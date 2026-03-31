Αttica Group: Ρίχνει… άγκυρα στην 5άστερη φιλοξενία – Η επιστροφή ενός τοπόσημου στην Τήνο
Το Tinos Beach ανοίγει στις 19 Μαΐου - Οι συνέργειες φιλοξενίας- ακτοπλοΐας και οι πρώτες εκτιμήσεις για τη θερινή σεζόν - Σε «ικανοποιητικά επίπεδα» η κίνηση για το Πάσχα
«Στρατηγική κίνηση για τον όμιλο που ούτως ή άλλως έχει στο DNA του τη φιλοξενία» χαρακτήρισε χθες η διοίκηση του Attica Group το περαιτέρω άνοιγμά του στον ξενοδοχειακό κλάδο με την Τήνο να αποτελεί, μετά τη Νάξο, τον επόμενο σημαντικό σταθμό για την θυγατρική του Αttica Blue Hospitality.
Mάλιστα, κατά τη χθεσινή παρουσίαση του “Tinos Beach” του ιστορικού ξενοδοχειακού συγκροτήματος της Τήνου που επιστρέφει το Μάιο μετά από ριζική ανακαίνιση, η διοίκηση αναφέρθηκε και στο γενικότερο πλάνο του ομίλου στον τομέα της φιλοξενίας, με το ενδιαφέρον να εστιάζει σε προορισμούς που εξυπηρετούνται και από το ακτοπλοϊκό δίκτυο του ομίλου, με την παροχή και συνδυαστικών πακέτων. Ο όμιλος μέσω των εμπορικών σημάτων Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, με στόλο πάνω από 35 πλοία συνδέει περισσότερους από 55 προορισμούς με μεταφορικό έργο στην Ελλάδα αλλά και στις γραμμές εξωτερικού (Ελλάδα – Ιταλία), ενώ η διεύρυνση της παρουσίας του στον τουριστικό τομέα ήρθε τα τελευταία χρόνια με την απόκτηση ξενοδοχειακών μονάδων στη Νάξο και την Τήνο. Μέσω της θυγατρικής Αttica Blue Hospitality, που έχει στην ομπρέλα της το “Naxos Resort” και το “Tinos Beach” η δυναμικότητα του ομίλου στον κλάδο της φιλοξενίας ανέρχεται πλέον σε 139 δωμάτια και 291 κλίνες στη Νάξο και 151 δωμάτια και 308 κλίνες στην Τήνο, από το Μάιο οπότε και ανοίγει η νέα μονάδα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα