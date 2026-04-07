Πετρέλαιο: Σε αντίθετες τροχιές Brent και WTI με φόντο Τραμπ και Στενά του Ορμούζ
Πετρέλαιο: Σε αντίθετες τροχιές Brent και WTI με φόντο Τραμπ και Στενά του Ορμούζ
Μεικτές τάσεις στο πετρέλαιο με το WTI σε υψηλά 2022 και το Brent στάσιμο, ενώ η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, οι απειλές Τραμπ και η αβεβαιότητα κρατούν τις αγορές σε ένταση - Bloomberg: Γιατί ο Τραμπ εποφθαλμιά τον έλεγχο του ιρανικού πετρελαίου
Οι τιμές του αργού πετρελαίου κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις την Τρίτη, καθώς το Brent παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο υπό τον φόβο επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ το αμερικανικό WTI κατέγραψε ισχυρά κέρδη, πλησιάζοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, ενόψει της προθεσμίας που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια Brent υποχώρησαν κατά 50 σεντς ή 0,5%, κλείνοντας στα 109,27 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, το WTI κατέγραψε άνοδο 54 σεντς ή επίσης 0,5%, διαμορφούμενο στα 112,95 δολάρια, αν και υποχώρησε από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά του, όταν είχε καταγράψει άνοδο άνω των 5 δολαρίων ανά βαρέλι.
Το συμβόλαιο WTI για τον Μάιο κινείται σε επίπεδα που παραπέμπουν στον Ιούνιο του 2022, με την αγορά να καταγράφει τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση σε υψηλά. Αντίστοιχα, και το Brent είχε αγγίξει υψηλά τετραετίας στα τέλη Μαρτίου, όταν το front-month συμβόλαιο αφορούσε τον Μάιο.
Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την έντονη ανησυχία των traders για παρατεταμένη διαταραχή στην προσφορά, όπως επισημαίνουν αναλυτές της Gelber & Associates, με την αγορά να απομακρύνεται από το σενάριο ταχείας αποκλιμάκωσης της κρίσης.
Η αγορά επηρεάστηκε έντονα από τη δραματική ρητορική του Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του προειδοποίησε ότι «ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο καταστροφικής κλιμάκωσης. Παράλληλα, ανέφερε ότι μια «πλήρης αλλαγή καθεστώτος» θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια διαφορετική εξέλιξη, διατηρώντας ωστόσο την αβεβαιότητα σε υψηλά επίπεδα.
Οι λεγόμενες «time spreads» διευρύνονται, υποδηλώνοντας ότι η πίεση στην αγορά είναι πιο έντονη στα άμεσα διαθέσιμα φορτία, καθώς τα διυλιστήρια ανταγωνίζονται για φυσικές ποσότητες πετρελαίου. Το premium του front-month WTI έναντι του επόμενου μήνα διαμορφώνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για δεύτερη διαδοχική ημέρα.
Την ίδια στιγμή, διυλιστήρια σε Ευρώπη και Ασία πληρώνουν τιμές που προσεγγίζουν τα 150 δολάρια ανά βαρέλι για συγκεκριμένες ποιότητες αργού, πολύ πάνω από τις τιμές των συμβολαίων futures, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κρίσης προσφοράς λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη αποχώρησε από τις απευθείας συνομιλίες μετά τις αμερικανικές απειλές, διακόπτοντας την άμεση επικοινωνία με την Ουάσιγκτον και συνεχίζοντας τις επαφές μόνο μέσω διαμεσολαβητών.
Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αγορές ενδέχεται να υποτιμούν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης. Όπως ανέφερε ο Dan Yergin της S&P Global, «ο κίνδυνος δεν αποτιμάται επαρκώς δεδομένης της έντασης της ρητορικής», προειδοποιώντας ότι τυχόν πλήγματα στις ιρανικές υποδομές θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντίποινα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις κρατών του Κόλπου.
Την ίδια ώρα, η εικόνα των διαπραγματεύσεων παραμένει θολή, με τους επενδυτές να κινούνται μεταξύ δύο σεναρίων: μιας πιθανής αποκλιμάκωσης ή μιας νέας φάσης έντασης. Ο Ed Yardeni της Yardeni Research σημείωσε ότι «δεν υπάρχει τρόπος να προβλεφθεί η έκβαση», ενώ άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα — από υποχώρηση του Ιράν έως παράταση της προθεσμίας ή περαιτέρω κλιμάκωση.
Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια Brent υποχώρησαν κατά 50 σεντς ή 0,5%, κλείνοντας στα 109,27 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, το WTI κατέγραψε άνοδο 54 σεντς ή επίσης 0,5%, διαμορφούμενο στα 112,95 δολάρια, αν και υποχώρησε από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά του, όταν είχε καταγράψει άνοδο άνω των 5 δολαρίων ανά βαρέλι.
Το συμβόλαιο WTI για τον Μάιο κινείται σε επίπεδα που παραπέμπουν στον Ιούνιο του 2022, με την αγορά να καταγράφει τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση σε υψηλά. Αντίστοιχα, και το Brent είχε αγγίξει υψηλά τετραετίας στα τέλη Μαρτίου, όταν το front-month συμβόλαιο αφορούσε τον Μάιο.
Έντονη η ανησυχία των traders
Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την έντονη ανησυχία των traders για παρατεταμένη διαταραχή στην προσφορά, όπως επισημαίνουν αναλυτές της Gelber & Associates, με την αγορά να απομακρύνεται από το σενάριο ταχείας αποκλιμάκωσης της κρίσης.
Η αγορά επηρεάστηκε έντονα από τη δραματική ρητορική του Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του προειδοποίησε ότι «ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο καταστροφικής κλιμάκωσης. Παράλληλα, ανέφερε ότι μια «πλήρης αλλαγή καθεστώτος» θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια διαφορετική εξέλιξη, διατηρώντας ωστόσο την αβεβαιότητα σε υψηλά επίπεδα.
Οι λεγόμενες «time spreads» διευρύνονται, υποδηλώνοντας ότι η πίεση στην αγορά είναι πιο έντονη στα άμεσα διαθέσιμα φορτία, καθώς τα διυλιστήρια ανταγωνίζονται για φυσικές ποσότητες πετρελαίου. Το premium του front-month WTI έναντι του επόμενου μήνα διαμορφώνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για δεύτερη διαδοχική ημέρα.
Την ίδια στιγμή, διυλιστήρια σε Ευρώπη και Ασία πληρώνουν τιμές που προσεγγίζουν τα 150 δολάρια ανά βαρέλι για συγκεκριμένες ποιότητες αργού, πολύ πάνω από τις τιμές των συμβολαίων futures, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κρίσης προσφοράς λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη αποχώρησε από τις απευθείας συνομιλίες μετά τις αμερικανικές απειλές, διακόπτοντας την άμεση επικοινωνία με την Ουάσιγκτον και συνεχίζοντας τις επαφές μόνο μέσω διαμεσολαβητών.
Κρίσιμη η κατάσταση στα Στενά του ΟρμούζΗ κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει κρίσιμη, καθώς η διέλευση δεξαμενόπλοιων έχει καταρρεύσει λόγω επιθέσεων σε πλοία, προκαλώντας σοβαρό σοκ στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Από τα τέλη Φεβρουαρίου, οι τιμές πετρελαίου, καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ έχουν εκτοξευθεί.
Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αγορές ενδέχεται να υποτιμούν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης. Όπως ανέφερε ο Dan Yergin της S&P Global, «ο κίνδυνος δεν αποτιμάται επαρκώς δεδομένης της έντασης της ρητορικής», προειδοποιώντας ότι τυχόν πλήγματα στις ιρανικές υποδομές θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντίποινα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις κρατών του Κόλπου.
Την ίδια ώρα, η εικόνα των διαπραγματεύσεων παραμένει θολή, με τους επενδυτές να κινούνται μεταξύ δύο σεναρίων: μιας πιθανής αποκλιμάκωσης ή μιας νέας φάσης έντασης. Ο Ed Yardeni της Yardeni Research σημείωσε ότι «δεν υπάρχει τρόπος να προβλεφθεί η έκβαση», ενώ άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα — από υποχώρηση του Ιράν έως παράταση της προθεσμίας ή περαιτέρω κλιμάκωση.
Παρά τις πιέσεις, καταγράφονται ενδείξεις περιορισμένης επανεκκίνησης της ναυσιπλοΐας, με οκτώ δεξαμενόπλοια να διέρχονται τη Δευτέρα, έναντι λιγότερων από δύο ημερησίως τον Μάρτιο. Ωστόσο, τα επίπεδα αυτά απέχουν σημαντικά από τις προπολεμικές ροές, που έφταναν τα 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως.
Όπως σημειώνει ο , η βελτίωση είναι οριακή, ενώ η πορεία προς μια βιώσιμη αποκλιμάκωση παραμένει «στενή και απίθανη». Ακόμη και σε περίπτωση πλήρους επαναλειτουργίας των Στενών, θα απαιτηθούν τουλάχιστον τρεις έως έξι μήνες για να αποκατασταθεί η ομαλή ροή ενέργειας προς τις ασιατικές οικονομίες.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY
Όπως σημειώνει ο , η βελτίωση είναι οριακή, ενώ η πορεία προς μια βιώσιμη αποκλιμάκωση παραμένει «στενή και απίθανη». Ακόμη και σε περίπτωση πλήρους επαναλειτουργίας των Στενών, θα απαιτηθούν τουλάχιστον τρεις έως έξι μήνες για να αποκατασταθεί η ομαλή ροή ενέργειας προς τις ασιατικές οικονομίες.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα