσότερους. Από επιλογή.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
