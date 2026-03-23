Θεαματική μεταστροφή στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν, ανακάμπτουν οι ευρωαγορές
Θεαματική μεταστροφή στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν, ανακάμπτουν οι ευρωαγορές
Πάνω από τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Προηγουμένως είχε χάσει το σημείο στήριξης των 2.000 μονάδων - Ράλι και στα futures της Wall Street
Ολική αλλαγή σκηνικού στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τους αγοραστές να «πατούν γκάζι» σε όλες τις αγορές μετοχών και τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν απότομα, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει τις επιθέσεις στο Ιράν για πέντε ημέρες. Προηγουμένως, το κύμα ρευστοποιήσεων που είχε «σαρώσει» τις παγκόσμιες αγορές είχε μεταφερθεί και στο εγχώριο ταμπλό. Μάλιστα, ο Γενικός Δείκτης είχε οπισθοχωρήσει στις παρυφές των 2.000 μονάδων για πρώτη φορά από τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου. Πλέον κινείται πάνω από τις 2.100 μονάδες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (23/3), ο ΓΔ καταγράφει πλέον άνοδο +1,98% και διαπραγματεύεται στις 2.105,68 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 1.998,09 (χαμηλό ημέρας) και των 2.107,68 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Από τη «ζώνη» των 2.060 μονάδων ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, με τη Λεωφόρο Αθηνών να έχει ολοκληρώσει την προηγούμενη εβδομάδα σε χαμηλό τεσσάρων μηνών. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά -3,2% στο πενθήμερο και καταγράφει απώλειες άνω του -9% εντός του Μαρτίου. Παράλληλα, το πρόσημο είναι αρνητικό πλέον μέσα στο 2026, με την φετινή απόδοση να αγγίζει το -2,6%.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς υποχωρεί πλέον στο 3,914%, ενώ νωρίτερα ξεπερνούσε το 4%. Η αντίστοιχη απόδοση του αμερικανικού διαμορφώνεται σε 4,351%, του γερμανικού σε 2,9957%, του γαλλικού σε 3,756% και του ιταλικού σε 3,954%.
Η κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχει πυροδοτήσει μια συγχρονισμένη υποχώρηση των δεικτών παγκοσμίως, με τους επενδυτές να υιοθετούν στρατηγική «αποστροφής ρίσκου» (risk-off) μετά τη βαριά υποχώρηση της περασμένης Παρασκευής.
Κεντρικός άξονας της ανησυχίας αποτελεί η εκρηκτική άνοδος των τιμών του πετρελαίου, η οποία τροφοδοτείται από την οξεία ρητορική ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ για το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις απειλές της Τεχεράνης για πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, επαναφέρει στο προσκήνιο τον εφιάλτη ενός νέου πληθωριστικού κύματος και ενός παγκόσμιου ενεργειακού σοκ.
Αντίστοιχο comeback έκαναν οι αγοραστές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, σταθμίζοντας θετικά το πενθήμερο «φρένο» στις αμερικανικές επιθέσεις κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +1,7%, ο γερμανικός DAX κατά +2,4%, ο γαλλικός CAC 40 κατά +1,9% και ο βρετανικός FTSE 100 κατά +0,6%. Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, τα οποία δεν πρόλαβαν να συντονιστούν με την ολική μεταστροφή των αγορών, με τους δείκτες σε Κίνα και Ιαπωνία να διολισθαίνουν πάνω από -3% και στη Νότια Κορέα πάνω από -6%.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (23/3), ο ΓΔ καταγράφει πλέον άνοδο +1,98% και διαπραγματεύεται στις 2.105,68 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 1.998,09 (χαμηλό ημέρας) και των 2.107,68 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Από τη «ζώνη» των 2.060 μονάδων ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, με τη Λεωφόρο Αθηνών να έχει ολοκληρώσει την προηγούμενη εβδομάδα σε χαμηλό τεσσάρων μηνών. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά -3,2% στο πενθήμερο και καταγράφει απώλειες άνω του -9% εντός του Μαρτίου. Παράλληλα, το πρόσημο είναι αρνητικό πλέον μέσα στο 2026, με την φετινή απόδοση να αγγίζει το -2,6%.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς υποχωρεί πλέον στο 3,914%, ενώ νωρίτερα ξεπερνούσε το 4%. Η αντίστοιχη απόδοση του αμερικανικού διαμορφώνεται σε 4,351%, του γερμανικού σε 2,9957%, του γαλλικού σε 3,756% και του ιταλικού σε 3,954%.
Η κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχει πυροδοτήσει μια συγχρονισμένη υποχώρηση των δεικτών παγκοσμίως, με τους επενδυτές να υιοθετούν στρατηγική «αποστροφής ρίσκου» (risk-off) μετά τη βαριά υποχώρηση της περασμένης Παρασκευής.
Κεντρικός άξονας της ανησυχίας αποτελεί η εκρηκτική άνοδος των τιμών του πετρελαίου, η οποία τροφοδοτείται από την οξεία ρητορική ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ για το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις απειλές της Τεχεράνης για πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, επαναφέρει στο προσκήνιο τον εφιάλτη ενός νέου πληθωριστικού κύματος και ενός παγκόσμιου ενεργειακού σοκ.
Στον ρυθμό του Τραμπ «χορεύουν» οι διεθνείς αγορέςΟ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «παραγωγικές» συνομιλίες και αποφάσισε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά της Τεχεράνης για 5 ημέρες. Αυτό ήταν αρκετό ώστε να αλλάξει ριζικά η εικόνα στις παγκόσμιες αγορές, με πρώτη και καλύτερη τη Wall Street, η οποία προετοιμάζεται πλέον για ισχυρή άνοδο. Τα futures του Dow Jones προμηνύουν για σήμερα κέρδη άνω των 1.000 μονάδων.
Αντίστοιχο comeback έκαναν οι αγοραστές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, σταθμίζοντας θετικά το πενθήμερο «φρένο» στις αμερικανικές επιθέσεις κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +1,7%, ο γερμανικός DAX κατά +2,4%, ο γαλλικός CAC 40 κατά +1,9% και ο βρετανικός FTSE 100 κατά +0,6%. Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, τα οποία δεν πρόλαβαν να συντονιστούν με την ολική μεταστροφή των αγορών, με τους δείκτες σε Κίνα και Ιαπωνία να διολισθαίνουν πάνω από -3% και στη Νότια Κορέα πάνω από -6%.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
